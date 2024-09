Σε ζωντανή μετάδοση και για πρώτη φορά στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης, δύο ερασιτέχνες αστροναύτες επιχειρούν το μεσημέρι της Πέμπτης 12/09 να βγουν στο κενό του Διαστήματος, στο πλαίσιο της ριψοκίνδυνης αποστολής Polaris Dawn της SpaceX.

Δεδομένου ότι η διαδικασία της SpaceX δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ξανά στο παρελθόν, η εξέλιξη της φιλόδοξης αυτής εξόρμησης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Η διαδικασία μεταδίδεται ζωντανά από την SpaceX στο X, την πλατφόρμα του Έλον Μασκ, στον οποίο ανήκει η διαστημική εταιρεία.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

