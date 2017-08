Samsung Galaxy S8 Plus - Tech Review: Ο ηγέτης των Android

Βαθμολογία: 9/10



To τηλέφωνο μάς παραχωρήθηκε για μερικές εβδομάδες από την Samsung Hellas.

Η Samsung αποφάσισε φέτος και έπειτα από το φιάσκο του Note 7 να... τα δώσει όλα. Αυτό μεταφράστηκε σε ένα S8 και S8+ (S8 Plus) με μια βασική καινοτομία, που ονομάζεται Infinity Display. Το Samsung Galaxy S8 και S8+ ήρθε και έφερε μαζί του όχι μόνο τα ποιοτικά standards που έχουμε συνηθίσει από τη σειρά S, αλλά καταφέρνει και βγαίνει μπροστά από τον ανταγωνισμό με πρωτοπόρες επιλογές.Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για το Samsung Galaxy S8+,Ο ανταγωνισμός πλέον είναι πιο σκληρός από ποτέ, με την Huawei, την HTC, τη Xiaomi, την OnePlus και άλλες να απειλούν την κορυφή, αλλά απ' ό,τι φαίνεται, η Samsung δεν έχει να φοβάται τίποτα...Το S8 είναι πανέμορφο. Τόσο απλά. Πρόκειται για ένα τηλέφωνο που συνδυάζει όλα όσα έχει μάθει ως τώρα η Samsung στο συγκεκριμένο τομέα και δίνει ένα αποτέλεσμα εξαιρετικά καλαίσθητο. Τα S8 και S8+, όπως το S7 edge πριν από αυτά, έχουν οθόνη που κυρτώνει στις άκρες. Πλέον η Samsung έπειτα από την επιτυχία του S7 edge, αποφάσισε να βάλει edge οθόνη και στα δύο μοντέλα S8.Η άκρη της οθόνης χρησιμεύει για να αποκτήσετε πρόσβαση σε quick menus και αποτελεί έναν πολύ εύκολο τρόπο και μια επιπλέον "περιοχή" που έχετε στη διάθεσή σας για να αυξήσετε το χώρο εργασίας σας. Πρόσβαση έχετε απλά με τη χρήση του αντίχειρα και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η νέα αισθητική των οθονών της Samsung μας αρέσει ιδιαίτερα.Η premium κατασκευή φαίνεται από άκρη σε άκρη, ενώ η αίσθηση που αφήνει το τηλέφωνο ενισχύεται από τις γυάλινες επιφάνειες εμπρός και πίσω. Αφήνει την αίσθηση του... εύθραυστου, αλλά δεν το δοκιμάσαμε σε τέτοιες συνθήκες! Αυτό που μπορούμε με σιγουριά να αναφέρουμε είναι ότι αφήνει εξαιρετική αίσθηση στο χέρι σας, παρόλο που μπορεί να νιώσετε ότι γλιστρά περισσότερο απ' όσο θα περιμένατε. Ευτυχώς υπάρχουν αρκετές θήκες, που προσφέρουν λύση σε αυτό.Μια άλλη μεγάλη αλλαγή για το τηλέφωνο έχει να κάνει με τον λόγο των πλευρών. Η Samsung αποφάσισε να αλλάξει το standard 16:9 και μας έδωσε μια συσκευή με μεγαλύτερο ύψος, που έχει λόγο 18,5:9. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για εκτενέστερη προβολή και λιγότερο scrolling όταν κάνετε browsing, ενώ το γεγονός ότι έχει πλέον edge οθόνη που εκτείνεται από άκρη σε άκρη, δημιουργεί την αίσθηση του σχεδόν bezel-less κινητού.Στα αριστερά υπάρχει ένα κουμπί αποκλειστική χρήσης για την Bixby, την εικονική βοηθό, ενώ από πάνω βρίσκεται το volume rocker. Στα δεξιά υπάρχει το power button. Το μπροστινό μέρος πλέον δεν φιλοξενεί αισθητήρα αποτυπωμάτων, o οποίος μεταφέρθηκε πολύ κακώς στο πίσω μέρος και μάλιστα σε θέση που δεν βολεύει καθόλου, δίπλα στην κάμερα. Ίσως οι αρχικοί σχεδιασμοί της συσκευής δεν είχαν το ίδιο ύψος και ίσως τότε να βόλευε, αλλά απ' ότι φαίνεται μάλλον... ξεχάστηκε εκεί, καθώς δεν συνάδει καθόλου με τον κατά τ' άλλα άρτιο σχεδιασμό της συσκευής. Η θύρα 3,5mm για τα ακουστικά βρίσκεται ακόμα στη... θέση της, καθώς δεν τέθηκε θέμα αφαίρεσής της από την Samsung.Τέλος, το τηλέφωνο είναι πιστοποιημένο με IP68 για νερό και σκόνη, που σημαίνει ότι αν σας πέσει στο νερό, δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε. Αντέχει περίπου στο ένα μέτρο βάθους για 30 λεπτά χωρίς να υποστεί ζημιά.Το Samsung S8+ έχει την καλύτερη οθόνη που μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή σε κινητό. To αναφέραμε και πρωτύτερα, όμως είναι πραγματικά ο τομέας που το S8+ παίρνει την πρωτιά αβίαστα. Η Infinity Display είναι πραγματικά αυτό που περιγράφει, καθώς ο edge σχεδιασμός σε συνδυασμό με το screen to body ratio να είναι στο 83,32% αναδεικνύει την "άπειρη οθόνη".Η πλήρως ερωτεύσιμη οθόνη είναι 6,2 ιντσών και υποστηρίζει ανάλυση έως και 1440 x 2960. Είναι Super AMOLED, υποστηρίζει HDR video και έχει Corning Gorilla Glass 5 για προστασία. Τα χρώματα είναι εκπληκτικά και άκρως πιστά, ενώ η αντίθεση από τις καλύτερες που έχουμε δει (λίγες συσκευές υποστηρίζουν HDR ως τώρα, ενώ το S8 είναι πιστοποιημένο ως "Mobile HDR Premium"). Η φωτεινότητα είναι άκρως εντυπωσιακή, καθώς ακόμα και σε χαμηλές τιμές είναι κατά πολύ περισσότερο φωτεινή από τα περισσότερα άλλα smartphones.Αξίζει απλά να δείτε ένα βίντεο υψηλής ανάλυσης και να ενεργοποιήσετε το scaling, ώστε να αλλάξει το panning από 16:9 (που είναι σχεδόν όλα τα βίντεο που κυκλοφορούν πλέον) στο 18,5:9 που υποστηρίζει η συσκευή. Είναι ένα εξαιρετικά όμορφο θέαμα. Δυστυχώς θα πρέπει να το ενεργοποιείτε με δύο πατήματα στην οθόνη κάθε φορά, αλλά αξίζει τον κόπο.Στο κάτω μέρος της οθόνης (εντός της περιοχής αυτής) είναι το εικονικό -πλέον- home button, το οποίο προσφέρει feedback στο πάτημά σας με δόνηση, ώστε να νιώθετε ότι πατάτε κάποιο κουμπί. Η δόνηση είναι τόσο καλή, που θα νιώσετε πραγματικά ότι πατάτε κουμπί. Τέλος, το Always On Display φυσικά επιστρέφει για να έχετε τα notifications εύκαιρα με μια απλή ματιά ακόμα κι όταν είναι κλειδωμένο το τηλέφωνό σας.Η βασική κάμερα του S8+, εν αντιθέσει με το τελευταίο trend στα smartphones, δεν αποτελείται από διπλό module, αλλά μονό, όμως αυτό δεν σταματά την συγκεκριμένη κάμερα από το να μπορεί να βγάλει μερικές από τις καλύτερες φωτογραφίες που μπορεί να βγάλει κινητό αυτή τη στιγμή. O sensor στο πίσω μέρος είναι 12MP και το S8+ τον χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με το εξαιρετικό λογισμικό για να έχουμε πιστά χρώματα, φωτεινότητα και όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο στα σκοτεινά πλάνα.Σε σχέση με το S7 δεν έχουμε ιδιαίτερες βελτιώσεις, όμως ακόμα και τώρα το S7 είναι στις κορυφαίες θέσεις. Εκεί που έχουμε βελτιώσεις όμως είναι η μπροστινή κάμερα, η οποία απέκτησε 8MP sensor σε σχέση με το S7 που είχε 5MP. Διαθέτει autofocus, που δεν βλέπουμε συχνά σε selfie cams, ενώ η ποιότητα είναι επίσης εξαιρετική.Υπάρχει δυνατότητα λήψης 4Κ video, όμως θα έχετε αρκετά πλεονεκτήματα, αν τραβήξετε στα 1080p, ενώ έχει προστεθεί δυνατότητα 1080p στα 60fps.To Galaxy S8+ έρχεται (παραδόξως) με μικρότερη μπαταρία από την αντίστοιχη του περσινού S7 edge. Η απόδοσή της κρίνεται σχετικά ικανοποιητική για τον μέσο χρήστη, όμως αν χρησιμοποιείτε παραπάνω το κινητό σας, τότε ίσως δεν καταφέρει να σας ικανοποιήσει για χρήση μιας μέρας. Δίνονται αρκετές επιλογές για τη λειτουργία του τηλεφώνου και την εξοικονόμηση ενέργειας, όμως η αλήθεια είναι ότι χρειαζόταν μεγαλύτερη. H λειτουργία QuickCharge 2.0 είναι καλοδεχούμενη και από τις πιο γρήγορες τις αγοράς, καθώς έχετε πλήρη φόρτιση σε περίπου 1,5 ώρα.To ευρωπαϊκό Galaxy S8+ έρχεται με τον επεξεργαστή Exynos 9 8895 - Octa-core και GPU Mali-G71 MP20 και 4GB RAM. Οι επιδόσεις του κινητού είναι αναμενόμενα εξαιρετικές. Να σημειώσουμε ότι η αμερικάνικη έκδοση έχει επεξεργαστή τον κορυφαίο Snapdragon 835, όμως οι διαφορές στις επιδόσεις σύμφωνα με τα διάφορα τεστ από Geekbench και άλλα benchmarks δείχνουν αμελητέες.Οι βελτιώσεις στο UI είναι εμφανείς, καθώς πλέον λείπουν πολλές άχρηστες εφαρμογές, που γέμιζαν το περσινό S μοντέλο χωρίς λόγο. Παράλληλα φυσικά πλέον βρισκόμαστε σε Android 7.To τηλέφωνο έρχεται με Bluetooth 5 για πρώτη φορά (βασικά όταν κυκλοφόρησε ήταν το πρώτο smartphone), το οποίο εγγυάται μεγαλύτερη εμβέλεια και σύνδεση με δύο συσκευές ταυτόχρονα. Αν δεν έχετε ασύρματα ακουστικά, εντός της συσκευής βλέπουμε ένα ζευγάρι της AKG, που αποτελεί από μόνο του ένα στοιχείο για το "πολυτελές" πακέτο του S8+, καθώς είναι αρκετά ποιοτικά με "ζεστά" μπάσα.Εκεί που πρέπει να σταθούμε λίγο είναι στο σαρωτή ίριδας και στην αναγνώριση προσώπου, η οποία δυστυχώς δεν είναι ιδανική για αποκλειστικό τρόπο ξεκλειδώματος του τηλεφώνου σας. Ειδικότερα σε σκοτεινά περιβάλλοντα δεν υπάρχει πιθανότητα να καταφέρετε κάτι, αλλά ούτε και αν φοράτε γυαλιά με τον σαρωτή ίριδας. O καλύτερος τρόπος είναι ένας συνδυασμός, όπου στην τελική απλά θα χρησιμοποιήσετε τον ατυχώς τοποθετημένο, αλλά χρήσιμο και άμεσο κατά τ' άλλα αισθητήρα αποτυπωμάτων.Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε και τη βοηθό Bixby, η οποία πλέον απέκτησε και αποκλειστικό κουμπί. Ειδικά για τη χώρα μας όμως δεν υπάρχει υποστήριξη, αλλά ούτε και πολλές δυνατότητες ακόμα. Χειρότερη κάνει την κατάσταση το γεγονός ότι ήδη η βοηθός της Google μπορεί να σας καλύψει τις ανάγκες σας, με την Bixby να μην αξιοποιεί σωστά τις έξτρα δυνατότητες, όπως το Bixby Vision.H ευρωπαϊκή έκδοση του Samsung Galaxy S8+ έρχεται σε μία έκδοση με επεξεργαστή τον Exynos 8895, όπως αναφέραμε και παραπάνω και 4GB RAM, αλλά και 64GB αποθηκευτικό χώρο, ενώ υπάρχει θύρα επέκτασης έως και 256GB. H προτεινόμενη τιμή λιανικής είναι στα 929 ευρώ, αρκετά "τσιμπημένη"... όμως αποτελεί αιχμή της τεχνολογίας.Οι διαφορές με το απλό S8 αρχίζουν και τελειώνουν στο μέγεθος της οθόνης, η οποία είναι στις 5,8 ίντσες αντί για 6,2, ενώ και το μικρότερο μοντέλο έχει "edge" οθόνη, την λεγόμενη -πλέον- Infinity Display, και την μπαταρία που είναι στα 3000mAh. Η τιμή του απλού S8 είναι στα 829€.Το Samsung Galaxy S8+ είναι ένα τηλέφωνο, που θα ερωτευτείτε. Γνωρίζαμε ήδη ότι θα είναι ο ηγέτης των Android phones, ενώ είχαμε κάποιες υποψίες ότι η Samsung μετά το φιάσκο του Note 7 θα έβαζε τα δυνατά της. Το S8+ καταφέρνει και ξεπερνά τα προγνωστικά κυρίως χάρη στον ανανεωμένο σχεδιασμό, που πλέον φαίνεται σαν να έχει έρθει από το μέλλον. H Infinity Display είναι νικητής.Ναι, είναι ακριβό τηλέφωνο. Όμως η τιμή συνάδει με την τεχνολογία που έχει πάνω του. Όσοι έχετε έστω και λίγο το "μικρόβιο" του hi-end, θα το αγαπήσετε.