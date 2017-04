Microsoft Project Scorpio: Αποκαλύφθηκε η δύναμη του νέου Xbox

Φωτογραφία από το demo του Forza έδειξε τις ικανότητες του νέου Project Scorpio

H νέα ψύκτρα του Xbox Project Scorpio είναι αντίστοιχη με αυτές που βρίσκουμε σε high-end κάρτες

Σύγκριση χαρακτηριστικών Project Scorpio, Xbox One και PlayStation 4 Pro.

Η Microsoft στην έκθεση Ε3 2016 είχε αποκαλύψει μερικά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας της κονσόλας με την κωδική ονομασία Project Scorpio, ενώ σήμερα και μέσω του Digital Foundry, της στήλης του Eurogamer, σήμερα αποκαλύφθηκαν ακόμα περισσότερα αναλύοντας τις διαφορές με την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία.Ως τώρα, το μόνο που γνωρίζαμε είναι ότι το Project Scorpio θα είχε ισχύ που ανέρχεται στα 6 teraflops, ενώ συγκριτικά η πιο δυνατή ως τώρα κονσόλα, το PlayStation 4 Pro, φτάνει τα 4,2 teraflops. Η Microsoft σκοπεύει να αντικαταστήσει τα 8GB DDR3 RAM και 32MB ESRAM με τα 12GB GDDR5 RAM του Project Scorpio. Ενώ υπήρχε η πεποίθηση ότι η Microsoft θα χρησιμοποιήσει τη νέα αρχιτεκτονική των Ryzen επεξεργαστών, το Digital Foundry ανέφερε ότι προτίμησαν μια λύση custom Jaguar-based επεξεργαστή. Τα Xbox One, PS4 και PS4 Pro χρησιμοποιούν επίσης την ίδια αρχιτεκτονική.Ακόμα κι έτσι όμως, οι x86 πυρήνες του Scorpio είναι κατά 31% πιο γρήγοροι από το Xbox One. Η custom μονάδα επεξεργασίας των γραφικών (GPU) τρέχει στα 1172MHz, ενώ η αντίστοιχη του Xbox One είναι στα 853MHz και του PS4 Pro στα 911MHz.Η εταιρεία υπόσχεται ότι θα κάνει πολλά με αυτήν την ισχύ και πιστεύει ότι τα παιχνίδια που τρέχουν σε αναλύσεις 900p και 1080p, θα μπορούν να τρέχουν σε native 4Κ στο Scorpio. Επίσης αναμένεται όλα τα Xbox One και Xbox 360 παιχνίδια να δουν βελτιώσεις στις επιδόσεις τους, όπως συμβαίνει και με το Boost mode του PS4 Pro, ενώ θα υπάρξουν και patches που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερα και πιο εξειδικευμένα τα παιχνίδια.Η Microsoft έδειξε ένα demo του Forza Motorsport 6 στο Digital Foundry, όπου έπειτα από μόλις δύο ημέρες, το παιχνίδι έτρεχε σε native 4K και κλειδωμένα 60fps. Η χρήση της GPU έφτασε μέχρι το 70% μόνο! Και όλο αυτό ήταν χωρίς καθόλου προσπάθεια, όπως δήλωσαν.Για την ψύξη ενός τόσο δυνατού «περιεχομένου», η Microsoft χρησιμοποιεί ψύκτρα τελευταίας τεχνολογίας, με αντίστοιχες να βρίσκονται μόνο σε high-end PC gaming κάρτες, όπως η GTX 1080. Επίσης αναφέρθηκε ότι θα υποστηρίζεται το Dolby Atmos για τον ήχο, αλλά και ένα νέο φορμά που ονομάζεται HRTF και αναπτύσσεται από την ομάδα του HoloLens.Ακόμα δεν αποκαλύφθηκε ούτε το πραγματικό όνομα της κονσόλας, ούτε η τιμή της, αλλά ούτε καν η εμφάνισή της. Αυτά αναμένεται να τα δούμε σε δύο μήνες περίπου στην E3 2017, όπου θα δούμε και τι ετοιμάζει η εταιρεία από την πλευρά των παιχνιδιών.