Nintendo Switch - Tech Review: Η πρώτη υβριδική κονσόλα

To Nintendo Switch με το νέο Zelda εν δράσει.



Τα περιεχόμενα της συσκευασίας του Switch.



Το δεξί Joy-Con μαζί με το strap του.



Τοποθετώντας τα Joy-Cons πάνω στο Switch.





Γυρίστε το Joy-Con οριζόντια για να παίξετε Snipperclips.



Φορητή λειτουργία

Λειτουργία ως οικιακή κονσόλα

Tabletop λειτουργία

Το Switch δίπλα στο Wii U Pad. Η οθόνη έχει ίδια διάμετρο αλλά καλύτερη ανάλυση.



Το dock στο οποίο μπορείτε να βάλετε το Switch για να παίξετε σε TV mode.



Μπορείτε να ακουμπήσετε το Switch σε οριζόντια επιφάνεια και να παίξετε σε tabletop mode.



Tο eShop της Nintendo.



Η σύνδεση στο δίκτυό σας είναι πολύ εύκολη διαδικασία.



Τα παιχνίδια του Switch έρχονται σε μορφή cartridge.



Οι θύρες στο πίσω μέρος του dock.





Βαθμολογία: 7/10



Η κονσόλα μά ς παραχωρήθηκε από τη CD Media για τις ανάγκες του Review.



Nintendo SwitchΥβριδική (Φορητή + Οικιακή)3 Μαρτίου 2017339€Η Nintendo είναι μια εταιρεία που έχει προσφέρει τα μέγιστα στο χώρο του gaming. Το λαμπρό παρελθόν της έχει ορίσει βασικά χαρακτηριστικά για ολόκληρο τον κόσμο των video games. Δεν έχει δημιουργήσει απλά θρυλικές σειρές, με τον Super Mario να ηγείται αυτών, αλλά έχει ορίσει και πράγματα, που σήμερα θεωρούμε δεδομένα, όπως για παράδειγμα το σχήμα του χειριστηρίου, όπως έκανε με το NES του 1983.Η εταιρεία έφτασε πολλές φορές στην κορυφή με το ζενίθ της να είναι το Wii του 2006, το οποίο είναι μία από τις 5 πιο επιτυχημένες κονσόλες όλων των εποχών, με πωλήσεις που πλέον έχουν ξεπεράσει τα 100 εκ. Η επιτυχία του Wii δυστυχώς δε συνεχίστηκε με το διάδοχο, το Wii U, το οποίο δεν έχει φτάσει ακόμα ούτε τα 15 εκ., ενώ πρόσφατα σχετικά και μόλις 5 χρόνια μετά το λανσάρισμά του, η Nintendo σταμάτησε την παραγωγή του και πλέον η κονσόλα θεωρείται αποτυχημένη. Αυτό μπορεί να στοίχισε οικονομικά στην Nintendo, αλλά δε στοίχισε στην φαντασία και στην όρεξη των ανθρώπων της, που πλέον μας παρουσίασαν το επόμενο βήμα: το Nintendo Switch.Φυσικά αναφερόμαστε σε οικιακές κονσόλες, καθώς στον φορητό τομέα, η εταιρεία «παίζει μπάλα» ουσιαστικά μόνη της με το 3DS να έχει συνθλίψει το PS Vita της Sony. Ακόμα και το 3DS όμως μετρά 6 χρόνια στο χώρο, άρα μήπως το Switch είναι διάδοχος του 3DS και όχι του Wii U; Μήπως η Nintendo είναι αναποφάσιστη; Τι ακριβώς είναι το Switch τελικά και γιατί θα πρέπει να ενημερωθείτε γι' αυτό, αν είστε gamers; Δείτε παρακάτω.Κατ' αρχήν, αν είστε gamers, φυσικά και σας ενδιαφέρει ποιο είναι το επόμενο βήμα της Nintendo. Ακόμα κι αν δεν είστε όμως, αξίζει να μάθετε ποια είναι ακριβώς τα σχέδια της εταιρείας, που έχει αφήσει ιστορία τόσο με τα τεράστια franchises της, όσο και με τις καινοτομίες της στο χώρο. Το Nintendo Switch είναι άλλη μία καινοτομία. Έπειτα από τα motion controls του Wii και το tablet-χειριστήριο του Wii U, η Nintendo φέρνει στην αγορά την πρώτη κονσόλα-υβρίδιο, που λειτουργεί τόσο ως οικιακή, όσο και ως φορητή.Αυτό τουλάχιστον ήθελε να πλασάρει η Nintendo, αλλά θα της κάνουμε τη χάρη να τη δούμε ως την πιο εξελιγμένη φορητή κονσόλα. Ο λόγος είναι απλός: Όλο το hardware της συσκευής βρίσκεται μαζί με την οθόνη και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Για να την μετατρέψετε σε οικιακή, απλά την τοποθετείτε σε ένα dock και έχοντας συνδεδεμένο το dock με την τηλεόρασή σας απλά μεταφέρεται η εικόνα στην TV. Δεν υπάρχει κάποιο έξτρα hardware, που να αυξάνει την ισχύ της κονσόλας στο dock και λειτουργεί στην ουσία απλά ως μεταφορέας του σήματος στην τηλεόραση.Όπως θα έχετε ήδη δει από τα βίντεο που κυκλοφορούν, το Switch σάς δίνει τη δυνατότητα να παίξετε με την κονσόλα ως φορητή και να την πάρετε μαζί σας οπουδήποτε, προσαρμόζοντας τα δύο χειριστήρια (μισό και μισό στην ουσία) στην αριστερά και στη δεξιά πλευρά της φορητής οθόνης. Αυτά ονομάζονται Joy-Cons. Αποτελούν στην ουσία τα χειριστήρια και μπορούν να προσαρμοστούν όπως εσείς επιθυμείτε αναλόγως του τρόπου παιχνιδιού, που απαιτει το εκάστοτε παιχνίδι ή το γούστο σας.Τα πανέμορφα Joy-Cons κλέβουν την παράσταση και είναι το σήμα-κατατεθέν της κονσόλας, καθώς διαθέτουν πανέμορφο σχεδιασμό. Αν και τα νιώσαμε λίγο μικρά στα χέρια μας, δεν παύουν να αποτελούν στιβαρές κατασκευές διαθέτοντας τόσο τα απαραίτητα κουμπιά, όσο και σκανδάλες, αλλά και γυροσκόπιο εξαιρετικής ανάλυσης με επιπλέον κλικαριστούς μοχλούς, πράγμα που δεν έχουμε ξαναδεί σε φορητή κονσόλα.Εκτός αυτού, τα νέα χειριστήρια της Nintendo φέρνουν για πρώτη φορά ένα νέο είδος δόνησης, που η εταιρεία ονομάζει «HD Rumble». Πρόκειται για δόνηση μεγαλύτερης ανάλυσης, σε σημείο, που αναλόγως του παιχνιδιού μπορείτε να αισθανθείτε το αντικείμενο που κρατάει ο πρωταγωνιστής για παράδειγμα. Μια εξαιρετική χρήση του υπάρχει στο παιχνίδι 1-2-Switch, όπου το Joy-Con υποτίθεται ότι είναι ένα κουτί με μπίλιες και σας καλεί να μαντέψετε πόσες μπίλιες βρίσκονται μέσα!Τα Joy-Cons μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε τόσο κρατώντας τα στο αριστερό και δεξί σας χέρι ξεχωριστά, όσο και να τα τοποθετήσετε επάνω στη βάση-χειριστήριο-αντάπτορα (Joy-Con Grip), που δίνεται μαζί με την κονσόλα και τα μετατρέπει σε ένα πιο παραδοσιακό χειριστήριο. Βασικό ατόπημα της Nintendo είναι ότι το συγκεκριμένο χειριστήριο σε αυτήν τη μορφή, δεν έχει τρόπο φόρτισης, καθώς δεν υπάρχει θυρα USB. Εξαιρετικά κακή εντύπωση κάνει το γεγονός ότι η εταιρεία κυκλοφορεί ξεχωριστά στην αγορά ένα αντίστοιχο εξάρτημα με θύρα USB (Charging Joy-Con Grip)!Φυσικά τα Joy-Cons μπορούν να φορτιστούν όταν βρίσκονται επάνω στην κονσόλα, όταν αυτή τοποθετείται επάνω στο dock, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι και πολύ λειτουργικό, αφού δε σας επιτρέπει φόρτιση, ενώ παίζετε στην τηλεόραση. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος για να φορτίζετε τα χειριστήρια την ωρα που παίζετε, είναι να παίζετε σε mode φορητής και να έχετε συνδεδεμένο USB καλώδιο.Τέλος, όσον αφορά τα Joy-Cons έχει παρατηρηθεί στις πρώτες παρτίδες και στα συστήματα που έλαβαν αρκετοί reviewers, πρόβλημα με τον συντονισμό στην κονσόλα. Το σήμα χάνεται έπειτα από κάποια μέτρα ή αν βρίσκονται μπροστά εμπόδια. Εμείς σε μια σχετικά λογική χρήση σε σαλόνι δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα αποσύνδεσης.Το Switch, όπως προαναφέραμε, φέρνει στο... τραπέζι νέους τρόπους για τους gamers που δε θέλουν να σταματούν ποτέ και πουθενά το παιχνίδι. Η κονσόλα έχει τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας:Στη λειτουργία φορητού, τοποθετούμε τα δύο Joy-Cons αριστερά και δεξιά της κονσόλας, ενώ μπορούμε να πάρουμε το Switch στα χέρια μας. Η κονσόλα λειτουργεί όπως οποιαδήποτε άλλη φορητή, με ικανοποιητική αυτονομία περίπου στις 3-6 ώρες. Η οθόνη του είναι η καλύτερη που έχουμε δει ως σήμερα σε φορητή κονσόλα, ενώ το βάρος του είναι ελαφρώς μεγαλύτερο απ' ότι έχουμε συνηθίσει από τα PS Vita και 3DS ή τα κινητά/tablets, καθώς ζυγίζει περίπου μισό κιλό μαζί με τα δύο Joy-Cons.Η οθόνη του είναι στις 6,2 ίντσες με ανάλυση 720p. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν το παιχνίδι που παίζετε υποστηρίζει 1080p ανάλυση, στο φορητό θα το δείτε σε ανάλυση 1280x720. Ήδη έχουν εντοπιστεί διαφορές σε επιδόσεις όταν ένα παιχνίδι παίζει με διαφορετική ανάλυση, όπως είναι το The Legend of Zelda: Breath of the Wild, όπου το framerate είναι πιο σταθερό όταν παίζετε σε φορητό mode. H οθόνη είναι αφής και ευτυχώς είναι πολύ ανθεκτική σε γρατζουνιές και λοιπές φθορές.Σε TV mode, η κονσόλα λειτουργεί όπως οποιαδήποτε άλλη οικιακή. Μπορείτε να τοποθετήσετε την κονσόλα, όπως ακριβώς την κρατάτε από το φορητό mode, στο dock το οποίο είναι συνδεδεμένο με την τηλεόρασή σας. Η μετάβαση είναι άμεση και η εικόνα που βλέπατε στα χέρια σας μεταφέρεται άμεσα στην τηλεόρασή σας. Η ανάλυση που υποστηρίζεται σε αυτό το mode είναι έως 1080p (FullHD - 1920x1080), όπως και το απλό PS4 και το Xbox One, ενώ παράλληλα για τον ήχο έχουμε υποστήριξη 5.1.Σε αυτό το mode μπορείτε να πάρετε τα Joy-Cons από την κονσόλα και να τα κρατήσετε στα χέρια σας ή να τα τοποθετήσετε πάνω στη βάση-αντάπτορα (Grip) για την οποία γράψαμε πιο πάνω, ώστε να έχετε μια κλασική εμπειρια οικιακής κονσόλας. Αντίστοιχα, οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε μπορείτε να σύρετε τα Joy-Cons και πάλι στην κονσόλα που έχετε στο dock και να την ξαναβγάλετε από αυτό, ώστε να την πάρετε και πάλι στα χέρια σας, μεταφέροντας το παιχνίδι άμεσα.Το ενδιάμεσο mode από αυτά τα δύο είναι το tabletop. Σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού μπορείτε να τοποθετήσετε την κονσόλα πάνω σε κάποια επιφάνεια, ανοίγοντας ένα μικρό πλαστικό στήριγμα στο πίσω μέρος της οθόνης, ώστε να μπορεί να σταθεί όρθια. Έτσι μπορείτε να έχετε τη δική σας οθόνη όπου τη χρειαστείτε. Τα χειριστήρια μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όπως και στo TV mode.Φυσικά, στα modes του φορητού και στο tabletop χρησιμοποιώντας την κονσόλα κοντά σε κάποια άλλη, μπορείτε πολύ εύκολα να οργανώσετε παιχνίδι για πολλούς παίκτες, ενώ τα Joy-Cons βοηθούν επίσης με τη δική τους ιδιαιτερότητα, που χωρίζονται σε μισό χειριστήριο το καθένα. Σε ορισμένα παιχνίδια, όπως το 1-2-Switch ή το Snipperclips, ο κάθε παίκτης χρησιμοποιεί από ένα Joy-Con ή... μισό χειριστήριο, καθώς φαίνεται.Σε αυτήν την περίπτωση ενδεχομένως να χρειαστεί να κρατήσουν οι παίκτες το χειριστήριο σε οριζόντια θέση. Με αυτήν την κατεύθυνση, δεν βολεύουν και τα δύο χειριστήρια, ώστε να τα πιάσει στιβαρά ο παίκτης, ενώ στο δεξί Joy-Con, ο μοχλός βρίσκεται πλέον στη μέση, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο στο να στηριχτεί το δάχτυλο του παίκτη. Επιπρόσθετα υπάρχουν δύο Joy-Con straps, που κουμπώνουν στο πάνω μέρος των Joy-Cons σε αυτήν την περίπτωση, ώστε να πατιούνται καλύτερα τα πλαϊνά πλήκτρα και παράλληλα να μπορούν να δεθούν στο χέρι μας.Πάνω στην κονσόλα θα βρείτε το volume rocker, το power button, το cartridge slot (το Switch παίρνει μικρές κασέτες!) και το slot για την microSD κάρτα αν θέλετε έξτρα αποθηκευτικό χώρο από τα προσφερόμενα 32GB. Σίγουρα θα χρειαστείτε, καθώς παιχνίδια όπως το Zelda μπορεί να σας κρατήσουν τον περισσότερο αποθηκευτικό χώρο και κατά συνέπεια δε θα έχετε χώρο για πολλά παιχνίδια, αν είστε τύπος που προτιμά να κατεβάζει τα παιχνίδια του διαδικτυακώς. Τέλος, υπάρχει και θύρα 3,5mm για ακουστικά, ενώ απουσιάζει κάμερα, αλλά και μικρόφωνο. H Nintendo ετοιμάζει εξωτερική εφαρμογή μέσω κινητού για την επικοινωνία σας με άλλους παίκτες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει θύρα ethernet στη συσκευή και για να συνδεθείτε στο internet, μπορείτε μόνο μέσω wireless, είτε να αγοράσετε κάποιο adapter.Όσον αφορά την πηγή της ισχύος του Switch, αυτό είναι κάτι αντίστοιχο με το Nvidia Shield, καθώς διαθέτει custom Tegra επεξεργαστή.Το μενού της κονσόλας ακολουθεί καθαρές γραμμές είναι ιδιαίτερα απλό στη λειτουργία του, κάτι το οποίο μας άρεσε, καθώς τα τελευταία χρόνια οι κονσόλες έχουν ένα προβληματάκι στο συγκεκριμένο τομέα. Τα περισσότερα πράγματα που θα χρειαστείτε, όπως το eShop της Nintendo ή τα settings μπορείτε να τα βρείτε σε πολύ μικρή απόσταση μετά από μόλις λίγα κλικ.Δυστυχώς, αυτή η απλότητα έρχεται με αρκετές ελλείψεις. Δεν υπάρχει ίχνος customization εκτός από τα δύο χρώματα που μπορείτε να επιλέξετε για το background. Δεν μπορείτε καν να τακτοποιήσετε τα εικονίδια στην βασική οθόνη, ούτε να αλλάξετε το μέγεθός τους. Δεν υπάρχει ούτε κάποιος browser (φανερά έστω) για να περιηγηθείτε, αλλά ούτε και υποστήριξη εφαρμογών, όπως έχουν τα PS4/Xbox One, όπου μπορείτε να δείτε βίντεο αποθηκευμένα στην κονσόλα ή διαδικτυακώς μέσω YouTube. Επίσης, δεν έχετε πολλές επιλογές ούτε όσον αφορά τα downloads σας, αλλά ούτε και στη διαχείριση των δεδομένων σας. Η Nintendo δεν επιτρέπει καν να μεταφέρεται δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο της συσκευης στην microSD κάρτα! Αλλά ούτε και να πάρετε τα saves σας κάπως είτε με μεταφορά, είτε με κατέβασμα από το διαδίκτυο. Πρόκειται για στοιχεία που πρέπει άμεσα να διορθώσει η Nintendo.To online κομμάτι δυστυχώς για μια ακόμα φορά έρχεται με ελλείψεις. Και πάλι χρειάζεστε friend codes για να συνδεθείτε με φίλους σας, αλλά δεν μπορείτε για παράδειγμα να τους στείλετε καν μήνυμα. Αναμένουμε την εξωτερική εφαρμογή για αυτό. Δυστυχώς, για κάποιο λόγο λείπει ακόμα και το Miiverse που είχε ήταν κάπως υποσχόμενο για τη διαδικτυακή πλευρά που πρέπει να αναπτύξει η εταιρεία. Δυστυχώς, στο συγκεκριμένο τομέα, η Nintendo έχει πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσει τον ανταγωνισμό.Τέλος, ένα χαρακτηριστικό δεν περιμέναμε και μας άρεσε πάρα πολύ είναι το κουμπί capture που βρίσκεται στο κάτω μέρος του αριστερού Joy-Con και σας επιτρέπει να τραβήξετε φωτογραφίες, όπως ακριβώς και με το Share button του PS4 ή τη photo capture λειτουργία του Xbox One. Η διαφορά είναι το capture στο Switch, εν αντιθέσει με τις άλλες κονσόλες, είναι άμεση. Πατάτε το κουμπί και η φωτογραφία βγαίνει αμέσως. Το κακό είναι ότι για να πάρετε τις φωτογραφίες μέσα από την κονσόλα μπορείτε μόνο να τις σώσετε σε microSD και να τις πάρετε μέσω της κάρτας...Το σύνολο των τίτλων του Switch που το συνοδεύουν κατά την κυκλοφορία του δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Λίγοι τίτλοι που απαρτίζονται από μερικές μεταφορές από παιχνίδια των προηγούμενων μηνών σε συνδυασμό με κάποιους indie τίτλους και κάποιους ελάχιστους νέους.Ευτυχώς, ανάμεσα στους νέους τίτλους υπάρχει ένας που ξεχωρίζει. Βασικά, το «ξεχωρίζει»δεν είναι δίκαιο, καθώς μιλάμε για τον τίτλο που έχει λάβει τις υψηλότερες κριτικές των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με το Metacritic, πρόκειται για τον τέταρτο καλύτερο τίτλο όλων των εποχών! Αναφερόμαστε φυσικά στο The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ο πολυαναμενόμενος Zelda τίτλος ήρθε και στο Wii U, αλλά η καλύτερη έκδοση φυσικά είναι αυτή του Switch. Αν πρόκειται να αγοράσετε μόνο έναν τίτλο στο Switch, τότε κλείστε τα μάτια σας και πάρτε το από το ράφι.Αν θέλετε ένα δεύτερο παιχνίδι μαζί με την κονσόλα αυτή τη στιγμή, τότε έχετε κάποιες επιλογές, αν και περιορισμένες. Ξεχωρίσαμε το εκπληκτικό racing Fast RMX, αλλά και τον πανέμορφο και πρωτότυπο puzzle τίτλο, Snipperclips. Εκτός από αυτά θα βρείτε και κάποιους κλασικούς arcade τίτλους στο eShop, αλλά και το Just Dance 2017 της Ubisoft για τους φίλους του χορού.Αποφύγετε πάση θυσία το εντελώς ρηχό και παντελώς αδιάφορο 1-2-Switch, το οποίο υποτίθεται ότι προβάλει τις δυνατότητες της κονσόλας και των χειριστηρίων. Για 50 ευρώ που κοστίζει, μην το αγγίξετε. Αν το βρείτε σε πολύ πολύ καλή προσφορά, ίσως αξίζει για να του αφιερώσετε μερικές ώρες κάποιο απόγευμα και ίσως γελάσετε με τους φίλους σας για πολύ πολύ λίγο μέχρι να συνειδητοποιήσετε πόσο πιο χρήσιμα θα μπορούσατε να επενδύσετε τα 50 ευρώ σας.Ευτυχώς, το μέλλον της συσκευής φαίνεται λαμπρό με τίτλους όπως το νέο Super Mario Odyssey, που αναμένουμε το Φθινόπωρο, Splatoon 2 και άλλα. Φυσικά αναμένουμε και παιχνίδια που έχουμε δει σε οικιακές κονσόλες, όπως το Skyrim ή το Steep και το να δούμε τέτοια παιχνίδια σε φορητή έκδοση σίγουρα θα είναι κάτι καινοτόμο.To Nintendo Switch ήταν ένα ακόμα ρίσκο από την Nintendo και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Στα θετικά, φαίνεται να αποφεύγονται τα λάθη που είχαν γίνει με το Wii U, ενώ η πορεία της συσκευής ως τώρα είναι πολύ καλή και αν συνεχίσει, πιθανόν να τραβήξει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των εταιρειών ανάπτυξης παιχνιδιών, ώστε να έχει υλικό.Δυστυχώς, κάποια στοιχεία, όπως η τιμή της κονσόλας και των αξεσουάρ της ή κάποιες επιλογές στη μεριά του λειτουργικού δεν κάθονται πολύ καλά με τις ανάγκες του καταναλωτή, ενώ κάποιες βελτιώσεις είναι απαραίτητες για να ανταπεξέλθει σε σχέση με τον ανταγωνισμό.Εν τέλει όμως η γεύση που μας άφησε η κονσόλα είναι μιας πλήρους λειτουργικής συσκευής που κάνει άψογα αυτά που είχε υποσχεθεί και ίσως αποτελεί την αρχή μιας νέας εποχής. Ο πανέμορφος σχεδιασμός σίγουρα βοηθάει σε αυτό. Πάρτε το Switch, πάρτε το Zelda και πηγαίνετε σε μια ηλιόλουστη καφετέρια να ευχαριστηθείτε μια νέα γενιά gaming.