Horizon Zero Dawn: Σημαντικές προσθήκες με νέο update

Η μεγάλη αποκλειστικότητα του PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, αποκτά σήμερα ένα νέο μεγάλο update, που προσθέτει μπόλικα νέα πραγματάκια.Τα σημαντικότερα νέα χαρακτηριστικά που προσθέτει το patch 1.30 είναι το "New Game +" και το "Ultra Hard" επίπεδο δυσκολίας, αλλά προστίθενται νέα unlockables, αλλά και 2 νέα trophies!Το New Game+ σας επιτρέπει να ξεκινήσετε το παιχνίδι από την αρχή διατηρώντας την πρόοδο του χαρακτήρα σας, αλλά και το inventory. Υπάρχει level cap στο 50, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να συλλέγετε XP.Η νέα δυσκολία "Ultra Hard" ενισχύει τις αισθήσεις των μηχανών και τη συμπεριφορά τους, ενώ περιορίζει την αναπλήρωση της ενέργειας της πρωταγωνίστριας. Επίσης δεν έχει επιλογή για να αλλάξετε τη δυσκολία, αν ξεκινήσετε.Επίσης έχουν προστεθεί αναβαθμισμένες εκδόσεις όπλων και outfits, που υπάρχουν ήδη στο παιχνίδι. Επίσης πλέον έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε facepaint ή να αλλάξετε το Focus της Aloy.H Guerrilla Games δουλεύει επάνω στο επερχόμενο DLC για το παιχνίδι, The Frozen Wilds, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του 2017.