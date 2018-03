Sea of Thieves: Βγάλε τον πειρατή που κρύβεις μέσα σου!

Ο τίτλος, που όλοι περιμένανε, το παιχνίδι περιπέτειας ανοιχτού κοινού κόσμου (open world games), Sea of Thieves, κυκλοφορεί σήμερα για το Xbox One και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με Windows 10, ως “Xbox Play Anywhere” τίτλος και υπόσχεται ατελείωτες ώρες συναρπαστικού gaming για εσένα και την παρέα σου! Όλα σε πραγματική ανάλυση 4K!Το Xbox σε προσκαλεί να βγάλεις τον πειρατή που κρύβεις μέσα σου και να υποδυθείς το χαρακτήρα που πάντα ονειρευόσουν, σε ένα τεράστιο, open-world κόσμο! Στο Sea of Thieves, μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με την παρέα τους και να γνωρίσουν νέους παίκτες, δημιουργώντας το δικό τους πλήρωμα σε ένα μοναδικό ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα. Παράλληλα, σε κάθε ταξίδι, κάθε παίκτης πρόκειται να έρθει αντιμέτωπος με αντίπαλα πλοία, των οποίων το πλήρωμα μπορεί να είναι φίλοι…ή μήπως εχθροί;Τί ψάχνουν; Εκατοντάδες νησιά γεμάτα από θησαυρούς, τα οποία κάθε πλοίο θα έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει, αν το πλήρωμα καταφέρει να ξεπεράσει τα όριά του και να αντιμετωπίσει θρυλικά πλάσματα και επικές μάχες. Ο καθένας όμως έχει το δικό του πλοίο και απόλυτη ελευθερία για να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.Πάρε και εσύ μία γεύση από το αγαπημένο παιχνίδι εδώ και γίνει λίγο περισσότερο πειρατής! Διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα λιανικής, στο Xbox Game Pass και στο Microsoft store.