Αυτά είναι τα iPhone 8 και iPhone X

iPhone 8 και iPhone 8 Plus



iPhone X



Πολυαναμενόμενη για πολλούς λόγους η σημερινή παρουσίαση της Apple στο ολοκαίνουργιο Apple Park, στο Cupertino της Καλιφόρνια. Ο βασικότερος είναι ότι το iPhone κλείνει τα δέκα του χρόνια και η εταιρεία είχε ετοιμάσει μια ιδιαίτερη παρουσίαση. Φυσικά, οι φήμες και οι διαρροές είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, αφού εδώ και μήνες γνωρίζουμε αρκετές από τις πληροφορίες.Η παρουσίαση περιλάμβανε όχι μόνο τις νέες iPhone συσκευές, αλλά και τα νέα Apple Watch - Series 3, αλλά και Apple 4K TV. Φυσικά, την παράσταση έκλεψε το επετειακό μοντέλο, iPhone X (οι υπεύθυνοι το αποκαλούν "iPhone Ten", καθώς το Χ είναι το λατινικό "10"), το οποίο αποτελεί το πιο προηγμένο κινητό της αγοράς έως τώρα, με βελτιώσεις και καινοτομίες και πολλούς τομείς, ενώ είδαμε για πρώτη φορά και τα αναμενόμενα iPhone 8 και iPhone 8 Plus. Φυσικά, μάθαμε τιμές και ημερομηνίες κυκλοφορίας για όλα τα προϊόντα. Μπορείτε να τα δείτε παρακάτω.Η παρουσίαση της Αpple στο Steve Jobs Theater (εντός του Apple Park) ξεκίνησε με τον Tim Cook επί σκηνής να τιμά τον ιδρυτή της Apple, Steve Jobs, μιλώντας για το όραμά του, ενώ συνέχισε μιλώντας για το Ηand in Hand, την πρωτοβουλία της Apple που προσφέρει βοήθεια στα θύματα του τυφώνα. Φυσικά αναφέρθηκαν και στις ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις τους, το Apple Park, το οποίο τροφοδοτείται 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έπειτα από τις παρουσιάσεις των νέων Apple Watch και AppleTV, που κράτησαν περίπου μία ώρα από τις συνολικά δύο της παρουσίασης, είχε έρθει η ώρα των νέων iPhone...Η ονομασία των νέων iPhone ήταν θέμα συζήτησης εδώ και πολλούς μήνες, καθώς περιμέναμε τους διαδόχους των iPhone 7 και iPhone 7 Plus. Εν αντιθέσει με άλλες χρονιές, δεν πήραμε κάποιο "s" μοντέλο, αλλά ήρθε κατευθείαν το iPhone 8 και το 8 Plus. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο από το 2009 και το iPhone 3GS.Το iPhone 8 ακολουθεί σχεδιαστικά τις ίδιες γραμμές με τα iPhone των τελευταίων τριών ετών, ενώ πλέον έχουν γυαλί μπροστά, πίσω, αλλά και αλουμινένιο πλαίσιο στο ενδιάμεσο. Η Apple δήλωσε ότι το γυαλί είναι το πιο ανθεκτικό που υπάρχει σε smartphone.Και τα δύο iPhone 8 θα έρθουν σε τρία χρώματα: ασημί, space grey και ένα νέο χρυσό, ενώ το jet black λάμπει δια της απουσίας του.Η Apple έχει κάνει σημαντική βελτίωση όσον αφορά στην οθόνη προσθέτοντας την τεχνολογία True Tone, όπως στο 10.5 ιντσών iPad Pro. Η οθόνη προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με το φως του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται και προσφέρει πιο ακριβή χρώματα. Το iPhone 8 έχει Retina οθόνη 4,7 ιντσών, ενώ το iPhone 8 Plus έχει Retina 5,5 ιντσών ανάλυσης 1080p.Οι κάμερες παραμένουν στα 12MP, αλλά η εταιρεία ισχυρίζεται ότι διαθέτει ολοκαίνουριο αισθητήρα με βελτιωμένο επεξεργαστή (ISP). To Α11 Bionic chip προσφέρει ταχύτερη εστίαση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, βελτιωμένη ευκρίνεια και δυναμικό εύρος με ακόμα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πλέον μπορούν να τραβήξουν βίντεο σε ανάλυση 4Κ/60 fps ή σε ανάλυση 1080p και 240fps για αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.H βασική κάμερα των iPhone 8 και iPhone 8 Plus είναι στα 12MP και έχει διάφραγμα f/1.8, ενώ το iPhone 8 Plus έχει μια δευτερεύουσα telephoto κάμερα επίσης στα 12MP με διάφραγμα f/2.8. Η telephoto κάμερα χρησιμοποιείται για ένα εξαιρετικό νέο χαρακτηριστικό: το Portrait Lighting. Η διπλή κάμερα μπορεί να σαρώσει το πλάνο, να εντοπίσει το πρόσωπό σας και να αλλάξει το φωτισμό μόνο του προσώπου σας σε πραγματικό χρόνο, όπως εσείς επιθυμείτε, ενώ εσείς μπορείτε να ορίσετε τα εφέ στο background. Είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό.To νέο chipset, A11 Bionic είναι 6-πύρηνο (εν αντιθέσει με το περσινό 4-πύρηνο Α10) και διαθέτει την πρώτη GPU που είναι σχεδιασμένη από την Apple. Διαθέτει 2 πυρήνες υψηλής ισχύος που είναι 25% ταχύτεροι από τους αντίστοιχους του Α10 και άλλους 4 χαμηλότερης κατανάλωσης, που είναι 70% ταχύτεροι από τους αντίστοιχους του Α10. Η GPU της Apple αποτελείται από 3 πυρήνες και υπόσχεται 30% ταχύτερες επιδόσεις σε σχέση με την GPU του Α10.Τα iPhone 8 και 8 Plus υποστηρίζουν επαγωγική ασύρματη φόρτιση Qi (καθώς πλέον έχουν πλάτη από γυαλί) και fast charging, ενώ μπορείτε μέσα σε 30 λεπτά να έχετε 50% ενέργεια από το 0.Τα iPhone 8 και 8 Plus θα είναι διαθέσιμα στη χώρα μας στις 29 Σεπτεμβρίου. Θα έρθουν σε δύο εκδόσεις το καθένα: μία στα 64GB και μία στα 256GB. Το iPhone 8 θα ξεκινά από τα 699 δολάρια και το iPhone 8 Plus θα ξεκινά από τα 799 δολάρια. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τιμές για την Ελλάδα.Ο πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν το επετειακό iPhone μοντέλο που ονομάζεται iPhone X (το οποίο αποκαλούσαν iPhone 10). Πρόκειται για το OLED μοντέλο, το οποίο περιμέναμε εδώ και καιρό, ενώ η Apple φαίνεται ότι έφτιαξε το κινητό του μέλλοντος.To iPhone X έρχεται ανανεωμένο εμφανισιακά επιτέλους. Βασική αλλαγή αποτελεί η απουσία του home button, καθώς πλέον η οθόνη βρίσκεται σχεδόν από άκρη σε άκρη, με πολύ μικρά bezels και στην ουσία μόνο το περιθώριο πάνω που υπάρχει η selfie κάμερα, το ηχείο και κάποιοι αισθητήρες.H οθόνη είναι AMOLED για πρώτη φορά και το screen panel ονομάζεται Super Retina Display. Είναι 5,8 ιντσών και έχει τη μεγαλύτερη ευκρίνεια που έχει εμφανιστεί σε τηλέφωνο της Apple στα 458 ppi (ανάλυση 1.125x2.436). Υποστηρίζει HDR10 και Dolby Vision και η αντίθεση αγγίζει το 1.000.000:1.Το FaceID υποκαθιστά το TouchID (δεν υπάρχει πλέον αισθητήρας αποτυπώματος) και χρησιμοποιεί αισθητήρες για να προβάλλει στο πρόσωπό σας πάνω από 30.000 σημεία, με τα οποία αναγνωρίζει το πρόσωπό σας. Το σύστημα είναι όπως ανέφεραν πολύ πιο ασφαλές με πολύ μικρότερο περιθώριο λάθους.Το Apple Pay υποστηρίζει φυσικά το νέο έλεγχο ασφαλείας, όπως και πολλές εφαρμογές, ενώ θα ακολουθήσει και περαιτέρω υποστήριξη. Χρησιμοποιώντας πολλαπλούς αισθητήρες μπορείτε πλέον να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας απλά κοιτάζοντάς το, χωρίς να χρειάζεται καν να το φέρετε πολύ κοντά σας.Πώς χειρίζεστε πλέον το νέο iPhone X αφού δεν υπάρχουν κουμπιά; Μα φυσικά με swipes. Απλές κινήσεις πάνω στην οθόνη, αναλόγως περιστάσεως αλλά πολύ φυσικές φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με απλή κίνηση προς τα πάνω φέρνετε μπροστά σας το home menu, ενώ εύκολα μπορείτε να βρείτε το control center από το πάνω μέρος.Η εταιρεία έχει δημιουργήσει τα νέα "animojis". Πρόκειται για κινούμενα emojis που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα μηνύματά σας, τα οποία παίρνουν τις εκφράσεις του προσώπου σας μέσω της εξελιγμένης αναγνώρισης προσώπου και τις μεταφέρουν μέσω των χαρακτήρων που θα βρείτε στα animojis.To iPhone X φορά και αυτό το chipset A11 της Apple με τους 6 πυρήνες (2 υψηλής ισχύος και 4 χαμηλής). Μπορείτε να δείτε παραπάνω για λεπτομέρειες.Η διπλή κάμερα του iPhone X είναι η πρώτη κάμερα σε κινητό που μπορεί να τραβήξει βίντεο 4Κ στα 60fps, ενώ όπως και στο iPhone 8 Plus, μπορείτε να τραβήξετε βίντεο σε ανάλυση 1080p και 240fps. Η telephoto κάμερα από τις δυο στο πίσω μέρος (που πλέον βρίσκονται σε κάθετη διάταξη) έχει μεγαλύτερο διάφραγμα f/2.4 και η κανονική είναι στο f/1.8. Και οι δύο έχουν OIS ενώ πλέον έχουν διπλό φλας και οι δύο (4 flash) για καλύτερο φωτισμό.Η selfie κάμερα υποστηρίζει portrait selfies μέσω true depth, ενώ βλέπουμε και τα εντυπωσιακά εφέ που παρουσίασε η Apple λίγο νωρίτερα στις παρουσιάσεις των iPhone 8.Βελτιωμένη και η φόρτιση με μπαταρία που διαρκεί 2 ώρες παραπάνω από αυτή του iPhone 7, ενώ μέσω fast charging έχετε έως και 50% ενέργεια μέσα σε 30 λεπτά.Φυσικά υποστηρίζει και το iPhone X ασύρματη φόρτιση, ενώ η Apple παρουσίασε το AirPower, μια λύση επιφάνειας φόρτισης που χωρά και μπορεί να φορτίσει περισσότερες από μία συσκευές.To iPhone X θα είναι διαθέσιμο από τις 3 Νοεμβρίου με τις προπαραγγελίες να ξεκινούν στις 27 Οκτωβρίου. Θα είναι διαθέσιμο σε δύο χρώματα: ασημί και space grey.Όπως και τα iPhone 8, θα είναι διαθέσιμο σε μοντέλα των 64GB και των 256GB, ενώ η τιμή του θα ξεκινά από τα 999 δολάρια. Αναμένουμε λεπτομέρειες για την διάθεσή του στην ελληνική αγορά.