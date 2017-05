Tekken 7: Είδαμε από κοντά την επιστροφή του θρυλικού fighting game

Πληροφορίες





Το παιχνίδι δοκιμάστηκε για μερικές ώρες στα γραφεία της Bandai Namco Entertainment Hellas.



Tekken 7PlayStation 4, Xbox One, PCPlayStation 4Bandai Namco StudiosBandai Namco EntertainmentFighting16+2 Ιουνίου 2017To νέο Tekken είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει για PC και της κονσόλες τωρινής γενιάς, PlayStation 4 και Xbox One. H πασίγνωστη fighting σειρά, που έχει τις ρίζες της στο πρώτο PlayStation και στις arcade πλατφόρμες ("ουφάδικα") με την κυκλοφορία του πρώτου Tekken το 1994 (PlayStation - 1995), επιστρέφει με αριθμημένη συνέχεια και αποτελεί έναν από τους πιο αναμενόμενους τίτλους της χρονιάς.Το Tekken 7 έρχεται μετά το Tekken 6, που είχαμε δει δέκα ολόκληρα χρόνια πριν! Το παιχνίδι είχε κυκλοφορήσει τότε σε arcades το 2007 και PlayStation 3 / Xbox 360 (κονσόλες προηγούμενης γενιάς) το 2009. Έκτοτε, οι fans είχαν μείνει χωρίς νέα ιστορία και νέους χαρακτήρες, ενώ στο ενδιάμεσο διάστημα, το 2011-2012 είχαμε δει το Tekken Tag Tournament 2, που αποτελεί spin-off της σειράς, διαθέτοντας διαφορετικά modes παιχνιδιού, αλλά και το διπλάσιο αριθμό χαρακτήρων για να επιλέξετε. Μπορεί να «ξεδίψασε» λίγο τους fans, αλλά δεν μπορούσε να πάρει τη θέση του Tekken 7.Ευτυχώς, δεν χρειάζεται πλέον να περιμένετε άλλο. Πριν δύο χρόνια κυκλοφόρησε το Tekken 7 στα arcades της Ιαπωνίας, ενώ μια νέα έκδοση με τον υπότιτλο "Fated Retribution" με καινούργιους χαρακτήρες, πίστες, αντικείμενα και άλλα εμφανίστηκε και πάλι στα arcades της Ιαπωνίας. Αυτή η έκδοση έρχεται πλέον και στα σπίτια των gamers σε όλο τον κόσμο, σε PC, PlayStation 4 και Xbox One. Εμείς είχαμε την ευκαιρία λίγες ημέρες νωρίτερα να δούμε μια Preview build του τίτλου (συγκεκριμένα Απριλίου), ώστε να δούμε... αν βαδίζει στα σωστά μονοπάτια.Το πρώτο mode που είχαμε στη διάθεσή μας είναι το ανανεωμένο Story Mode, το οποίο προσφέρει κινηματογραφικές σκηνές και δράση υψηλής ποιότητας με pre-rendered σκηνές, στατικές εικόνες, αλλά και in-game assets για να μας διηγηθεί την επιστροφή του Heihachi Mishima, πρωταγωνιστή της σειράς και αρχικό διοργανωτή του τουρνουά "King of Iron Fist".H οικογένεια Mishima βρίσκεται στο προσκήνιο φυσικά με το Heihachi, τον Kazuya και τον Jin να επιστρέφουν για να λύσουν (επιτέλους) τις διαφορές τους, ενώ ο Katsuhiro Harada, παραγωγός της σειράς, δήλωσε ότι αυτό θα είναι και το κλείσιμο της ιστορίας για την οικογένεια Mishima. Όπως είναι αναμενόμενο, η ιστορία περιστρέφεται γύρω από αυτούς, ενώ στα οκτώ κεφάλαια, τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας, είδαμε πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα γεγονότα, που οδηγούν τόσο στην επάνοδο του Heihachi, όσο και στη διοργάνωση του έβδομου τουρνουά "King of Iron Fist".Εκτός των Mishima, είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να παίξουμε και με μερικούς από τους νέους χαρακτήρες, όπως το Claudio, τον Shaheen, ενώ πήραμε και μια ιδέα από την... γυναίκα του Heihachi που επέστρεψε από τους νεκρούς (και είχαμε ήδη δει στα trailers), αλλά φυσικά και τον χαρακτήρα-κλειδί: Akuma. Ο Akuma, όπως γνωρίζουν όλοι οι οπαδοί των fighting games, προέρχεται από τη σειρά Street Fighter, ενώ για πρώτη φορά βλέπουμε σε παιχνίδι τέτοιο cross-over, όπου δεν υπάρχει απλά μια bonus εμφάνιση, αλλά πραγματική ενσωμάτωση στην ιστορία μας. Ο Akuma έχει λόγο που βρίσκεται εκεί, ο οποίος ταιριάζει και με τον ρόλο του ως δολοφόνος, αλλά και κολλάει στην ιστορία του Tekken, αφού έχει προσληφθεί για να σκοτώσει τον Heihachi.Δυστυχώς, τα οκτώ κεφάλαια που είδαμε τελείωσαν σε κορύφωση της μάχης του Akuma με τον Heihachi και δεν ειδαμε τη συνέχεια, την οποία αναμένεται να δούμε στις 2 Ιουνίου, που κυκλοφορεί το παιχνίδι. Στην ιστορία μας είχαμε τη δυνατότητα με κάποιες ενδείξεις να παρέμβουμε εμείς ως παίκτες σε flashbacks θρυλικά, όπως την προπόνηση του Kazuya από τον πατέρα του, αλλά και τη ρίψη του στον γκρεμό από τον πατέρα του. Πρόκειται για σκηνές, που θα έχουν μεγάλη επίπτωση σε όσους ακολουθούν τη σειρά εδώ και χρόνια, ενώ ταυτόχρονα τα flashbacks λειτουργούν πολύ καλά για όσους θέλουν να μάθουν για τα παρελθοντικά γεγονότα.Δυστυχώς, σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι η ιστορία του Tekken δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο και δυστυχώς από αυτά που είδαμε δεν μπορούμε να πούμε ότι κατανοήσαμε τα πάντα, ακόμα και ως fans της σειράς. Υπάρχουν λεπτομέρειες που έχουν ξεχαστεί, ειδικότερα για τους δευτερεύοντες χαρακτήρες και θα ήταν καλό να υπήρχε κάποια περίληψη, έστω και γραπτή για τον καθένα από τους πραγματικά πάρα πολλούς χαρακτήρες του τίτλου (38 για την ακρίβεια). Στο story είδαμε και κάποια γεγονότα από τα μάτια ενός αφήγητη/δημοσιογράφου, όπου άλλαζε και το ύφος, αλλά και το στυλ απεικόνισης. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα γι' αυτό, αλλά μας έβγαζε λίγο από το σκοτεινό κλίμα του παιχνιδιού και φαινόταν ελαφρώς εκτός ύφους. Ίσως αν δούμε περισσότερα από την ιστορία, να ταιριάξει καλύτερα.Συνολικά, το story mode ακολουθεί τα χνάρια των αντίστοιχων των παιχνιδιών fighting της NetherRealm Studios (Mortal Kombat, Injustice), με κατά πολύ μεγαλύτερες σκηνές, εξαιρετικές χορογραφίες και σκηνοθεσία, αλλά και διαλόγους από τους αγαπημένους μας χαρακτήρες. Για όσους παίζουν μόνοι και δεν τους ενδιαφέρει το online, πλέον ένα τέτοιο story mode είναι απαραίτητο σε κάθε fighting game. Οι σκηνές μπορεί να είναι αρκετά μεγάλες, καθώς το κάθε chapter μπορεί να φτάσει έως και 20 λεπτά περίπου με μία ή δύο μάχες. Η ενσωμάτωση του Akuma προμηνύει σπουδαία πράγματα για τη συνεργασία με τη σειρά της Capcom και προετοιμάζει για το επερχόμενο Tekken x Street Fighter παιχνίδι.Τέλος να αναφέρουμε ότι εντός του story mode θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το Assist mode: κρατώντας πατημένο το L1 (LB στο Xbox One) και πατώντας κάποιο από τα κουμπιά της επίθεσης θα έχετε τη δυνατότητα να εξαπολύσετε πολύ ισχυρότερες επιθέσεις και ειδικές κινήσεις, που κανονικά απαιτούν πολύπλοκους συνδυασμούς. Αυτό το χαρακτηριστικό υπάρχει για να βοηθήσει όσους δεν είναι πολύ... δυνατοί παίκτες, ώστε να ευχαριστηθούν στο έπακρο το story.Στη διάθεσή μας είχαμε ακόμα ένα mode, το "Treasure Mode", όπου μπορείτε να δείτε εκτενώς το customization των χαρακτήρων. Μπορείτε να κερδίσετε αντικείμενα, ρούχα και άλλα πολλά με τα οποία μπορείτε να προσωποποιήσετε τους χαρακτήρες σας, όπως ακριβώς τους θέλετε. Η ποικιλία είναι άπειρη, ενώ πολλά από τα αντικείμενα έχουν ως στόχο το χιούμορ.Το Treasure Mode σάς βάζει να διαλέξετε έναν χαρακτήρα με τον οποίο θα μαχηθείτε σε ατελείωτες μάχες, ενώ παράλληλα μπορεί να σας βάζει και τυχαία κάποιο modifier, το οποίο θα αλλάζει τις συνθήκες της μάχης. Όσο πιο δύσκολες οι συνθήκες, τόσο περισσότερο gold θα κερδίζετε, αλλά και πιο σπάνια αντικείμενα για να κοσμήσετε τους χαρακτήρες.Ένα mode που θα έρθει αποκλειστικά στην έκδοση PlayStation 4 έχει να κάνει με τη μουσική του παιχνιδιού. Μπορείτε να μπείτε σε ένα menu, όπου θα βρείτε συλλογές από τα τραγούδια όλων των τίτλων Tekken, συμπεριλαμβανομένου του Tekken 7. Μπορείτε να φτιάξετε ακόμα και δική σας playlist για να ακούτε στις μάχες σας τα αγαπημένα σας κομμάτια.Παρόλο που δεν είδαμε την τελική έκδοση του παιχνιδιού ακόμα, το αποτέλεσμα έμοιαζε πραγματικά σαν τελική έκδοση. Το Tekken έχει πλέον μεταφερθεί στην Unreal Engine 4, όπου βλέπουμε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα νέας γενιάς, που διατηρεί όλες τις κινήσεις και τα animations, που είναι χαρακτηριστικά για τη σειρά.Οι περισσότερες σκηνές είναι πανέμορφες και καταφέρνουν να εντυπωσιάσουν, ενώ όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι στατικές εικόνες που παρουσιάζονται ενδιάμεσα στο story μας εκτοπίζουν λίγο από το ύφος. Ο χειρισμός ήταν όπως ακριβώς θα περιμένατε με απόκριση, που σας επιτρέπει να εκτελέσετε και τα πιο δύσκολα combos. Διαφορά κάνουν οι πίστες που πλέον παρουσιάζονται με μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά και βάθος.Ο τίτλος κυκλοφορεί στα καταστήματα σε λίγες μόνο ημέρες και είμαστε σίγουροι ότι θα δώσει στους fans της σειράς αυτό που περίμεναν τόσα χρόνια, ενώ το διαθέσιμο υλικό φαίνεται ικανό να τραβήξει το ενδιαφέρον ακόμα και ανθρώπων που δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με τη σειρά Tekken. Έπειτα από τεράστια αναμονή, η Bandai Namco είναι έτοιμη να μας παρουσιάσει το "διαμάντι" της συλλογής της.