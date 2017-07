PES 2018: Διαθέσιμη για όλους η δοκιμαστική έκδοση

Το Pro Evolution Soccer 2018 κυκλοφορεί στις 12 Σεπτεμβρίου για PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 και Xbox One.

Το PES 2018 έγινε διαθέσιμο μέσω μιας online beta έκδοσης, που ξεκινάει σήμερα 20 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Konami. Η beta απευθύνεται στους χρήστες PS4 και Xbox One και θα περιλαμβάνει quickmatch και 3vs3 online co-operative play.Οι ομάδες που προσφέρονται προς επιλογή θα είναι η εθνική Βραζιλίας και Γαλλίας και οι αγώνες θα διεξάγονται στη Neu Sonne Arena. Υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής ημέρας ή νύχτας και ακόμη βροχερού καιρού.Για τους χρήστες Playstation 4 δεν απαιτείται PlayStation Plus ώστε να συμμετάσχουν, ενώ για τους παίκτες σε Xbox One, χρειάζεται συνδρομή Xbox Live Gold. Ακόμη, αναφέρθηκε πως θα υπάρξει και demo του PES 2018, πιο κοντά στην κυκλοφορία του.