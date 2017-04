Εντυπωσιακή παρουσίαση για τα νέα smartphones Huawei P10 & P10 Plus!

Τα δύο πολυαναμενόμενα smartphones Huawei P10 & Huawei P10 Plus, παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, σε μια πρωτότυπη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον χώρο τέχνης «Αμαλίας 36», στο κέντρο της Αθήνας. Τα δύο νέα υπερσύγχρονα μοντέλα της Huawei συνεχίζουν και εξελίσσουν περαιτέρω την επιτυχημένη συνεργασία της εταιρείας για την από κοινού κατασκευή συσκευών smartphones με τη θρυλική εταιρεία φωτογραφικών μηχανών Leica.Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας σειράς Huawei P10, στήθηκε μια εντυπωσιακή έκθεση φωτογραφίας, με υλικό αποκλειστικά τραβηγμένο μέσα από τις κάμερες Leica των συσκευών. Οι δύο διακεκριμένοι φωτογράφοι Γιώργος Καλογερόπουλος και Γιώργος Τατάκης, παρουσίασαν και μίλησαν για τα έργα τους που αποτελούνταν από έγχρωμα και ασπρόμαυρα πορτρέτα, ατμοσφαιρικές φωτογραφίες τοπίων καθώς και επιλεγμένες «selfies». Την τελετή της παρουσίασης άνοιξαν οι δύο δημοφιλείς παρουσιαστές Δημήτρης Ουγγαρέζος και Λάμπρος Κωνσταντάρας.Σημαντικός αριθμός εκπροσώπων του καλλιτεχνικού κόσμου, της επιχειρηματικής κοινότητας και των Μέσων Ενημέρωσης έδωσαν το παρών στη λαμπερή εκδήλωση, όπου είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα νέα τεχνολογικά θαύματα της Huawei, καθώς και να απολαύσουν την έκθεση φωτογραφίας υπό τους ήχους των μουσικών επιλογών της DJ Μάγκυς Χαραλαμπίδου και τη συνοδεία της Βάγιας Καλαντζή που προσέφερε μια «jazz» νότα με το σαξόφωνό της.Το κοινό έδειξε ενθουσιασμένο με το design και τις επιδόσεις των Huawei P10 & Huawei P10 Plus και αναφέρθηκε με τα πιο θερμά λόγια στο πραγματικά τέλειο φωτογραφικό αποτέλεσμα που παράγουν τα δύο νέα smartphones.Για πρώτη φορά σε ένα smartphone, τα μοντέλα Huawei Ρ10 και Huawei Ρ10 Plus συνδυάζουν δύο φωτογραφικές μηχανές, μία Leica στο μπροστινό μέρος και τη Leica Dual στην πλάτη της συσκευής.Με χαρακτηριστικά, όπως ο φωτισμός επιπέδου επαγγελματικού στούντιο και η τεχνολογία τρισδιάστατης αναγνώρισης προσώπου, οι προδιαγραφές της φωτογράφισης είναι υψηλότατες σε κάθε περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η μπροστινή κάμερα των Huawei P10 & Huawei P10 Plus διαθέτει 8 MP, ενώ η πίσω κάμερα αποτελείται από έναν μονοχρωματικό φακό 20 MP και έναν έγχρωμο 12 MP.Τα P10 & P10 Plus εντυπωσιάζουν επίσης με το μίνιμαλ και μοντέρνο design τους, ενώ αυτή τη φορά, η Huawei μας εκπλήσσει ακόμη περισσότερο μιας και για τη δημιουργία των νέων μοντέλων συνεργάστηκε με το Pantone Color Institute, εμπλουτίζοντας έτσι το χρωματολόγιο των συσκευών. Κάθε συσκευή P10 & P10 Plus, αποτελεί μία τέλεια κατασκευή από κορυφαίο 2.5D γυαλί και αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική, με σμιλευμένες άκρες, στρογγυλοποιημένες με την τεχνική κοπής διαμαντιού. Τα νέα smartphones κυκλοφορούν και με φινίρισμα «High Gloss» ή με «Sandblast», προσφέροντας παραπάνω επιλογές στους χρήστες.Οι συσκευές Huawei P10 & P10 Plus αποτελούν την επιτομή της υψηλής τεχνολογίας, της καινοτομίας και του μοναδικού design, καθώς η Huawei συνεχίζει την παράδοση που έχει εδώ και χρόνια δημιουργήσει με την παρουσίαση κορυφαίων σε τεχνολογικό και σχεδιαστικό επίπεδο συσκευών, ικανών να κατακτήσουν την παγκόσμια αγορά της κινητής τηλεφωνίας.Ο κύριος Tony Bao (Jianlin), Executive Director of Huawei Greece, στο πλαίσιο της ομιλίας του, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Μέσα σε ένα χρόνο η Huawei κατάφερε να τριπλασιάσει το μερίδιο αγοράς της και είναι πλέον σταθερά δεύτερη μειώνοντας διαρκώς την διαφορά από τον πρώτο. Ευχαριστούμε τους Έλληνες καταναλωτές για την προτίμηση που δείχνουν στα προϊόντα μας.»