The Crew 2: Μάθαμε πότε θα κυκλοφορήσει

Νωρίτερα σήμερα η Ubisoft ανακοίνωσε μερικές σημαντικές λεπτομέρειες για τον επερχόμενο racing τίτλο της. Συγκεκριμένα, η γαλλική εταιρεία δημοσιοποίησε την ημερομηνία κυκλοφορίας του The Crew 2, καθώς και τα πακέτα που είναι διαθέσιμα για pre-order.Πιο αναλυτικά, το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει στις 16 Μαρτίου 2018 για PS4, Xbox One και PC, όμως οι παίκτες που θα προ-παραγγείλουν την Gold έκδοση θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν να παίζουν τρεις μέρες νωρίτερα, στις 13 Μαρτίου.Όσον αφορά τις εκδόσεις που θα είναι διαθέσιμες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία πακέτα: το Standard, το Deluxe και το Gold. Ασχέτως όμως ποια έκδοση προ-παραγγείλετε, όλες σας εγγυούνται το Legendary Motors Pack, το οποίο θα περιέχει τα εξής: Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016 και Harley-Davidson Iron 883 2017.H Standard Edition θα κοστίζει 59.99€, ενώ δε θα έχει κάποιο επιπλέον περιεχόμενο. Η Deluxe κοστολογείται στα 69.99€, και θα περιέχει το Motorsports Deluxe Pack, το οποίο περιέχει τα: Ford F-150 Raptor Race Truck 2017, Abarth 500 2008 Monster Truck Edition, Pilatus PC-21 aerobatics plane, καθώς και τρία outfit για τον χαρακτήρα σας. Η Gold Edition έρχεται στα 89.99€ σε ψηφιακή μορφή (η τιμή σε physical copy δεν είναι ακόμα γνωστή για την Ελλάδα), ενώ περιέχει το season pass του τίτλου, καθώς και τα δυο προαναφερόμενα Packs. Η physical έκδοση έρχεται σε steelbook case.