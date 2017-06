Τι ακριβώς είναι αυτό το Morrowind;

Το The Elder Scrolls Online: Morrowind κυκλοφορεί για PC, PlayStation 4 και Xbox One.

Η Bethesda έχει αναπτύξει τη φήμη της ιδιαίτερα μέσα από τη σειρά The Elder Scrolls. Οι κύριοι τίτλοι της σειράς αποτελούσαν πάντα open world RPG, στα οποία οι παίκτες καλούνταν να ολοκληρώσουν μια βασική ιστορία μέσα από διάφορες αποστολές. Όλοι οι τίτλοι της σειράς είχαν και έναν ξεχωριστό υπότιτλο με το πρώτο να ακούει στο όνομα The Elder Scrolls: Arena, το δεύτερο με υπότιτλο Daggerfall, το τρίτο Morrowind, το τέταρτο Oblivion και τέλος, ένα από τα πιο γνωστά, το The Elder Scrolls V: Skyrim. To 2014, η εταιρία κάνει το μεγάλο βήμα και κυκλοφορεί το The Elder Scrolls Online, ένα MMORPG (διαδικτυακό παιχνίδι ρόλων για πολλούς παίκτες) που αφαιρεί τους περιορισμούς των περιοχών και μας φιλοξενεί στην μεγάλη ήπειρο της Tamriel, όπου τοποθετούνται και όλοι οι τίτλοι της κύριας σειράς.Αυτό σημαίνει πως οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με πολλούς άλλους παίκτες σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθούν αποστολές με πολλά άτομα μαζί, να πολεμήσουν μεταξύ τους και να ανακαλύψουν πολλές περιοχές της ηπείρου. Στο πλαίσιο, λοιπόν, του The Elder Scrolls Online, η εταιρία κυκλοφόρησε μια μεγάλη επέκταση (expansion) για αυτό, που έχει τον υπότιτλο Morrowind. Από που προέρχεται, όμως, αυτός ο τίτλος;Το Morrowind προέρχεται από μία περιοχή του κόσμου του The Elder Scrolls, και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή που απασχόλησε το τρίτο μέρος της σειράς, δηλαδή το The Elder Scrolls III: Morrowind. Ο τίτλος κυκλοφόρησε αρχικά το 2002 για PC και για Xbox, κάτι που έγινε για πρώτη φορά μιας και τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς είχαν κυκλοφορήσει μόνο για PC. H συγκεκριμένη περιπέτεια τοποθετείται σε ένα νησί της Morrowind, όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός ήρωα, ο οποίος πρέπει να ολοκληρώσει μία προφητεία και να σώσει τον κόσμο.Κύρια χαρακτηριστικά του Morrowind, όπως και όλων των τίτλων της σειράς, είναι η δημιουργία προσωπικού χαρακτήρα, δίνοντας στους παίκτες τη δυνατότητα να επιλέξουν το φύλο του χαρακτήρα, φυλή και birthsigns, τα οποία δίνουν διαφορετικά abilities στον χαρακτήρα του παίκτη. Όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο για το πού θα επικεντρωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του ήρωα.Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό που υλοποιήθηκε και για πρώτη φορά στη σειρά, είναι η ελευθερία που δίνεται στον παίκτη. Το The Elder Scrolls III: Morrowind σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί η κύρια ιστορία. Έτσι, οι παίκτες είχαν για πρώτη φορά την ευκαιρία να αφήσουν στην άκρη το main story και να γίνουν κλέφτες σε αναζήτηση για μεγάλους θησαυρούς, να ενταχθεί στο Mages Guild και να φτάσει στην κορυφή της ιεραρχίας, να γίνει ένας δολοφόνος που σκοτώνει σιωπηλά και κρυφά ή ακόμα και να ενταχθεί σε έναν από τους οίκους της Tamriel και πολλά άλλα.Το The Elder Scrolls III: Morrowind κατάφερε να αποσπάσει αρκετά καλές κριτικές για την πρωτοτυπία του στον τομέα του ανοιχτού κόσμου και ελεύθερης ιστορίας, με τους οπαδούς να το έχουν αγαπήσει. Ο κόσμος του ήταν αρκετά μεγάλος και πλούσιος για την εποχή που κυκλοφόρησε και χειροκροτήθηκε για τα εφέ του καιρού, τον κύκλο μέρας-νύχτας καθώς και την ποικιλία του σε φυτά και ζώα, που ξανά, για τότε ήταν σε πολύ καλά επίπεδα.Έτσι, η Bethesda αποφασίζει να εντάξει το αγαπημένο νησί των παικτών στο The Elder Scrolls Online, μέσα από την επέκταση που ονομάζεται Morrowind. Oι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην επαρχεία και να εξερευνήσουν για άλλη μια φορά το νησί της Vvardenfell. Τα γεγονότα με τα οποία θα έρθετε αντιμέτωποι τοποθετούνται 700 χρόνια πριν το The Elder Scrolls III: Morrowind όπου οι παίκτες καλούνται να βοηθήσουν τον Vivec, τον θρυλικό Προστάτη του νησιού ο οποίος προσπαθεί να προστατέψει τον κόσμο από μία θανάσιμη απειλή.Η περιοχή της Morrowind περιλαμβάνει εκθαμβωτικές τοποθεσίες όπως την ηφαιστειογενή περιοχή Ashlands μέχρι τα δάση που είναι γεμάτα με μανιτάρια και τους δρόμους της Vivec City. Όλα αυτά έρχονται με νέα Trials και PvP modes στην μεγαλύτερη επέκταση που έχει κυκλοφορήσει για το The Elder Scrolls Online που σίγουρα πρέπει να δοκιμάσετε, είτε είστε νέος παίκτης, είτε παλιός.Η Bethesda έχει φροντίσει για όλους τους παίκτες. Όσοι δεν έχουν τον τίτλο και θέλουν να ξεκινήσουν από την αρχή, μπορούν να προμηθευτούν το The Elder Scrolls: Online Standard Edition που έχει το βασικό παιχνίδι. Όσοι θέλουν τον αρχικό τίτλο μαζί με την επέκταση του Morrowind, μπορούν να αγοράσουν το The Elder Scrolls: Online Morrowind Edition. Τέλος, όσοι έχουν ήδη τη βασική έκδοση του τίτλου, μπορούν να αγοράσουν το The Elder Scrolls: Online Morrowind Upgrade που προσθέτει το νέο expansion.