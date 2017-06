New Nintendo 2DS XL - Tech Review: Το νέο μέλος της οικογενείας είναι μονόδρομος

Πληροφορίες

New Nintendo 2DS XLΦορητή28 Ιουλίου 2017159,90€Έπειτα από ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο λανσάρισμα της νέας υβριδικής της κονσόλας, Nintendo Switch , η εταιρεία έρχεται να δώσει ακόμα μια ένεση ζωντάνιας στην οικογένεια φορητών κονσολών 2DS/3DS, με το New Nintendo 2DS XL.Η πρώτη κονσόλα της οικογενείας ήταν το 3DS και κυκλοφόρησε το 2011. Έχοντας ως ατού την 3D οθόνη, το 3DS διαφοροποιήθηκε αρκετά από τον προκάτοχό του (το Nintendo DS) φέρνοντας την 3D εμπειρία (που τότε ήταν στα "φόρτε" της) σε φορητή κονσόλα, χωρίς να χρειάζεται κάποιου είδους γυαλιά. Μάλιστα ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Δυστυχώς όμως, η πορεία της 3D εμπειρίας γενικότερα πολύ γρήγορα σημείωσε πτώση και όλοι καταλάβαμε ότι δεν ήταν αυτό το μέλλον των οθονών. Λίγα παιχνίδια το υποστήριξαν και γίνονταν όλο και πιο... άφαντα με την πάροδο του χρόνου.Γι' αυτόν τον λόγο, η Nintendo κυκλοφόρησε το κατά πολύ φθηνότερο 2DS: Μια φορητή κονσόλα με άκαμπτο σώμα, εν αντιθέσει με τo foldable 3DS (και το μεγαλύτερο 3DS XL). Η εμφάνιση δεν ήταν πολύ καλή, όμως η κονσόλα έπαιζε όλα τα παιχνίδια του 3DS αφήνοντας πίσω το 3D "gimmick" και με πολύ μικρότερο κόστος απόκτησης. Στο ενδιάμεσο, η Nintendo κυκλοφόρησε και το "New" Nintendo 3DS (και NN3DSXL), το οποίο διέθετε αρκετές βελτιώσεις με επεξεργαστή περισσότερων πυρήνων, shoulder buttons, βελτιωμένο 3D, δεύτερο stick και άλλα πολλά. Μάλιστα το New 3DS είχε και παιχνίδια (ευτυχώς ελάχιστα), τα οποία ήταν και αποκλειστικά, καθώς δεν έπαιζαν στα παλαιότερα 3DS.Αν έχετε μπερδευτεί, απλά μπορείτε να ξεχάσετε όλα τα παραπάνω, γιατί το τελευταίο κομμάτι της οικογενείας, που κυκλοφορεί σε λίγες εβδομάδες είναι το New Nintendo 2DS XL και έρχεται με όλα τα "καλούδια" του New Nintendo 3DS XL, εκτός του (άχρηστου πλέον) 3D χαρακτηριστικού, σε πολύ πιο προσιτή τιμή, εξαλείφοντας οποιαδήποτε ανάγκη να αποκτήσετε οποιοδήποτε άλλο φορητό της οικογενείας.Η κονσόλα έρχεται να καλύψει το κενό ανάμεσα στο απλό 2DS και στα New 3DS (XL) δίνοντας ακόμη περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Στο λανσάρισμα, το New 2DS XL θα κυκλοφορήσει σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς, μαύρο με μπλε λεπτομέρειες και λευκό με πορτοκαλί λεπτομέρειες.Ξεκινώντας με τον σχεδιασμό της κονσόλας, το New 2DS XL εγκαταλείπει τον candybar σχεδιασμό που είχε το αρχικό και γίνεται αναδιπλούμενο, όπως και οι υπόλοιπες κονσόλες της οικογένειας. Το καπάκι διαφέρει από αυτά που έχουμε συνηθίσει μιας και έρχεται με διαγώνιες γραμμές σε ένα χρωματιστό glossy περίγραμμα και το λογότυπο της εταιρίας στην κάτω δεξιά γωνία. Αυτό ξεφεύγει από τις άλλες κονσόλες, όπως το New 3DS που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει κανείς το μπροστινό και το πίσω μέρος της κονσόλας και τη glossy επιφάνεια που έχει το New 3DS XL. Κάτι που τραβάει αμέσως την προσοχή είναι ένας κύλινδρος που εξέχει στο πάνω μέρος της συσκευής, στον οποίο στηρίζεται το καπάκι της κονσόλας.Ανοίγοντας το καπάκι της κονσόλας ερχόμαστε απέναντι σε μια οθόνη που φαίνεται υπερβολικά μεγάλη για το μέγεθος της συσκευής. Ολόκληρο το πάνω μέρος έχει glossy επιφάνεια κάτι που ίσως σας ενοχλήσει στο μαύρο χρώμα της κονσόλας μιας και η σκόνη ή αποτυπώματα θα φαίνονται έντονα, κάτι που δεν είναι τόσο αισθητό στο λευκό χρώμα. Η εσωτερική κάμερα και τα ηχεία του συστήματος έχουν μεταφερθεί με αποτέλεσμα το πάνω μέρος να αφιερώνεται αποκλειστικά στην κύρια οθόνη δίνοντας μια καθαρή επιφάνεια για να συγκεντρωθείτε στο παιχνίδι σας.Στο κάτω μέρος έχουμε την δεύτερη -και touch- οθόνη, τα πλήκτρα ABXY και το d-pad στα δευτερεύοντα χρώματα της συσκευής, τον αναλογικό μοχλό, το home στα αριστερά, τα start και select στα δεξιά και το C-Stick που καθιερώθηκε με την κυκλοφορία των New 3DS. Στη μέση της κονσόλας βλέπουμε ξανά τον… κύλινδρο που εξείχε όταν την είχαμε κλειστή. Εκεί βλέπουμε πως πλέον βρίσκεται η κάμερα, που ήταν αρχικά πάνω από την οθόνη, καθώς και το μικρόφωνο της κονσόλας και μία ένδειξη για τις ειδοποιήσεις που μας έρχονται.Κλείνοντας την κονσόλα, στο πίσω μέρος βρίσκουμε τις δύο κάμερες που μας επιτρέπουν να τραβήξουμε 3D φωτογραφίες. Παρόλο που η δυνατότητα προβολής 3D φωτογραφιών και αναπαραγωγής 3D παιχνιδιών πλέον δεν υπάρχει, η Nintendo επιμένει στο να μας δίνει τη δυνατότητα να τραβάμε τις τρισδιάστατες φωτογραφίες μας. To πρόβλημα με τις κάμερες που είναι τοποθετημένες σε αυτό το σημείο, είναι πως για να τις χρησιμοποιήσουμε και να βλέπουμε τι προσπαθούμε να αποθανατίσουμε, θα πρέπει να φέρουμε την οθόνη στην ευθεία με την υπόλοιπη συσκευή.Στα αριστερά, στο πλάι της κονσόλας βρίσκουμε το slider, με το οποίο αυξομειώνουμε τον ήχο. Στο κάτω μέρος του New 2DS XL έχουμε ένα καπάκι κάτω από το οποίο κρύβονται οι υποδοχές για τις κάρτες παιχνιδιών του 3DS και της microSD που δεν χρειάζεται να αφαιρέσουμε το κάλυμμα όπως γίνεται στο New 3DS XL. Το πρόβλημα όμως με αυτό το καπάκι είναι πως μπορεί να κοπεί στο μέλλον με τα πολλά "άνοιξε-κλείσε" και θέλει προσοχή. Επιπλέον, δίπλα από το καπάκι αυτό βρίσκουμε την υποδοχή των ακουστικών και ένα αρκετά μικρό stylus για την δεύτερη οθόνη. Τέλος στο πάνω μέρος της κονσόλας, έχουμε τα τέσσερα πλήκτρα L, R, ZL και ΖR και τη θύρα του φορτιστή, ενώ στις κάτω γωνίες βρίσκονται πλέον τα ηχεία.Το New 2DS XL μπορεί να είναι XL, αλλά το μέγεθος του είναι αρκετά κοντά σε ένα μοντέρνο smartphone 5.5 ή 6 ιντσών που σημαίνει πως η μεταφορά του στην τσέπη σας δεν θα είναι κάτι αφύσικο. Επιπλέον, το βάρος της κονσόλας έχει μειωθεί αρκετά και δεν κουράζει, είτε στη μεταφορά, είτε όταν το κρατάει κανείς παίζοντας αρκετές ώρες, χάνοντας όμως την αίσθηση μιας στιβαρής συσκευής. Γενικότερα, δεν αποτελεί premium κατασκευή, προφανώς λόγω ελαχιστοποίησης κόστους, καθώς είναι κατασκευασμένο από πλαστικό σε όλα του τα σημεία.Στο εσωτερικό της κονσόλας βρίσκουμε τον ανανεωμένο επεξεργαστή που έχουν και τα New 3DS και New 3DS XL, μειώνοντας τους χρόνους φόρτωσης, ενώ επιτρέπει την αναπαραγωγή παιχνιδιών που δεν μπορούν να “τρέξουν” στις αρχικές εκδόσεις των κονσολών. Όπως και στα New 3DS, η κάτω οθόνη λειτουργεί και ως NFC reader για τις φιγούρες και τις κάρτες Amiibo. Χαρακτηριστικά όπως το 3D, προφανώς και απουσιάζει, μιας και η κονσόλα δεν υποστηρίζει 3D προβολή των παιχνιδιών. Τέλος, να γίνει ξεκάθαρο πως όλοι οι τίτλοι του DS, 3DS και New 3DS υποστηρίζονται από το New 2DS XL.Με λίγα λόγια, το New Nintendo 2DS XL έρχεται ως μια από τις οικονομικότερες λύσεις για όσους θέλουν να αγοράσουν μία φορητή κονσόλα της οικογένειας των 2DS/3DS. Στην πραγματικότητα είναι ένα New Nintendo 3DS XL με όλα τα νέα του χαρακτηριστικά, εκτός από αυτό της τρισδιάστατης οθόνης, δηλαδή με ίδιο μέγεθος οθονών, βελτιωμένο επεξεργαστή, υποστήριξη NFC και microSD κάρτας, αντί για SD που υποστήριζαν τα αρχικά μοντέλα. Το ότι είναι πιο ελαφρύ και πιο λεπτό από τo New 3DS XL το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό σε συνδυασμό με τη μειωμένη τιμή και το γεγονός πως το 3D δεν υποστηρίζεται και τόσο πλέον γενικότερα, καθώς "πέρασε η μόδα του 3D", το κάνει την τέλεια επιλογή για όσους δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην οικογένεια του 3DS.To New Nintendo 2DS XL έρχεται να καλύψει όσους δεν έχουν μπει στην οικογένεια των φορητών της Nintendo ακόμα, πετώντας τα... περιττά από πάνω του. Αποτελεί ένα New Nintendo 3DS XL, με όλα τα νέα χαρακτηριστικά, πλην της τρισδιάστατης οθόνης, που πλέον δεν χρειάζεστε έτσι κι αλλιώς. Τα 60 ευρώ που κοστίζει παραπάνω από το απλό 2DS αξίζουν και με το παραπάνω για τα νέα χαρακτηριστικά και τη νέα εμφάνιση, ενώ πλέον είναι ο μονόδρομος για όσους θέλουν να αποκτήσουν μια κονσόλα της οικογενείας. Η τιμή του εξαιρετική και η βιβλιοθήκη του τεράστια. Μην περιμένετε άλλο.