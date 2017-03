Tα τουρνουά του Xbox Arena Festival powered by Public θα σας συναρπάσουν!

Το Xbox Arena Festival powered by Public πλησιάζει και το hype γύρω από τα τουρνουά μεγαλώνει, με τους gamers απ’ όλη την Ελλάδα να ετοιμάζονται για το απόλυτο gaming weekend στο Gazi Music Hall στις 18 & 19 Μαρτίου, από τις 12:00 έως τις 21:00.H Microsoft Ελλάς σας δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε επτά τουρνουά, μέσα από τις 100 κονσόλες Xbox One S, τα 20 gaming PCs και τα 120 Samsung Curved Gaming Monitors που θα σας περιμένουν σε ένα μοναδικό χώρο.Οι 1200 τολμηροί gamers που θα δηλώσουν συμμετοχή στο www.xboxarena.gr, θα διεκδικήσουν φανταστικά έπαθλα και μια θέση στην τελετή βράβευσης των φιναλίστ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 19:00, με την Ελεονώρα Μελέτη!Διεκδίκησε το μεγάλο έπαθλο, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο σου γύρω από τη στρογγυλή θεά! Γίνε πρωταθλητής, παίζοντας στο μεγαλύτερο τουρνουά FIFA 17 που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Το πιο ρεαλιστικό παιχνίδι ποδοσφαίρου θα αναδείξει τον νικητή.Άγγιξε την κορυφή του NBA, αποδεικνύοντας την αξία σου στο μπάσκετ μέσω του μεγαλύτερου τουρνουά NBA 2K17 που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Οι θρύλοι του παρκέ περιμένουν να τους κατακτήσεις και τα slots των συμμετοχών γεμίζουν επικίνδυνα.Ένα από τα πιο αγαπημένα shooters του Xbox επέστρεψε και δεν έχουμε παρά να το γιορτάσουμε με ένα μεγάλο τουρνουά Gears of War. Δώσε την πιο ηρωϊκή μάχη και διεκδίκησε τα συναρπαστικά έπαθλα στο βάθρο.Το blockbuster shooter, με το πολυβραβευμένο Multiplayer mode, ενώνει τους λάτρεις της μάχης και της ανταλλαγής πυρών. Λάβε μέρος στο μεγάλο τουρνουά Call of Duty: Infinite Warfare, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο, αφήνοντας το στίγμα σου στο πεδίο μάχης.Από τα τουρνουά του Xbox Arena Festival δεν θα μπορούσε να λείπει η πιο εμβληματική και αποκλειστική παρουσία του Xbox. Βάλε το κράνος του Master Chief και ζήσε τις πιο επικές μάχες στο σύμπαν του Halo 5. Το μεγαλύτερο τουρνουά Halo σε περιμένει.Φρέσκο φρέσκο μετά την κυκλοφορία του, το Halo Wars 2 προκαλεί τους λάτρεις των Real Time Strategy παιχνιδιών να αναμετρηθούν στις αρένες του τίτλου. Μην διστάσεις να δοκιμάσεις, ο θρόνος της νίκης σε περιμένει.Το πιο ανταγωνιστικό shooter παιχνίδι της Blizzard περιμένει να αναδείξει τον μεγάλο νικητή στο τουρνουά. Διάλεξε τον αγαπημένο σου ήρωα και ξεδίπλωσε το ταλέντο σου στην αρένα.Δεν χρειάζεται να κρατάς χειριστήριο ή πληκτρολόγιο για να διασκεδάσεις, αφού σε περιμένουν ξέφρενα side events και διαγωνισμοί cosplay γεμάτοι φαντασία, με τα φτερά του RedBull.Παρέα με τη Vans, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα action sports, έλα να δοκιμάσεις τις δυνατότητές σου στο skate και το hip hop και, ταυτόχρονα, να δείξεις τη δημιουργικότητά σου και το "Off The Wall” πνεύμα σου.Όλοι οι τυχεροί που θα βρεθούν στο Gazi Music Hall θα ζήσουν ανεπανάληπτες gaming εμπειρίες, αλλά και θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις νέων προϊόντων, ξεχωριστά happenings με γνωστούς Minecraft YouTubers, συναρπαστικές time trial «κούρσες», δυνατές αναμετρήσεις κορυφαίων παικτών σε μοναδικά showmatches και πολλές ακόμα εκπλήξεις.Αν θέλετε κι εσείς να εξασφαλίσετε μια θέση είτε ως επισκέπτης είτε ως συμμετέχοντας στα τουρνουά, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο www.xboxarena.gr και ετοιμαστείτε για δύο ημέρες με ατελείωτο gaming και αξέχαστες εμπειρίες!