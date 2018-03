Πωλήσεις Video Games στην Ελλάδα - Ιανουάριος 2018

O πρώτος μήνας της χρονιάς εμφάνισε ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με τον Δεκέμβριο, κάτι που αν μη τι άλλο δείχνει τις σταθερές προτιμήσεις του ελληνικού κοινού. Απίστευτο παραμένει το γεγονός ότι συνεχίζουμε και βλέπουμε παιχνίδια PS3 στα πρώτα δέκα παιχνίδια, που σημαίνει όχι μόνο ότι το PS3 έχει χαράξει εξαιρετική πορεία στη χώρα μας, αλλά υπάρχει μεγάλο περιθώριο για το PS4 ώστε να μπει σε περισσότερα ελληνικά σπίτια.Οι πρώτες δύο θέσεις καταλαμβάνονται ακόμη μια φορά από το FIFA 18 και το Grand Theft Auto V, με το Crash Bandicoot remake να ακολουθεί, το οποίο βλέπουμε ότι σημείωσε άνοδο από την 6η θέση στην 3η. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι μες στην εβδομάδα που πέρασε, ανακοινώθηκε η έλευση του τίτλου και σε Xbox One, Nintendo Switch και PC τον Ιούλιο 2018. Στις υπόλοιπες θέσεις βλέπουμε με την ίδια κατάταξη τα Call of Duty: WWII, Minecraft, NBA 2K18, Gran Turismo Sport και PES 2018.Επάνοδο έχουμε για το Call of Duty: Black Ops III, το οποίο είναι το CoD του 2015 και όχι του 2016, κάτι που δηλώνει πόσο κατάφερε να κρατήσει τους οπαδούς το συγκεκριμένο μέλος της σειράς, αλλά όχι το Infinite Warfare του 2016, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι είναι ένα από τα αδικημένα της σειράς. Δυστυχώς, δεν το προτίμησε ο κόσμος λόγω του setting του που τοποθετείται πολύ μακριά στο μέλλον, αλλά και στο διάστημα. Τέλος, στην 10η θέση βλέπουμε την επάνοδο της PS3 έκδοσης του GTA V.H GfK Hellas δραστηριοποιείται από το 1988 στις έρευνες απογραφής λιανικών πωλήσεων, απογράφοντας 86 διαφορετικές κατηγορίες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, σε ανεξάρτητα καταστήματα και αλυσίδες λιανικής. Οι έρευνες απογραφής είναι συνεχείς και πραγματοποιούνται σε μηνιαία και εβδομαδιαία βάση ανάλογα με την κατηγορία απογραφής και βασίζονται σε δείγμα καταστημάτων. Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίζεται σε καταγραφή των πωλήσεων από τις ηλεκτρονικές βάσεις των καταστημάτων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η απογραφή για τα μεγάλα καταστήματα και τις αλυσίδες λιανικής αφορά στο σύνολο των καταστημάτων τους (απογραφή) ενώ για τα ανεξάρτητα καταστήματα μέσω της καταγραφής πωλήσεων δείγματος αυτών και της αναγωγής μέσω στατιστικών μεθόδων στο σύνολο του πληθυσμού τους.Η GfK αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές, που επιτρέπει στους πελάτες της να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις. Περισσότεροι από 13.000 ειδικοί έρευνας αγοράς συνδυάζουν το πάθος τους με την μακρά εμπειρία της GfK στην επιστημονική διαχείριση δεδομένων. Αυτό επιτρέπει στην GfK να προσφέρει υψηλού επιπέδου γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο και να τη συνδυάζει με γνώση της τοπικής αγοράς σε πάνω από 100 χώρες. Χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και επιστημονικές μεθόδους, η GfK μετατρέπει τα “big data” σε έξυπνες λύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες και τις επιλογές των καταναλωτών.Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.gfk.com ή ακολουθήστε την GfK στο Twitter: https://twitter.com/GfK_en