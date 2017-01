Call of Duty: Infinite Warfare - Review: Μην το προσπεράσετε

Πληροφορίες

Στο campaign, θα αναλάβετε το ρόλο του Cpt. Reyes



Η περιπέτειά σας εκτυλίσσεται σχεδόν αποκλειστικά εκτός Γης.



Η έμπιστη συμπολεμίστριά κα «δεξί χέρι» του Reyes, η Salter.



O Kotch θα σας κάνει τη ζωή δύσκολη...



Οι πίστες σάς προδιαθέτουν να βρίσκετε μονίμως σε κίνηση



Ο Lewis Hamilton για... κάποιο λόγο στο νέο Call of Duty.



Οι μάχες με τo Jackal (σκάφος) σας αποτελούν σημαντικό μέρος του campaign.



Zombies in Spaceland



Εκπληκτική λεπτομέρεια στα πρόσωπα των χαρακτήρων



Η γέφυρα του σκάφους, όπου θα διαλέγετε τις αποστολές σας... όπως και στο Mass Effect



Call of Duty: Infinite WarfarePC / PS4 / Xbox OnePS4Infinity WardActivisionFirst-Person Shooter18+4 Νοεμβρίου 2016Η σειρά Call of Duty είναι από τις πιο διάσημες που «αναπνέουν» αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία των video games. Θρυλικοί τίτλοι του παρελθόντος έχουν δώσει βέβαια τη σειρά τους σε λιγότερο... θρυλικές κυκλοφορίες, όμως η ποιότητα παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κυρίως για το multiplayer κομμάτι, το οποίο ρυθμίζεται κάθε χρόνο για να προσφέρει μια πιο «σφιχτή» εμπειρία.Τα campaigns είναι κατάσταση "hit or miss" με κάποια από αυτά να κρατούν την αγωνία μας σε υψηλά επίπεδα, ενώ άλλα να μας κάνουν να χασμουριόμαστε. Ευτυχώς το φετινό Call of Duty αποφάσισε να κάνει κάτι αρκετά διαφορετικό. Βρίσκεται στο διάστημα και όχι απλά στο μέλλον. Παράλληλα παίρνει κάποια ρίσκα, τα οποία έπρεπε να δούμε αρκετά χρόνια πριν.Όπως και σε κάθε τίτλο του franchise, το campaign έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς εκτός από τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει, σχηματίζει και την γενική εικόνα για το κάθε mode του παιχνιδιού. Παρ’ όλο που δεν είναι η πρώτη φορά που το Call of Duty ασχολείται με το άμεσο ή μακρινό μέλλον της τεχνολογίας των όπλων και των επιτευγμάτων της ανθρωπότητας, είναι πρωτόγνωρο το σκηνικό που εντάσσεται με το Infinite Warfare: το διάστημα. Άμεση συνέπεια είναι η δημιουργία καινούριων gameplay mechanics που εντάχθηκαν στο παιχνίδι, όπως το grappling hook και τα booster packs, απαραίτητα εργαλεία για την καθοδήγηση του χαρακτήρα σε μηδενική βαρύτητα.Το Infinite Warfare λαμβάνει χώρα στο μακρινό μέλλον, όπου η Γη έχει στερέψει από φυσικούς πόρους, λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού. Όλες οι χώρες του πλανήτη ενώθηκαν δημιουργώντας το UNSA: έναν οργανισμός υπεύθυνος για τον αποικισμό των ανθρώπων στο διάστημα. Για την προστασία των ανθρώπων της Γης, αλλά και των υπόλοιπων αποικιών σε άλλους πλανήτες και αστεροειδείς ήταν αναγκαία η οργάνωση μίας στρατιωτικής δύναμης με τα κατάλληλα μέσα, η οποία ονομάστηκε SATO. Όμως μία εχθρική παράταξη, γνωστή ως SDF, απειλεί την ανθρωπότητα, αλλά και ολόκληρο το πλανητικό σύστημα, διακηρύσσοντας πόλεμο εναντίον του UNSA.Κατά τη διάρκεια του Campaign, χειρίζεστε τον διοικητή Captain Nick Reyes, πιλότο της ομάδας SCAR, ο οποίος καλείται να οδηγήσει την ομάδα του στην κατατρόπωση του SDF στη Γη, αλλά και σε άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Το Retribution, ένα βαριά οπλισμένο διαστημικό όχημα, κατευθύνεται βάσει των διαταγών του Cpt. Reyes και χρησιμοποιείται ως ορμητήριο για τις αποστολές του πληρώματος.Η διάρκεια του Campaign υπολογίζεται από πέντε έως εφτά ώρες και συνοδεύεται από χαρακτήρες ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της ιστορίας. Ένας από τους ήρωες του Infinite Warfare είναι η Nora Salter, ο έμπιστος σύμμαχος και το δεξί χέρι του Reyes κατά την διάρκεια των αποστολών. Αλλά δεν είναι ο μόνος σημαντικός χαρακτήρας, καθώς ο Ethan, ένα δυνατό πολεμικό ρομπότ, συντροφεύει τον πρωταγωνιστή στο πεδίο της μάχης, προσφέροντας παράλληλα μία δόση χιούμορ στο αρκετά δραματικό κατά τ' άλλα στόρυ. Επιπλέον, είναι και ο δεύτερος πιλότος του spacecraft που χρησιμοποιεί ο Cpt. Reyes κατά τη διάρκεια των αερομαχιών του διαστήματος. Οι αερομαχίες είναι το νέο "mechanic" του campaign και αποτελεί ένα ολοκαίνουργιο στοιχείο για τη σειρά. Θα λέγαμε ότι είναι αρκετά καλοφτιαγμένο, αλλά τείνει να επαναλαμβάνεται μέχρι να φτάσετε στο τέλος.Η πλοκή της ιστορίας κάνει καλά τη δουλειά της και μας δένει με τους χαρακτήρες, οι οποίοι πετούν σπόντες για το παρελθόν τους, χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Και πάλι είναι χωρισμένο το campaign σε αποστολές, αλλά με μια ειδοποιό διαφορά: αυτή τη φορά δε βλέπετε loading screens και πρόκειται για μια συνεχόμενη περιπέτεια, όπου δεν τηλεμεταφέρεστε από μέρος σε μέρος. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ορισμένα προαιρετικά missions γίνονται διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του Campaign στους παίκτες, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ιστορία. Τα side missions είναι κυρίως “αερομαχίες”, δίνοντας την ευκαιρία να απολαύσουμε τον εντυπωσιακό αυτό τύπο μάχης ακόμα περισσότερο.Τα cut-scenes είναι εξαιρετικά καλοφτιαγμένα και με τέτοιο τρόπο που οι μεταβάσεις από το gameplay είναι πραγματικά ομαλές, δίχως loading screens όπως αναφέραμε παραπάνω, κάτι πολύ σημαντικό για την εμπειρία που προσφέρει το campaign. Τα setpieces και πάλι τραβούν την προσοχή.Στο Call of Duty: Infinite Warfare για άλλη μια φορά θα βρείτε το γρήγορο και έντονο multiplayer που γνωρίζετε. Οι μικρές σε μέγεθος πίστες έχουν γίνει πλέον θεσμός, προσφέροντας μάχες κοντινών αποστάσεων και ταχύτατες εναλλαγές. Τα booster packs, που δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερων αλμάτων, slide και wallride, δίνουν το παρών και στο Infinite Warfare, παρέχοντας στους παίκτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μεγαλύτερο μέρος των χαρτών, δημιουργώντας παράλληλα επιπρόσθετους τρόπους παιχνιδιού, λόγω της αυξημένης κινητικότητας.Οι μικρές πίστες και το αυξημένο mobility δεν είναι οι μόνοι λόγοι που κάνουν το Multiplayer του Infinite Warfare εξαιρετικά όμοιο με του Black Ops III. Ακολουθώντας τυφλά την λογική των Specialists, τα Combat Rigs είναι έξι διαφορετικές κλάσεις, με special weapons και perks για κάθε playstyle. Σε γενικές γραμμές, τα καινούρια Rigs υποστηρίζουν μεγαλύτερη ελευθερία στο customization από τον προκάτοχό του.Το customization γίνεται άμεσα αισθητό και στα όπλα του παιχνιδιού, όπως και έχουμε συνηθίσει. Μεγάλη ποικιλία από διαφορετικά weapons και attachments γίνονται διαθέσιμα σταδιακά στους παίκτες, καθώς κάνουν level up τον χαρακτήρα τους. Το καινούριο νόμισμα του παιχνιδιού ονομάζεται Salvage και κερδίζεται παίζοντας. Η χρήση του γίνεται για την απόκτηση των weapon variants, τα οποία είναι παραλλαγές των υπαρχόντων όπλων του παιχνιδιού, που προσφέρουν όμως ορισμένα ενδιαφέροντα perks. Σε συνδυασμό με τα skins που για άλλη μια φορά υπάρχουν, το customization των όπλων είναι για άλλη μια φορά πλούσιο, με ορισμένες ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις και προσθήκες.Τα multiplayer modes που συναντήσαμε στο Infinite Warfare δε μας ξάφνιασαν καθόλου, καθώς περιλαμβάνουν τα γνωστά, συνηθισμένα modes που βρίσκουμε κάθε χρόνο στους Call of Duty τίτλους, με τη μόνη νέα προσθήκη να είναι το Defender.Όπως και ήταν αναμενόμενο, τα Supply Drops, τα Scorestreaks και τα Perks έρχονται για άλλο ένα Call of Duty, κάνοντας την εμπειρία μας στο Multiplayer εξαιρετικά γνώριμη. Τα νέα όπλα του παιχνιδιού, παρ’ όλο που είναι φουτουριστικά θυμίζουν τα κλασικά, γνωστά weapons. Για παράδειγμα, το Volk assault rifle έχει την αίσθηση ενός AK-47. Επιπλέον, ορισμένα καινούρια Scorestreaks προστέθηκαν στο Infinite Warfare, αλλά χονδρικά μπορείτε να περιμένετε να βρείτε αυτά που ήδη έχετε συναντήσει στους προηγούμενους τίτλους του franchise. Η εμπειρία του Multiplayer στο Infinite Warfare μπορεί να μην είναι κάτι διαφορετικό και πρωτόγνωρο, καθώς μοιάζει ιδιαίτερα με το Black Ops III και το Advanced Warfare. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, καθώς οι δυνατότητες και οι εμπειρίες που προσφέρονται είναι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, με νέες προσθήκες και βελτιώσεις. Από την άλλη, θα θέλαμε να δούμε και κάτι διαφορετικό σε έναν Call of Duty τίτλο, αλλάζοντας δραματικά το Multiplayer που όλοι γνωρίζουμε.Τα zombies ήταν πάντα ένας διασκεδαστικός τομέας στους τίτλους Call of Duty. Το πρώτο από τα zombie maps του Infinite Warfare, που είναι και το μόνο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται με το βασικό παιχνίδι ονομάζεται Zombies in Spaceland και λαμβάνει χώρα κατά την δεκαετία των '80s. Ακολουθεί τέσσερις μοναδικούς και αρκετά αστείους χαρακτήρες της ιστορίας κατά την περιπλάνησή τους σε ένα old-school θεματικό πάρκο, όπου έχουν τηλεμεταφερθεί εκεί από έναν άγνωστο. Το περιβάλλον του Spaceland και το concept γενικότερα είναι αρκετά διασκεδαστικό και φέρνει κάτι φρέσκο, που δεν έχουμε ξαναδεί.Το map αυτό περιέχει έναν μεγάλο αριθμό όπλων και traps, τα οποία θα τα συναντήσετε σταδιακά ξεκλειδώνοντας περισσότερες περιοχές. Τα μυστικά και τα easter eggs είναι αρκετά και απαιτούν λεπτομερή εξερεύνηση του κάθε χώρου που συναντάτε. Μία νέα προσθήκη που εντοπίσαμε στο Zombies in Spaceland είναι η ύπαρξη πολλών διαφορετικών mini games. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε ένα τρενάκι μαζί με άλλον ένα συμπαίκτη σας, πυροβολώντας συγκεκριμένους στόχους, κυνηγώντας το μεγαλύτερο δυνατό high score. Είναι εντυπωσιακό πως μπορείτε να παίξετε σχεδόν κάθε παιχνίδι που θα βρείτε μέσα στο θεματικό πάρκο, είτε για συγκεκριμένα rewards ή για την προσωπική σας διασκέδαση.Τα zombies ήταν πάντα ένας ενδιαφέρων τομέας στα Call of Duty, δίνοντας την ευκαιρία στους παίκτες να εξερευνήσουν ένα εντελώς διαφορετικό και σύνθετο μέρος, με μυστικά και εκπλήξεις που δημιουργούν την αίσθηση της περιπέτειας στα πλαίσια της διασκέδασης. Το Zombies in Spaceland, είναι ένας μοναδικός χάρτης που θα χαρίσει εντυπωσιακές νέες εμπειρίες στους λάτρεις των zombies.Το φετινό Call of Duty πατά στην ίδια μηχανή γραφικών που είδαμε με την αλλαγή γενιάς από το Ghosts και που βελτιώθηκε τα μάλα με το Advanced Warfare. Φέτος είναι το πρώτο Call of Duty, που δεν κυκλοφορεί καν σε Xbox 360 και PS3, με το Black Ops III να διατηρεί τον τίτλο του τελευταίου CoD για την 7η γενιά κονσολών. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι η Infinity Ward έχει στη διάθεσή της τρία χρόνια για την ανάπτυξη των τίτλων της, καθώς δουλεύουν τρία διαφορετικά studios επάνω στη σειρά για τους βασικούς τίτλους. Αυτό έδωσε περιθώρια για να πάρουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.Δοκιμάσαμε το Infinite Warfare σε PS4 Pro, ενώ το παιχνίδι διαφημίζεται ως ένα από τα πιο λαμπρά παραδείγματα βελτίωσης για το νέο hardware της Sony. Δυστυχώς δεν το είδαμε πώς τρέχει στο απλό PS4, αλλά γνωρίζουμε ότι οι επιδόσεις είναι ίδιες, όπου παραμένει κλειδωμένος ο τίτλος στα 60 fps σχεδόν καθ' όλη τη διάρκειά του. Αυτό που αλλάζει είναι το Image Quality με το super-sampling να κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του, διαγράφοντας όλα τα artifacts, που θα βλέπαμε, γυαλίζοντας έτσι το αποτέλεσμα σε κάτι πραγματικά πολύ όμορφο. Για την ακρίβεια, είναι από τα πιο όμορφα παιχνίδια που είδαμε φέτος. Εντυπωσιακά εφέ, απαράμιλλες επιδόσεις και λεπτομέρεια-σήμα-κατατεθέν για τη σειρά, όπου μας ενθουσιάζει με την ποικιλία του περιβάλλοντος. Τα set-pieces δεν είναι πολλά, αλλά είναι εντυπωσιακά. Οι δε, μάχες με τα σκάφη δίνουν νέο ύφος και προσωπικότητα.Οι αστέρες του Hollywood και πάλι έδωσαν το παρών, με τον Kit Harrington (Jon Snow - Game of Thrones) στη θέση του Admiral Kotch να τραβά τα βλέμματα. Παράλληλα θα δείτε και τους David Harewood, Claudia Christian, Jamie Gray Hyder, αλλά και τις bonus εμφανίσεις στο Zombies in Spaceland των David Hasselhoff και Seth Green, ανάμεσα σε άλλους. Φυσικά, οι εκτελέσεις τους είναι πολύ ανώτερες των καθιερωμένων για video game, ενώ ο ήχος αναδεικνύει τις performances.Το νέο Call of Duty παραμένει πιστό στη κληρονομιά του, αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιείται. Το multiplayer μέρος παρουσιάζει διακριτικές αλλαγές προς το εξτραβαγκάν προφίλ που ούτως ή άλλως πατά η σειρά εδώ και χρόνια, διατηρώντας τη γεμάτη αδρεναλίνη ταχύτητά του. Οι μεγαλύτερες αλλαγές έρχονται στο campaign, το οποίο με την ευκαιρία του νέου setting στο διάστημα, εμφανίζει νέες ιδέες. Τόσο η έλλειψη βαρύτητας (που είχε παρουσιαστεί σε προηγούμενους τίτλους σε πιο λιτή μορφή), όσο και οι μάχες με το Jackal (σκάφος) σας αποτελούν νεωτερισμούς. Αυτό που αλλάζει όλο το ύφος όμως, είναι η δομή του campaign, η αδιάκοπη ροή από loading (εξαφανίζοντας έτσι την προσπέλαση των διαχωρισμένων levels) μαζί με τις προαιρετικές side missions δίνουν μια πολύ πιο οργανική εμπειρία.Το Call of Duty: Infinite Warfare μισήθηκε όσο λίγα παιχνίδια σε αυτή τη γενιά. Κατά τη γνώμη μας όμως, αδίκως, καθώς μιλάμε για έναν πολύ ακριβό, ολοκληρωμένο και ποιοτικό τίτλο, που μπορεί να σας κρατήσει συντροφιά ποικιλοτρόπως δίνοντας έτσι εξαιρετική αξία στα χρήματά σας. Μπορεί να μη φτάνει την ποιότητα του θρυλικού Modern Warfare Remastered, που το συνοδεύει στην Legacy έκδοση, αλλά αποτελεί έναν από τους πιο ποιοτικούς CoD τίτλους των τελευταίων ετών. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα την αγορά της Legacy έκδοσης, που συμπεριλαμβάνει το Modern Warfare Remastered.