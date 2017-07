Τι παίκτη να φτιάξω στο The Elder Scrolls Online;

Dragonknight

Sorcerer

Nightblade

Templar

Warden

Όπως κάθε MMORPG, έτσι και αυτό της Bethesda, το The Elder Scrolls Online, έχει κλάσεις μέσα από τις οποίες οι παίκτες μπορούν να υιοθετήσουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης στις μάχες και να έχουν διαφορετικές ικανότητες. Εκτός από αυτές που είχε ήδη το βασικό παιχνίδι, το ολοκαίνουργιο expansion του τίτλου που κυκλοφόρησε πριν μερικές ημέρες και έχει τον τίτλο The Elder Scrolls Online: Morrowind, προσθέτει μία ακόμα κλάση, αυξάνοντας τις επιλογές που προσφέρει στους παίκτες.Κάθε κλάση διαθέτει τρία skills, τα οποία σπάνε σε πολλά abilities. Τα abilities αυτά χωρίζονται σε active abilities, που ενεργοποιούνται με κάποιο πλήκτρο, στο οποίο το έχουμε αναθέσει, passive abilities που είναι παθητικά, δηλαδή είναι ενεργοποιημένο διαρκώς και ultimate ability, που είναι μια υπερβολικά ισχυρή δύναμη.Ποια είναι, όμως, η κατάλληλη κλάση για εσάς; Θέλετε έναν μάγο που θα επιτίθεται από μακριά με πανίσχυρες μπάλες φωτιάς ή έναν χαρακτήρα που να έχει ένα σπαθί και να έρχεται σε άμεση επαφή με τον εχθρό; Δείτε τις κλάσεις και μερικούς προτεινόμενους συνδυασμούς παρακάτω και αποφασίστε!Οι Dragonknight είναι χαρακτήρες που ειδικεύονται στις πολεμικές τέχνες και έρχονται σε άμεση επαφή με τους εχθρούς τους, μιας και βασίζονται στις παραδόσεις τους. Εκτός από αυτό, μπορούν να ασκήσουν μαγεία, η οποία αλλάζει το περιβάλλον γύρω τους.Δεδομένου πως μιλάμε για μία κλάση που ειδικεύεται στις πολεμικές τέχνες, θα λέγαμε πως ταιριάζει με τη φυλή των Orc, μιας και είναι ένας αρκετά καλός συνδυασμός για PvP, με τη φυλή να προσφέρει bonus στο heavy armor, τη ζωή, την αναπλήρωση ζωής, το healing που δέχεται, στις melee επιθέσεις (δηλαδή επιθέσεις, με τις οποίες ο χαρακτήρας έρχεται σε άμεση επαφή με τον εχθρό) και άλλα.Εκτός από ένας ισχυρός παίκτης για PvP, ένας Dragonknight κάνει καλό συνδυασμό με τη φυλή των Nord δημιουργώντας ένα ιδανικό tank, δηλαδή έναν χαρακτήρα που θα αντέχει να λάβει αρκετή ζημιά όσο οι σύμμαχοι του κάνουν την μεγαλύτερη ζημιά στον εχθρό. Η φυλή προσφέρει bonus στη χρήση όπλου που χρησιμοποιείται με δύο χέρια, μεγαλύτερη διάρκεια στις επιδράσεις φίλτρων, αντοχή σε εισερχόμενη ζημιά, επιπλέον βασική ζωή, επιπλέον αναπλήρωση ζωής, αντοχή στο ψύχος και επιπλέον stamina.Όπως γίνεται κατανοητό και από το όνομα αυτής της κλάσης, η κλάση των Sorcerer είναι μια κλάση μαγείας. Η αντιστοιχία στα στατιστικά του παίκτη σημαίνει πως θα πρέπει να έχει αυξημένο Magicka για να είναι δυνατός. Ένας Sorcerer μπορεί να πραγματοποιήσει καταστροφικά ξόρκια με κεραυνούς, ηλεκτροφόρα πεδία και να ασκήσει σκοτεινή μαγεία με την οποία μπορεί να ακινητοποιήσει τους εχθρούς του, αλλά και να καλέσει ακόλουθους από την Oblivion για να τον βοηθήσουν.Πριν αναφέραμε πως ένας Sorcerer βασίζεται στο Magicka του, οπότε αυτόματα κοιτάμε προς τις φυλές που προσφέρουν τα διάφορα bonus στη μαγεία. Ένας καλός συνδυασμός είναι με τη φυλή των Breton. Έτσι, ο χαρακτήρας θα έχει bonus στα: Magicka, αναπλήρωση του magicka για να εκτελεστούν τα διάφορα ξόρκια, light armor και αντίσταση σε άλλα μάγια. Με τα συγκεκριμένα bonus, ο παίκτης είναι αρκετά καλός για να χρησιμοποιηθεί ως healer ή/και tank.Αν θέλετε να παίξετε με έναν μάγο που θα κάνει έντονη ζημιά στους αντιπάλους του, τότε καλό θα ήταν να προέρχεται από τη φυλή των High Elf. H συγκεκριμένη φυλή προσφέρει bonus στα καταστροφικά ξόρκια με αυξημένη ζημιά, ταχύτερη επαναφορά του magicka, επιπλέον βασική Magicka και αυξημένοι πόντοι εμπειρίας για ταχύτερο level up.Οι χαρακτήρες κλάσης Nightblade ειδικεύονται στο stealth. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να πλησιάσουν έναν εχθρό χωρίς να τον αντιληφθεί και να έχει ένα πλεονέκτημα για την πρώτη κίνηση και γενικότερα μέσα στη μάχη. Τα όπλα που χρησιμοποιούν είναι blades για τα οποία έχουν και ένα bonus, ενώ έχουν και αυξημένη ταχύτητα σε σχέση με άλλες κλάσεις.Ένας καλός συνδυασμός για χαρακτήρες κλάσης Nightblade, είναι αυτός με τη φυλή των Argonian. Η συγκεκριμένη φυλή δίνει bonus healing, επιπλέον heal όταν το λαμβάνετε από άλλους, αντίσταση στο δηλητήριο, bonus στα φίλτρα που χρησιμοποιούνται, επιπλέον ζωή και magicka. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της κλάσης συνθέτουν ένα αρκετά καλό tank που μπορεί να διαχειριστεί μεγάλα πλήθη εχθρών.Αν πάλι θέλετε έναν χαρακτήρα για Trials (δηλαδή PvE) και PvP, ένας Nightblade από τη φυλή Khajiit είναι μονόδρομος. Συγκεκριμένα, η φυλή αυτή προσφέρει: επιπλέον agility, bonus στο stealth στο οποίο ήδη ειδικεύεται η κλάση, γρηγορότερη ανάκτηση stamina για περισσότερες επιθέσεις σε μικρότερο χρονικό διάστημα και επιπλέον ζημιά με τα όπλα σας. Με τα δύο τελευταία bonus, το damage per second (DPS) αυξάνεται κατά πολύ κάνοντας τον χαρακτήρα ιδανικό για τα modes που αναφέρθηκαν.Οι Templars είναι χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τη δύναμη του φωτός και του ήλιου. Μέσα από αυτή τη δύναμη μπορούν να κάνουν υπερβολικά μεγάλη ζημιά σε εχθρούς, ενώ μπορούν παράλληλα να αναπληρώνουν ζωή μέσα από αυτό. Τέλος, μπορούν να προσφέρουν διάφορα στατιστικά σε συμμάχους τους, ρόλος γνωστός και ως support.Ο Templar είναι και αυτός που μπορεί να βγάλει με αρκετές φυλές ένα καλό αποτέλεσμα. Ένας συνδυασμός είναι με τη φυλή των Breton που μας προσφέρει έναν αρκετά ικανό healer ιδανικό για τους Templars που είναι κυρίως χαρακτήρες που υποστηρίζουν άλλους. Ένας διαφορετικός συνδυασμός είναι με τη φυλή των Redguards. Τα bonus αυτής της φυλής αφορούν τις ασπίδες, το stamina και την ανάκτηση του εκτός και εντός μάχης, και επιπλέον διάρκεια ενίσχυσης που προέρχεται από φαγητά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε έναν χαρακτήρα με stamina μεγάλης διάρκειας και αρκετή ζημιά ανά δευτερόλεπτο.Η κλάση των Warden είναι και η νέα κλάση που προστίθεται με το ολοκαίνουργιο expansion, The Elder Scrolls Online: Morrowind. Οι Wardens παίρνουν τη δύναμη τους από τη φύση, κάνοντας μαγικά ξόρκια προκειμένου να καλέσουν ζώα που θα τους βοηθήσουν στις μάχες. Εκτός από αυτό, ελέγχουν και στοιχεία της φύσης δίνοντας τους τη δυνατότητα να κάνουν μάγια πάγου. Τέλος, οι Wardens είναι πολύ καλοί με τα crossbows.Οι Wardens βασίζονται κυρίως στο Magicka τους, ενώ έχουν και αρκετά skills που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους σύμμαχους τους. Μία καλή επιλογή φυλής είναι αυτή των High Elf με το οποίο θα έχετε έναν αρκετά δυνατό μάγο με τα αντίστοιχα bonus που δίνει, όπως αυξημένο magicka και ρυθμό ανανέωσης του και αυξημένη ζημιά στα καταστροφικά ξόρκια σας.Η δεύτερη καλή επιλογή, κυρίως εξαιτίας των healing δυνατοτήτων, είναι η φυλή των Argonian. Τα bonus που προσφέρει αφορούν το healing που κάνουμε σε άλλους παίκτες, αυτό που δεχόμαστε, επιπλέον επιδράσεις στα φίλτρα που καταναλώνουμε, επιπλέον magicka και ζωή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν καλό healer, και γιατί όχι, ένα πιο... ελαφρύ tank.