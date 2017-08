Samsung Galaxy Note 8: Όλα όσα θέλετε να μάθετε

Ανθεκτικό σε νερό και σκόνη: Πριν από τέσσερα χρόνια, η Samsung παρουσίασε την πρώτη Galaxy συσκευή, ανθεκτική στο νερό. Σήμερα, μπορείτε να πάρετε το Note σας σχεδόν παντού, χάρη στην ανθεκτικότητα της συσκευής και του S Pen στο νερό και στη σκόνη (IP685). Μπορείτε να γράψετε ακόμα και όταν η οθόνη είναι βρεγμένη.

Ενισχυμένο S Pen για εργασία: Το S Pen επιτρέπει στους επαγγελματίες να κάνουν όσα δεν τους επιτρέπουν τα άλλα smartphones, όπως διακριτική λήψη σημειώσεων στη λειτουργία Screen off memo ή γρήγορα σχόλια σε έγγραφα και φωτογραφίες.

Η Samsung Electronics Co., Ltd., παρουσιάζει το Galaxy Note8, το Note επόμενης γενιάς, για εκείνους που θέλουν να κάνουν μεγαλύτερα πράγματα. Το Galaxy Note8 ενσωματώνει μία μεγαλύτερη Οθόνη Χωρίς Όρια (Infinity), η οποία χωράει άνετα στο ένα χέρι, το S Pen για ακόμα πιο προσωπικούς τρόπους επικοινωνίας και την καλύτερη μέχρι τώρα κάμερα smartphone της Samsung για εκπληκτικές φωτογραφίες. Το Galaxy Note8 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τον τρόπο που οι χρήστες ζουν και χρησιμοποιούν την τεχνολογία σήμερα.«Εκτιμούμε το αστείρευτο πάθος της κοινότητας του Note. Αποτελούν μία συνεχή έμπνευση για εμάς και εμείς σχεδιάσαμε το νέο Note γι’ αυτούς», δήλωσε ο DJKoh, πρόεδρος του Mobile Communications Business στη Samsung Electronics. «Από την Οθόνη Χωρίς Όρια έως το ακόμα πιο έξυπνο S Pen και την πιο ισχυρή διπλή κάμερα, το Galaxy Note8 επιτρέπει στους ανθρώπους να κάνουν πράγματα, που ποτέ μέχρι τώρα δεν θεωρούσαν εφικτά».Όσοι προπαραγγείλουν το νέο Galaxy Note8 μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της Samsung θα λαμβάνουν δωρεάν ένα Samsung DeX 2. Το DeX προσφέρει εμπειρία όμοια με υπολογιστή, καθώς επιτρέπει στο smartphone να συνδεθεί με μόνιτορ, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Με το Samsung DeX, οι χρήστες μπορούν να διορθώσουν αρχεία, να προβάλλουν παρουσιάσεις, να παίξουν παιχνίδια και να συνδεθούν με φίλους, για να απολαύσουν περιεχόμενο απευθείας από το Galaxy Note8 σε μεγαλύτερη οθόνη. Με το Galaxy Note8 και το Samsung DeX, οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους ένα νέο, ακόμα πιο απλό και εύχρηστο περιβάλλον. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές και να διαχειρίζονται πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα, ακόμα πιο εύκολα. Επίσης, έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ οικοσύστημα εφαρμογών και υπηρεσιών με έμφαση τόσο την παραγωγικότητα όσο και τη διασκέδαση.Η Samsung παρουσίασε για πρώτη φορά τη σειρά Note το 2011. Από τότε το Note έχει αποκτήσει κοινό που έχει αγκαλιάσει με ενθουσιασμό τη συσκευή, χάρη στις δυνατότητες της οθόνης του και το S Pen. Σύμφωνα με έρευνα αγοράς της Samsung 85% των χρηστών του Note δηλώνουν ότι είναι περήφανοι να επιδεικνύουν τη συσκευή τους και το προτείνουν σε φίλους, ενώ το 75% δηλώνει ότι είναι το καλύτερο τηλέφωνο που είχαν ποτέ.Το Galaxy Note8 διαθέτει τη μεγαλύτερη οθόνη, που είχε μία Note συσκευή έως τώρα. Η 6.3’’ QuadHD+ Super AMOLED οθόνη χωρίς όρια σας επιτρέπει να δείτε περισσότερα και να «σκρολάρετε» λιγότερο. Το Galaxy Note8 σας δίνει περισσότερο χώρο για να παρακολουθήσετε, να διαβάσετε και να σχεδιάσετε – καθιστώντας το ως το απόλυτο multitasking smartphone.Οι χρήστες του Note έχουν από καιρό τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα με το Multi Window. Με το Galaxy Note8, η νέα λειτουργία AppPair σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο ζεύγος εφαρμογών στο κυρτό πάνελ και ταυτόχρονα να ανοίξετε δύο εφαρμογές με ευκολία. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα video, καθώς στέλνετε μηνύματα στους φίλους σας ή να συμμετέχετε σε ένα conferencecall με το νούμερο και την agenda μπροστά σας.Από την πρώτη παρουσίασή του, το S Penαποτελεί ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά του Note. Με το Galaxy Note8, το ενισχυμένο S Pen «ξεκλειδώνει» εντελώς νέους τρόπους για να γράψετε, να σχεδιάσετε και να αλληλοεπιδράσετε με το τηλέφωνο, καθώς και να επικοινωνήσετε με φίλους. Διαθέτει ακόμα πιο λεπτή μύτη, βελτιωμένη ευαισθησία πίεσης, και λειτουργίες που επιτρέπουν στους χρήστες να εκφράσουν τους εαυτούς τους με τέτοιο τρόπο που καμία άλλη γραφίδα ή smartphone δεν έχει προσφέρει.Όταν η επικοινωνία μέσω κειμένου δεν αρκεί, το Live Μήνυμα σας επιτρέπει να αποκαλύψετε τη μοναδική σας προσωπικότητα και να πείτε εκφραστικές ιστορίες. Με το Galaxy Note8 μπορείτε πλέον να μοιραστείτε κινούμενα κείμενα ή σχέδια σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν κινούμενα GIFs (AGIF). Το S Pen φέρνει ένα εντελώς νέο τρόπο επικοινωνίας, που δίνει ζωή στα μηνύματά σας.Η Always On οθόνη επιτρέπει στους Galaxy χρήστες να παραμείνουν ενημερωμένοι για τις ειδοποιήσεις τους, χωρίς να ξεκλειδώσουν το κινητό τους. Με το Galaxy Note8 αυτό ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Η λειτουργία Screen off memo σας επιτρέπει να κρατήσετε έως και εκατό σελίδες σημειώσεων, μόλις αφαιρέσετε το S Pen, να καρφιτσώσετε σημειώσεις στην Always On οθόνη και να κάνετε αλλαγές απευθείας στην οθόνη αυτή.Για ταξίδια στο εξωτερικό ή για έναν ιστότοπο σε ξένη γλώσσα, η βελτιωμένη λειτουργία S Pen Translate σας επιτρέπει να μετακινηθείτε πάνω από το κείμενο για γρήγορη μετάφραση, όχι μόνο μεμονωμένων λέξεων, αλλά ολόκληρων προτάσεων σε 71 γλώσσες. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μετατροπής μονάδων και νομισμάτων.Η κάμερα είναι ένα από τα βασικά κριτήρια αγοράς ενός smartphone. Η Samsung θέτει τα πρότυπα για τις κάμερες των smartphones και με το Galaxy Note8 παρουσιάζουμε την πιο ισχυρή smartphone κάμερα έως σήμερα.Το Galaxy Note8 έχει εξοπλιστεί με δύο οπίσθιες κάμερες 12MP, με οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS) τόσο στον ευρυγώνιο φακό όσο και στον τηλεφακό. Είτε εξερευνείτε μία νέα πόλη, είτε τρέχετε γύρω από την αυλή σας, το OIS σας επιτρέπει να τραβήξετε πιο ευκρινείς φωτογραφίες.Για ακόμα πιο προηγμένη λήψη φωτογραφιών, η λειτουργία Live Focus του Galaxy Note8 σας επιτρέπει να ελέγχετε το βάθος πεδίου, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε την επιλογή bokeh σε λειτουργία preview και αφού έχετε τραβήξει τη φωτογραφία.Στη λειτουργία Dual Capture και οι δύο οπίσθιες κάμερες τραβούν δύο φωτογραφίες ταυτόχρονα και σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε και τις δύο φωτογραφίες – μία κοντινή λήψη από τον τηλεφακό και μία ευρυγώνια λήψη, που δείχνει ολόκληρο το φόντο.Ο ευρυγώνιος φακός διαθέτει αισθητήρα Dual Pixel με γρήγορο AutoFocus, με αποτέλεσμα να μπορείτε να τραβάτε πιο ευκρινείς και καθαρές λήψεις, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Επιπλέον, το Galaxy Note8 διαθέτει μία κορυφαία 8MP Smart AutoFocus εμπρόσθια κάμερα, για ευκρινείς selfies και video chats.Το Galaxy Note8 στηρίχτηκε στην κληρονομία των Galaxy – ένα εύρος από μοναδικές λειτουργίες και δυνατότητες, που μαζί έχουν επανακαθορίσει τη mobile εμπειρία:Το Galaxy Note8 φέρνει την επιχειρηματική καινοτομία στο επόμενο επίπεδο με προηγμένες λειτουργίες που βελτιώνουν την απόδοση, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια για ένα εύρος βιομηχανιών, απλοποιώντας τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δουλειά:Η Samsung συνεχίζει να τηρεί τη δέσμευσή της να ηγείται της βιομηχανίας στην ασφάλεια της μπαταρίας. Η μπαταρία του Galaxy Note8 έχει περάσει από τον Έλεγχο 8 Σημείων Ασφάλειας της μπαταρίας – τον πιο αυστηρό έλεγχο στη βιομηχανία.«Εργαζόμαστε στενά με τη Samsung για να πραγματοποιήσουμε σημαντική πρόοδο στην επιστήμη της ποιότητας των smartphones και στην αξιολόγηση της ασφάλειας. Ως αποτέλεσμα, το Galaxy Note8 έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μια αυστηρή σειρά πρωτοκόλλων δοκιμής συμβατότητας ασφάλειας συσκευών και μπαταριών. Ανυπομονούμε να διατηρήσουμε τη στρατηγική σχέση μας με τη Samsung και να βοηθήσουμε στην ασφάλεια των συσκευών για όλους τους καταναλωτές», δήλωσε ο Sajeev Jesudas, Πρόεδρος της ULInternational.Το Galaxy Note8 θα είναι διαθέσιμο από τα μέσα Σεπτεμβρίου στα χρώματα: Midnight Black, Orchid Grey, Maple Gold και Deep sea Blue. Στην Ελλάδα θα είναι διαθέσιμο σε Midnight Black και Maple Gold.Ισχύει για προ-παραγγελίες από το «Δίκτυο Συνεργατών» της Samsung Electronics Ελλάς Α.Ε. http://www.samsung.com/gr/storelocator/ που θα πραγματοποιηθούν έως και 14/09/2017 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προ-παραγγελίας, παράδοσης και παραλαβής των συσκευών, απευθυνθείτε στο Συνεργάτη της επιλογής σας. H Galaxy Note8 συσκευή πρέπει να έχει παραληφθεί και να μην επιστραφεί. Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.Το DeX station δεν συνοδεύεται από πληκτρολόγιο, ποντίκι, καλώδιο τροφοδοσίας ή HDMI καλώδιο (περιλαμβάνεται ο φορτιστής). Για να χρησιμοποιήσετε το DeX χρειάζεστε μια full HD οθόνη που υποστηρίζει HDMI σύνδεση (δεν είναι συμβατό με DVI). H οθόνη δεν περιλαμβάνεται.Tο νέο Samsung Galaxy Note8 θα διατεθεί σε Midnight Black και Maple Gold έχει προτεινόμενη τιμή λιανική πώλησης τα 1.029€ και οι προπαραγγελίες ξεκινούν από σήμερα.