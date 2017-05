PlayStation VR Aim Controller - Tech Review: Πρωτόγνωρη αίσθηση και εξέλιξη του είδους

Πληροφορίες

Το PlayStation VR Aim Controller μάς παραχωρήθηκε από την Sony Hellas για τις ανάγκες του Review.

PlayStation VR Aim ControllerPlayStation VR17 Μαΐου 2017Μαζί με το παιχνίδι "Farpoint" στα 89,90€ (PlayStation VR Aim Controller + Farpoint)Η Sony ετοίμασε για το PlayStation VR (το περιφερειακό του PlayStation 4, που προσφέρει την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας) ένα τίτλο AAA παραγωγής, που ονομάζεται Farpoint. Πρόκειται για έναν τίτλο βολών (shooter) πρώτου προσώπου, σε περιβάλλον επιστημονικής φαντασίας, το οποίο ακολουθεί γραμμική πορεία και κανόνες τυπικού shooter. Διαφοροποιείται όμως με έναν πολύ σημαντικό τρόπο: είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για το PlayStation VR και μπορεί να παιχτεί με το DualShock 4, αλλά και με το ολοκαίνουργιο χειριστήριο της εταιρείας, το PlayStation VR Aim Controller.To Farpoint, σύμφωνα με δηλώσεις της Impulse Gear, δημιουργήθηκε για το Aim Controller και όχι το ανάποδο. Από την αρχή, πριν τη σύλληψη του παιχνιδιού, η ομάδα συνεργάστηκε με την Sony Japan για να δημιουργήσουν το τέλειο controller για τα First-Person Shooters. Τελικά τα κατάφεραν;Θα λέγαμε ότι το Aim Controller είναι πολύ πολύ κοντά σε αυτό που στόχευε η εταιρεία. Πρόκειται για ένα περιφερειακό που όχι μόνο βοηθά στο immersion, στην αίσθηση δηλαδή του παίκτη ότι βρίσκεται εντός του κόσμου του παιχνιδιού, αλλά είναι σχεδιασμένο με απίστευτη εργονομία, τικάροντας όλα τα κουτάκια, τα οποία συνάδουν σε ένα στιβαρό και ελαφρύ controller που χαίρεται ο κάθε gamer να έχει στα χέρια του για ώρες.Ο σχεδιασμός του προδιαθέτει τη χρήση μεγαλύτερων εικονικών όπλων, όπως τα τουφέκια και τα μεγαλύτερα αυτόματα όπλα, τα οποία χρειάζονται τη χρήση και των δύο χεριών μας. Οι δύο θέσεις που τοποθετούμε τα χέρια μας είναι απολύτως φυσικές, ενώ το κενό είναι ιδανικό για παίκτες όλων των... αναστημάτων και όγκων. Σας επιτρέπει να το κρατάτε σταθερά, χωρίς να ενοχλεί πουθενά, ενώ τα βασικά κουμπιά που θα χρησιμοποιείτε -η σκανδάλη και οι αναλογικοί μοχλοί- βρίσκονται στην ιδανική θέση. Η δόνηση του χειριστηρίου δεν είναι η πιο αναλυτική που έχουμε νιώσει, όμως λειτουργεί άψογα με αρκετές διαβαθμίσεις, τουλάχιστον στο Farpoint που παίξαμε.Να αναφέρουμε ότι το Aim Controller έχει πάνω του όλα τα κουμπιά του DualShock 4 και μάλιστα τα περισσότερα είναι σε θέσεις που θα ξέρετε ως χρήστες DS4 και θα πατάτε χωρίς να το σκεφθείτε. Τα υπόλοιπα κουμπιά έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις που βολεύουν αρκετά, με μόνη εξαίρεση ίσως το Options button που βρίσκεται (για τους δεξιόχειρες) πλέον στην περιοχή του αριστερού σας χεριού. Τέλος, χάρη στο σχήμα του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα τόσο από αριστερόχειρες, όσο και δεξιόχειρες.Πέρα από το εργονομικό του σχήμα και την ιδιαίτερα ικανοποιητική τοποθέτηση των κουμπιών, το βάρος του Aim Controller δεν κουράζει καθόλου, καθώς είναι αρκετά ελαφρύ. Μπορεί αυτό να σας χαλάσει λίγο την αίσθηση εντός παιχνιδιού, όπου θα κουβαλάτε τις τεράστιες καραμπίνες σαν πούπουλο, αλλά είναι η σωστή επιλογή για την ευκολία του παίκτη, ώστε να μπορείτε να παίξετε όσο θέλετε, χωρίς να κουραστείτε καθόλου. Να αναφέρουμε ότι μπορείτε να το επαναφορτίσετε μέσω της USB θύρας στο κάτω μέρος του, ενώ η αυτονομία του είναι όση περίπου και του DualShock 4.Το πιο σημαντικό ίσως απ' όλα είναι η απόκριση του χειριστηρίου, το οποίο "διαβάζεται" από την PlayStation Camera, όπως και το headset σας. Είναι άριστη με εντοπισμό 1:1. Κάποιο ελάχιστο lag που μπορεί να εντοπίσει κάποιος στα χειριστήρια Move, εδώ μας φάνηκε ότι έχει εξαλειφθεί. Ίσως έχει να κάνει με το σχήμα ή με τη χρήση του χειριστηρίου, αλλά είναι μοναδική η αίσθηση να κουνάτε το όπλο σας και να βλέπετε τις κινήσεις σας στον εικονικό κόσμο επ' ακριβώς.Το Aim Controller μάς εντυπωσίασε, παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς μας, καθώς έχουμε δει πολλά τέτοιου είδους περιφερειακά να καταλήγουν σκονισμένα στις ντουλάπες μας. Η εργονομία του σε συνδυασμό με την άψογη χρήση του εντός του παιχνιδιού δίνουν μια αίσθηση πρωτόγνωρη για το είδος των First-Person Shooters, που μας κάνει να ανυπομονούμε για τις επόμενες χρήσεις του και από άλλους developers (ας φανταστούμε ένα Call of Duty ή Battlefield...).Όλα αυτά συνοψίζονται σε μία στιγμή: όταν για πρώτη φορά κρατήσαμε το περιφερειακό και κοιτάξαμε μέσα από τη διόπτρα του όπλου... Εκεί νιώσαμε την εξέλιξη του είδους.Εκτός από το Farpoint, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα πολλά παιχνίδια. Το Farpoint είναι το πρώτο, αλλά όχι και το μόνο ευτυχώς. Το επόμενο παιχνίδι που θα υποστηρίζει το Aim Controller θα είναι το The Brookhaven Experiment, το οποίο κυκλοφορεί ήδη και θα αποκτήσει συμβατότητα με το περιφερειακό στις 6 Ιουνίου. To Dick Wilde είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που προσομοιώνει κυνήγι, αλλά σε περιβάλλον κόμικ και κυκλοφορεί άμεσα, ενώ το ROM Extraction αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων και αποτελεί καθαρόαιμο First-Person Shooter. Μπορεί να μην είναι πολλά, όμως ευτυχώς είναι κάτι και φυσικά αναμένουμε την E3 για περαιτέρω ανακοινώσεις.Το Aim Controller αυτήν τη στιγμή είναι διαθέσιμο ως πακέτο με το Farpoint μόνο. Πιθανόν να το δούμε και μόνο του στο μέλλον. Σύντομα θα ακολουθήσει κριτική και για το παιχνίδι, όμως μπορούμε ήδη να προτείνουμε το Farpoint σε όλους τους κατόχους PlayStation VR. Μάλιστα, αν σκοπεύετε να το αποκτήσετε, φροντίστε να δώσετε 30 ευρώ παραπάνω, ώστε να το αποκτήσετε μαζί με το Aim Controller στα 89,90€. H εμπειρία βελτιώνεται κατακόρυφα.