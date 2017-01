Ποια είναι η τιμή του Nintendo Switch για την Ελλάδα;

Nintendo Switch - Pro Controller

Πριν μερικές ημέρες έγινε η παρουσίαση της νέας κονσόλας της Nintendo, Switch . Εκεί, η εταιρεία ανακοίνωσε τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας της συσκευής, αλλά και τους πολλαπλούς τρόπους παιχνιδιού. Επιπρόσθετα μας παρουσίασε τα παιχνίδια που αναμένονται για το Switch τόσο για το άμεσο μέλλον, όσο και για αρκετούς μήνες αργότερα, παραθέτοντας αρκετά remaster και επανακυκλοφορίες μαζί με μερικούς νέους τίτλους, αλλά και φυσικά το πολυαναμενόμενο The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Η τιμή της συσκευής είχε ανακοινωθεί για τις χώρες του εξωτερικού και ενώ γνωρίζαμε ότι θα έρθει και στην Ελλάδα ταυτόχρονα με το παγκόσμιο λανσάρισμα, στις, η επίσημη αντιπροσωπεία, CD Media, μας προέτρεψε να περιμένουμε την τιμή που θα ανακοινώσουν μες στην εβδομάδα τα καταστήματα λιανικής, όπως και έγινε.Στην τιμή που ανακοινώθηκε στην παρουσίαση (299 δολάρια), φυσικά δεν μπορούσαμε να περιμένουμε αντίστοιχη μετατροπή σε ευρώ (δηλ. 299€) με τα επιπλέον έξοδα φορολογίας συν το πολύ μικρό περιθώριο κέρδους να μην αφήνει ούτε τους εμπόρους, αλλά ούτε και τους καταναλωτές να «ευχαριστηθούν» από μια χαμηλότερη τιμή. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε η τιμή να προσαρμοστεί στα «ελληνικά δεδομένα».Η τιμή του Nintendo Switch στα καταστήματα λιανικής θα είναι. Το πακέτο με το ένα Joy-Con (βασικό χειριστήριο) θα κοστίζει 60€, ενώ το πακέτο με τα δύο Joy-Con θα κοστίζει 90€. Το Nintendo Switch Pro Controller θα πωλείται προς 80€.Να αναφέρουμε ότι παρά τη χλιαρή υποδοχή των φαν, που έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα, η κονσόλα έχει ξεπουλήσει από το στάδιο των προ-παραγγελιών σε καταστήματα του εξωτερικού και αναμένουμε να δούμε πώς θα τα πάει και στη χώρα μας.