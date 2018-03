Sea of Thieves - Review: Οι πειρατές του Xbox

Πληροφορίες









Βαθμολογία: 6/10





Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.



Sea of ThievesXbox One / PCXbox OneRareMicrosoft StudiosAction Adventure12+20 Μαρτίου 2018Αν δημιουργήσουμε μια λίστα τίτλων με παιχνίδια που πέρασαν από πολλά “κύματα” μέχρι την τελική τους κυκλοφορία με δοκιμές, αναβολές και δυσκολίες, τότε το Sea of Thieves θα πρέπει να βρίσκεται σίγουρα μέσα σε αυτήν. Ο τίτλος της βρετανικής Rare έφτασε τελικά στο PC και στο Xbox One σε μια κρίσιμη για τη Microsoft χρονική περίοδο, που χρειάζεται επειγόντως έναν δυνατό τίτλο για να μπορέσει να σταθεί απέναντι στις ήδη “προπορευόμενες” Sony και Nintendo. Μπορεί το Sea of Thieves να δώσει αυτή την “ώθηση” συναρτήσει μάλιστα και της πρόσφατης κυκλοφορίας του Xbox One X;Το online παιχνίδι πειρατών που πολλοί έχουν ήδη γευτεί από τα αρκετά open και closed beta tests βρίσκεται πλέον στο στάδιο της επίσημης κυκλοφορίας και μας καλεί να εξερευνήσουμε τον μυστήριο, ανοιχτό κόσμο του. Πρόκειται για ένα online action adventure game, πρώτου προσώπου δημιουργημένο στην Unreal Engine 4, που μας βάζει στον ρόλο ενός πειρατή και με την παρέα φίλου ή φίλων μας καλούμαστε να κυνηγήσουμε τους θησαυρούς, κερδίζοντας - τι άλλο - χρυσό και φήμη, κατακτώντας τις θάλασσες. Όλα αυτά ακούγονται όμορφα και θα ήταν ακόμη καλύτερα, αν υπήρχε και κάποιου είδους storyline να ακολουθήσουμε, αλλά δυστυχώς αυτό (όπως και άλλα πολλά) είναι μια από τις εμφανείς ελλείψεις του τίτλου.Στην αρχική οθόνη του χαρακτήρα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς τον δικό μας πειρατή αλλά θα επιλέξουμε έναν από τους τυχαία δημιουργημένους, που μας προσφέρει το παιχνίδι μέσω ενός random character generator. Επόμενη οθόνη είναι αυτή η επιλογής πλοίου και εδώ έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο, μια μεγάλη Γαλέρα που ενδείκνυται για party τριών ή τεσσάρων ατόμων (που είναι και το max ενός party) ή ενός μονοκάταρτου (sloop όπως ονομάζεται) για περιπτώσεις που θέλουμε ένα μικρότερο και πιο ευέλικτο πλοίο για party δύο ατόμων ή αν θέλουμε να παίξουμε single player. Από εκείνη την στιγμή το παιχνίδι μας “πετά” στο πρώτο outpost των πειρατών που είναι και το κεντρικό hub του Sea of Thieves και εκεί βρίσκονται όλοι οι σημαντικοί NPCs που θα συναντήσουμε στο ταξίδι μας. Το Sea of Thieves προσφέρει ελάχιστα στον τομέα της επεξήγησης αλλά ευτυχώς σύντομα ανακαλύψαμε ότι οι μηχανισμοί του είναι πάρα πολύ απλοί και η έλλειψη tutorials δεν κρίνεται αρνητικά. Βέβαια θα χρειαστεί να πειραματιστούμε λίγο για να καταλάβουμε πώς δουλεύει το σύστημα των αποστολών, αλλά και ο χειρισμός, τόσο του πλοίου όσο και του χαρακτήρα, μια διαδικασία πάντως ελάχιστων ωρών.Η πρώτη εντύπωση που δίνει το παιχνίδι είναι αρκετά μυστήρια (με την καλή έννοια) και πολύ ενθαρρυντική, κυρίως με όπλο του την όμορφη ατμόσφαιρα και την απλότητα του gameplay. Πριν προχωρήσουμε στην εις βάθος ανάλυση του gameplay να τονίσουμε ότι εξαιτίας της φύσης του, το Sea of Thieves μπορεί μεν να παίζεται σε single player (κάτι που δεν μας φάνηκε και τόσο διασκεδαστικό) αλλά ενδείκνυται περισσότερο για party έως 4 ατόμων. Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα, και από πλευράς ευκολίας της κυβέρνησης των πλοίων όσο και από πλευράς “χαβαλέ”, γιατί το Sea of Thieves είναι όντως ένα παρεΐστικο παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς μας θα συναντήσουμε (η αλήθεια είναι ότι όχι και τόσο συχνά, σύμφωνα με την δική μας εμπειρία) και άλλους παίκτες που θα προσπαθήσουν είτε να μας βοηθήσουν, είτε να περάσουν αδιάφοροι, αλλά με πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να μας επιτεθούν στη στεριά ή στη θάλασσα για να μας κλέψουν το loot. Πολλή προσοχή χρειάζεται στα Outposts που πολλοί "καραδοκούν", ώστε να αρπάξουν τα σεντούκια σας πριν τα παραδώσετε στους NPCs.Όσον αφορά τον χαρακτήρα μας αυτόν καθ’ αυτόν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει κανενός είδους progression, με την έννοια ότι δεν υπάρχει level system, ούτε skill tree, ούτε γενικότερα κάτι αντίστοιχο και ο χαρακτήρας μας παραμένει ο ίδιος μετά και από πολλές ώρες gameplay πέραν των αλλαγών στα cosmetic items. Αυτό μπορεί μεν να δίνει μια ισορροπία στο PvP, αλλά αναιρεί εντελώς την αίσθηση της αναβάθμισης που πολλοί ζητούν σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Στο Inventory μας υπάρχουν πάντως και αντικείμενα όπως οι μπανάνες που τρώμε για τη αναπλήρωση της μπάρας ενέργειας αλλά και άλλα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα το φανάρι για τις σκοτεινές περιοχές, το φτυάρι για να ξεθάβουμε τα σεντούκια και η πυξίδα.Με την έλλειψη βασικού story, το Sea of Thieves μας δίνει τη δυνατότητα να αναλάβουμε αποστολές (Voyages) από τρεις διαφορετικές συμμορίες: Οι Gold Hoarders μας αναθέτουν αποστολές που θα πρέπει να βρούμε σεντούκια θησαυρών, η Order of Souls αναθέτει αποστολές που αφορούν την εξόντωση skeleton captains και τέλος η Merchant Alliance ορίζει voyages με σκοπό να μεταφέρουμε εμπόρευμα, όπως για παράδειγμα κάποιου είδους ζώα. Όσο ολοκληρώνουμε τις αποστολές των factions, τόσο ανεβαίνει το reputation μας σε αυτές και μας δίνονται άλλα, ελαφρώς πιο πολύπλοκα και δυσκολότερα Voyages. Αφού “μαξάρουμε” το reputation τότε έχουμε πρόσβαση στα raids, τα οποία είναι αποστολές που αφορούν την εξόντωση μεγάλων Waves εχθρών με τελικό Boss που μας ανταμείβει με ένα vault γεμάτο θησαυρούς. Στην ουσία όμως επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα συνεχώς ώστε να κερδίσουμε gold για τα cosmetic items...Με την ολοκλήρωση των αποστολών αυτών, που λειτουργούν δυστυχώς κατά ένα μεγάλο βαθμό ως fetch quests, κερδίζουμε gold με το οποίο (και εδώ εμφανίζεται ένα ακόμη μεγάλο φάουλ) μπορούμε να αγοράσουμε μόνο cosmetic items, δηλαδή αντικείμενα που αλλάζουν την εμφάνισή μας ή την εμφάνιση του εξοπλισμού μας και του πλοίου μας. Το χειρότερο είναι ότι οι τιμές αυτών των αντικειμένων είναι υψηλές (ως υπερβολικά υψηλές) και απαιτούν αρκετό grinding ειδικά για αντικείμενα του πλοίου, όπως για παράδειγμα τα διαφορετικά πανιά.Μιλώντας για τον εξοπλισμό του χαρακτήρα, έχουμε στη διάθεσή μας δύο combat weapons, ένα πιστόλι, το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε σε Blunderbuss (καραμπίνα) ή Eye of the Reach (sniper) και ένα σπαθί. Οι μηχανισμοί της μάχης είναι πολύ basic και γίνονται ακόμη πιο βαρετοί κυρίως λόγω της παντελούς έλλειψης ποικιλίας εχθρών (το μόνο που σκοτώνετε είναι σκελετοί και οι αρχηγοί τους). Το ίδιο ισχύει και στις μάχες με τα πλοία. αφού η χρήση κανονιού είναι μονόδρομος και οι μάχες καθορίζονται από το ποιος θα καταφέρει να κρατηθεί μακριά από την εμβέλεια του αντιπάλου και να πετύχει περισσότερα χτυπήματα στο αντίπαλο πλοίο. Ακόμη δηλαδή και ορισμένα από τα παιχνίδια της σειράς Assassin’s Creed έχουν πολύ περισσότερο βάθος στις ναυμαχίες. Το θετικό στοιχείο των παραπάνω είναι η παρουσία φίλων κάτι που κάνει την εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα. Το "για πόσο όμως" είναι ένα μεγάλο ερώτημα μιας και το παιχνίδι πλήττεται σοβαρά από έλλειψη υλικού, παρά τον καλοσχεδιασμένο χάρτη του.Όταν δεν βρισκόμαστε στα Voyages, δεν έχουμε και πολλές επιλογές για άλλες δραστηρι'ότητες, γιατί δυστυχώς τα πολλά νησιά είναι σχεδόν άδεια από πλευράς loot, αλλά και γενικότερα. Είναι κρίμα που σε έναν τόσο όμορφο κόσμο η εξερεύνηση είναι τόσο ανούσια. Μπορεί να περιπλανιέστε για ώρες χωρίς να καταφέρετε να αποκτήσετε ένα σοβαρό loot και η μόνη επιλογή πέρα από τα voyages είναι να αποκρυπτογραφήσουμε μηνύματα σε μπουκάλια που αφορούν αποστολές-γρίφους.Το navigation είναι πιο εύκολο όταν βρίσκεστε με παρέα και πολύ δύσκολο, όταν είστε μόνος σας καθώς θα πρέπει να έχετε το μυαλό σας σε πολλά πράγματα. Σε ένα crew λοιπόν μπορούμε να έχουμε έναν φίλο μας να οδηγεί το πλοίο, έναν να ελέγχει για εχθρικά πλοία και γειτονικά νησιά και έναν να είναι έτοιμος για μάχη ή για τυχόν διαρροές εντός του πλοίου.Η απλότητα του gameplay σίγουρα θα κερδίσει πολλούς, αλλά η μη ύπαρξη βαθους σε αυτό θα απομακρύνει ακόμη περισσότερους εκτός και αν αλλάξει κάτι σε μελλοντικά updates. Είναι στενάχωρο να βλέπουμε ένα όμορφο σχεδιαστικά παιχνίδι με σωστές βάσεις να είναι τόσο επιφανειακό από πλευράς gameplay. Δεν είναι ψέμα να πούμε ότι με τους φίλους μας περάσαμε ορισμένες πολύ όμορφες και αστείες στιγμές (κυρίως τις πρώτες μέρες παιχνιδιού) αλλά από ένα σημείο και μετά αναρωτιόμασταν για πόσο ακόμη θα υπάρχει ενδιαφέρον ώστε να κάνουμε και πάλι τα ίδια. Το παιχνίδι πέρα από τα αρνητικά στοιχεία που θίξαμε πιο πάνω πάσχει και από bugs στα quests με loot να εξαφανίζεται χωρίς λόγο κατά τη μεταφορά του, αλλά και σοβαρά θέματα με το connectivity. Υπήρχαν φορές που δεν μπορούσαμε καν να μπούμε να παίξουμε, φορές που είχαμε lag αλλά και φορές που οι servers μας πετούσαν τελείως εκτός παιχνιδιού.Αν κάτι διασώζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα τότε αυτό είναι ο οπτικός τομέας του τίτλου που τόσο στο απλό Xbox One όσο φυσικά και στο Xbox One X προσφέρει ένα πανέμορφο αποτέλεσμα με τα γραφικά να μοιάζουν σαν μια τέλεια μίξη γραφικών Dishonored και Borderlands. Το καρτουνίστικο αυτό -σχεδόν- cel-shaded στυλ ταιριάζει πάρα πολύ στο Sea of Thieves, ενώ η αποτύπωση της θάλασσας είναι από τις πιο ρεαλιστικές που έχουμε δει σε video game. Το performance είναι σταθερό χωρίς πτώσεις στο framerate (30 fps στο βασικό Xbox One) ενώ οι σκιές, οι χαρακτήρες και οι χρωματισμοί είναι πολύ καλού επιπέδου.To Sea of Thieves είναι ένα παιχνίδι με σωστές βάσεις, αλλά πολλά σχεδιαστικά "κενά" και βασικότατες ελλείψεις. Είναι ένα game που ενδείκνυται για να περάσετε κάποιες ώρες με την παρέα σας και δεν προτείνεται ιδιαίτερα ως single player εμπειρία.Στο στάδιο που βρίσκεται τώρα, η έλλειψη περιεχομένου, το μηδενικό progression και τα επαναλαμβανόμενα quests δεν δίνουν περιθώρια για εκτενή ενασχόληση με τον τίτλο. Παρότι δεν προτείνεται για αγορά σε "full price" τιμή, είναι σίγουρα μια καλή ευκαιρία οι κάτοχοι Xbox One να δοκιμάσουν φθηνότερα το παιχνίδι με την υπηρεσία Xbox Game Pass.Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από τόσα χρόνια αναμονής περιμέναμε πολύ περισσότερα...