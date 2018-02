PS Plus: Τέλος τα δωρεάν PlayStation 3 και PS Vita παιχνίδια

Bloodborne (PS4)

Ratchet and Clank (PS4)

Legend of Kay Anniversary (PS3)

Mighty No. 9 (PS3 / PS4)

Claire: Extended Cut

Bombing Busters (PS Vita / PS4)

Από τις 8 Μαρτίου 2019, τα Παιχνίδια του μήνα PlayStation Plus δεν θα περιλαμβάνουν πλέον τίτλους PS3 και PS Vita. Οι τίτλοι PlayStation®3 (PS3™) ή PlayStation®Vita (PS Vita) θα περιλαμβάνονται στα Παιχνίδια του μήνα PlayStation®Plus μέχρι τις 8 Μαρτίου 2019.Μετά τις 8 Μαρτίου 2019, τα Παιχνίδια του μήνα που παρέχονται στα μέλη του PlayStation Plus δεν θα περιλαμβάνουν πλέον τίτλους PS3 ή PS Vita. Όσο παραμένετε μέλος του PlayStation Plus, θα μπορείτε να παίξετε τα Παιχνίδια του μήνα PS3 ή PS Vita που έχετε ήδη κατεβάσει ή προσθέσει στη Λίστα λήψεων.Από τις 8 Μαρτίου 2019, στα Παιχνίδια του μήνα θα περιλαμβάνονται μόνο τίτλοι PlayStation®4 (PS4™). Οι υπόλοιπες δυνατότητες και τα προνόμια της υπηρεσίας PlayStation Plus δεν θα επηρεαστούν.Ως μέλος του PlayStation Plus, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε τα Παιχνίδια του μήνα για PS4, PS3 και PS Vita για κάθε μήνα της συνδρομής σας έως τις 8 Μαρτίου 2019. Μετά τις 8 Μαρτίου 2019, οι τίτλοι PS3 και PS Vita δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στα Παιχνίδια του μήνα.Όσο παραμένετε μέλος του PlayStation Plus, θα μπορείτε να παίξετε τα Παιχνίδια του μήνα PS3 ή PS Vita που έχετε ήδη κατεβάσει ή προσθέσει στη Λίστα λήψεων.Αν δεν θέλετε να συνεχιστεί η συνδρομή σας στο PlayStation Plus μετά από αυτήν την αλλαγή, ακυρώστε τη συνδρομή σας ή απενεργοποιήστε την αυτόματη ανανέωση ώστε η συνδρομή σας να λήξει στις 8 Μαρτίου 2019. Αν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, αυτή θα τερματιστεί με τη λήξη του τρέχοντος κύκλου τιμολόγησης και δεν θα χρεωθείτε επιπλέον. Για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, θα χρειαστείτε το αναγνωριστικό εισόδου και τον κωδικό πρόσβασης του Sony Entertainment Network.Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκαν και οι δωρεάν τίτλοι για τον Μάρτιο 2018: