The Sims: Ο εθισμός έρχεται σε Android και iOS

Πριν 17 ολόκληρα χρόνια κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε PC το The Sims, ο "εξομοιωτής ζωής" της EA, που σας δίνει τον έλεγχο των ψηφιακών χαρακτήρων σας για να ορίσετε τις ζωές τους όπως εσείς θέλετε. Πλέον για πρώτη φορα, ο τίτλος έρχεται σε Android και iOS.Οι παίκτες θα μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους Sims, να μορφοποιήσουν την εμφάνισή τους, να τους χτίσουν σπίτια, να τους φέρουν σε επαφή με άλλους Sims και τελικά να τους καταφέρουν να πιάσουν τα όνειρά τους.Θα μπορέσετε επίσης να ακολουθήσετε την οικογένεια του Sim σας για διάφορες γενιές, να ξεκλειδώσετε διάφορα κειμήλια και άλλα πολλά. Για να τα καταφέρετε θα πρέπει ο Sim σας να είναι ιδιαίτερα επιτυχημένος στη δουλειά του, καθώς θα πρέπει να φτάσετε πρώτα κάποιους στόχους.Δεν είναι η πρώτη φορά που η EA μεταφέρει τους Sims σε φορητή έκδοση. Έχουν κυκλοφορήσει παλιότερα το The Sims Freeplay σε κινητά, αλλά και το The Sims Social στο Facebook, αν και κανένα από αυτά δε φαίνεται να προσφέρει το βάθος του νέου παιχνιδιού.Ακόμα δεν υπάρχει ημερομηνία κυκλοφορίας ή τιμή, αλλά αναμένονται σύντομα νέες κυκλοφορίες.