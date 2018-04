Shadow of the Tomb Raider: Η Lara Croft επιστρέφει

Αυτή τη φορά, η Lara παλεύει να μην γίνει αυτό που μισεί (τον εχθρό της). Θα κάνει πολλά λάθη και στην προκειμένη, η ηρωίδα μπορεί να μετατραπεί σε απειλή.

Οι δημιουργοί θέλουν να δείξουν εξέλιξη. Αυτό δεν αντικατοπτρίζεται μόνο μέσω του arc της Lara, αλλά και από το gameplay. Οι τύμβοι θα είναι τρομακτικοί και με πολύ βάθος.

Η Lara μετατρέπεται από θήραμα, σε κυνηγός. Γίνεται ένα με τη ζούγκλα, σχεδόν ένας “υπέρτατος θηρευτής”. Είναι έξυπνη και εφευρετική, ενώ ο τρόπο μάχης της εξελίσσεται. Θα περιέχει πολύ περισσότερο stealth. Η Lara είναι πιο έξυπνη και έχει περισσότερη εμπειρία πλέον και χρησιμοποιεί τις σκιές και το περιβάλλον προς όφελος της.

Η επιλογή της ζούγκλας ήταν μια καλά μελετημένη κίνηση. Η πρωταγωνίστρια πάει από το Mexico στο Peru και έχει ακόμα όλες τις ικανότητες που ανέπτυξε στα προηγούμενα παιχνίδια, οπότε έπρεπε να τη μεταφέρουν σε ένα περιβάλλον που θα αποτελεί απειλή ακόμα και για εκείνη. Τα πάντα αποτελούν απειλή στη ζούγκλα.

(Σημαντικό Spoiler) Ο βασικός ανταγωνιστής είναι ο Doctor Dominguez και είναι ο επικεφαλής της Trinity. Τα κίνητρα του θα αποκαλυφθούν αργότερα (ίσως στην E3), όμως μάθαμε ότι πρόκειται για έναν εχθρό που παίζει με την ψυχολογία και το μυαλό. Θα κάνει τη Lara να αμφισβητήσει τις ίδιες της τις προθέσεις και όχι μόνο…

Το Shadow θα σας δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσετε πολλούς ανοιχτούς χώρους, οι οποίοι θα περιέχουν και διάφορους χαρακτήρες για να γνωρίσετε. Δεν θα είναι όλες οι περιοχές μια “ευθεία” (linear).

Το νέο rappel mechanic (παρουσιάστηκε και στο cinematic trailer) αποδεικνύει πως η Lara είναι πιο μυώδης πλέον. Θα μπορεί να κάνει πράγματα που δεν μπορούσε πριν. Θα υπάρχουν νέοι μηχανισμοί. Το rappel και το τρέξιμο στους τοίχους είναι μόνο μερικοί από αυτούς. Επίσης, η Eidos προσπαθεί να δώσει μια πιο ρεαλιστική αίσθηση στο παιχνίδι. Πλέον, οι γρίφοι θα σχετίζονται περισσότερο με όλες τις διαστάσεις του χώρου (κάθετα - οριζόντια κλπ.).

Θα μπορείτε να κολυμπήσετε κάτω από το νερό και η υποβρύχια εξερεύνηση θα σας ανταμείψει με μυστικά και special αντικείμενα, όμως θα χρειαστεί να ρισκάρετε και να κολυμπήσετε πιο βαθιά.

Το Shadow of the Tomb Raider θα κυκλοφορήσει στις 14 Σεπτεμβρίου για PS4, Xbox One και PC.



Πηγή: VG24.gr

Η Square Enix έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα cinematic πλάνα του Shadow of the Tomb Raider, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις εκδόσεις στις οποίες θα κυκλοφορήσει το παιχνίδι και πολλά ακόμα. Με τη σειρά της, η Eidos Montréal παρευρέθηκε στο Tribeca Film Festival και μίλησε για το τελευταίο μέρος του origin story της αγαπητής ηρωίδας.Στο νέο Shadow of the Tomb Raider, η αρχαιολόγος Lara Croft καλείται να σταματήσει μια Αποκάλυψη της φυλής των Μάγια. Είναι το τρίτο παιχνίδι από την Square Enix μετά το reboot της σειράς το 2013 και σύμφωνα με τους developers, πρόκειται για το φινάλε της ιστορίας του origin της Lara Croft.Από ότι φαίνεται, η Eidos αποφάσισε να πάει το franchise ένα βήμα παραπέρα, διαφοροποιώντας το αρκετά από τα προηγούμενα κεφάλαια του reboot. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέφερε διάφορες αλλαγές που έχουν γίνει στο Shadow of the Tomb Raider, για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω. Προσοχή όμως, καθώς μερικές από αυτές μπορούν να θεωρηθούν και spoilers.Αξίζει να αναφέρουμε πως η εταιρεία άφησε να εννοηθεί ότι στην E3 θα δούμε το πρώτο gameplay trailer του παιχνιδιού. Εκτός από νέες πληροφορίες και το trailer, βλέπουμε και τις εκδόσεις που θα κυκλοφορήσει το Shadow of the Tomb Raider, οι οποίες εκτός από το παιχνίδι φέρνουν και αρκετό extra υλικό.Αυτές είναι η Standard Edition, η Croft Edition (σε φυσική και ψηφιακή μορφή), η συλλεκτική Ultimate Edition και το Steelbook. Η Collector's Edition του Shadow of the Tomb Raider περιλαμβάνει: ένα ανοιχτήρι όμοιο με την αξίνα της Lara Croft στο παιχνίδι, έναν φακό, το Original Soundtrack του παιχνιδιού, 3 in-game αντικείμενα, το Season Pass, καθώς και ένα εντυπωσιακό Statue της Lara, που απεικονίζει την ηρωίδα την ώρα που εισέρχεται σε έναν τύμβο.Η Square Enix επίσης ανακοίνωσε και τη συνέχιση της συνεργασίας της με την NVIDIA, μέσω της νεότερης περιπέτειας της Lara Croft. Οι δυο εταιρείες θα συνεργαστούν για τη μεταφορά του τίτλου στους υπολογιστές, ώστε να δημιουργήσουν μια τεχνικά προηγμένη εμπειρία gaming. Η NVIDIA θα προσφέρει τις γνώσεις της στον τομέα, βοηθώντας την Nixxes Software, υπεύθυνη για το PC port, να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες της κάρτας γραφικών NVIDIA GeForce GTX 10. Όπως προαναφέραμε, οι δυο εταιρείες έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, σε project όπως τα Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider και Deus Ex: Mankind Divided, μεταξύ άλλων.