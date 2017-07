Wiko: H ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία smartphones στην Ευρώπη επενδύει στην Ελλάδα

Έχοντας εδραιώσει μια ισχυρή θέση σε περισσότερες από τριάντα χώρες σε μόλις πέντε χρόνια, η Wiko, η γαλλική εταιρεία smartphones, εγκαινιάζει την παρουσία της στην Ελλάδα με ένα χαρτοφυλάκιο επτά smartphones. Τα smartphones Wiko, #2 στη Γαλλία και #4 στην Ευρώπη, είναι τώρα διαθέσιμα για τους Έλληνες καταναλωτές που θέλουν να απολαύσουν κορυφαία τεχνολογία, πρωτοποριακό σχεδιασμό, ελκυστικά χρώματα και εξαιρετική ποιότητα.Η Wiko, με πωλήσεις 10 εκ. συσκευές το 2016,έχει γίνει ευρέως γνωστή ως gamechanger, δηλαδή ως εταιρεία που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού με την απομυθοποίηση της τεχνολογίας, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαύσουν κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενιάς, με εξαιρετική σχέση ποιότητας- επιδόσεων - τιμής και εντυπωσιακά απλή πλοήγηση.«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε την λειτουργία μας στην Ελλάδα, προσθέτοντας μία "γαλλική πινελιά" στην τοπική αγορά smartphones. Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τον "gamechanger" χαρακτήρα μας, να αλλάξουμε δηλαδή τους όρους του παιχνιδιού της αγοράς. Παρά την ιδιαίτερα κατακερματισμένη τοπική αγορά, βλέπουμε μια ευκαιρία στην Ελλάδα και είμαστε σίγουροι ότι με την υποστήριξη των τοπικών μας εταίρων θα επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας, διευρύνοντας την παρουσία μας και το δίκτυο διανομής μας, τόσο στα κανάλια λιανικής όσο και στους παρόχους», σχολίασε ο Σιμόνε Τορνάγκι, Area Director Wiko Southern Europe.«Η Wiko στην Ελλάδα -όπως και σε όλες τις άλλες χώρες- θέλει να απευθυνθεί στους millennials που κοιτούν πέρα από τα καθιερωμένα, σε καταναλωτές που αναζητούν το μέγιστο των εμπειριών και που δεν θέλουν να ξοδεύουν χρήματα για τα «περιττά». Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζουμε επίκαιρα smartphones υψηλών επιδόσεων, σε προσιτές τιμές!» δήλωσε ο Δημήτρης Βάθης, Διευθυντής Πωλήσεων της Wiko Ελλάδας.Η επιτυχία της Wiko βασίζεται στην ικανότητα της εταιρείας να κάνει προσβάσιμη την τεχνολογία στο ευρύ κοινό, επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας, σχεδιασμού, ποιότητας και τιμής, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία σε κάθε κατηγορία τιμών. Παράλληλα, η Wiko επενδύει στην επικοινωνία με τα community χρηστών και ακούει τις ανάγκες τους μέσα από ανοιχτά διαδραστικά κανάλια, γεγονός που έχει αποδειχθεί καθοριστικό για την επιτυχία της εταιρείας, καθώς έτσι μπορεί και απαντά με ένα ευρύ φάσμα κινητών τηλεφώνων που καλύπτει κάθε τους ανάγκη.Σε κάθε νέα αγορά που εισέρχεται, η Wiko κερδίζει γρήγορα σημαντικό μερίδιο αγοράς, και αναδεικνύεται ταχύτατα σε ένα αναγνωρίσιμο και αγαπητό προϊόν. Η εταιρεία είναι #2 σε λιανικές πωλήσεις στη Γαλλία, με μερίδιο 18% και #4 στη Δυτική Ευρώπη, ενώ τα smartphones Wiko πωλούνται σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Η Wiko πώλησε 10 εκατομμύρια τηλέφωνα το 2016, γεγονός που σημαίνει αύξηση άνω του 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε μια επιβραδυνόμενη αγορά (αύξηση μόλις 4% στον κλάδο). Στην Ελλάδα, μια ιδιαίτερα κατακερματισμένη αγορά, η Wiko αποσκοπεί να γίνει σημαντικός παίκτης, με το βλέμμα στραμμένο στο βάθρο.Η Wiko ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Ελλάδα με αποκλειστική συνεργασία με την Cosmote για τα smartphones Freddy, Tommy και Ufeel, ενώ στο κανάλι της λιανικής έχει παρουσία με τα Sunny, Lenny 3 και Robby. Πιο συγκεκριμένα, τα smartphones Wiko είναι διαθέσιμα σε όλα τα δημοφιλή καταστήματα λιανικής (καταστήματα Γερμανός, Πλαίσιο,Public και MediaMarkt).Οι τιμές των διαθέσιμων συσκευών ξεκινούν από τα 59€ και φτάνουν τα 199€.• Η λέξη Wiko προέρχεται από δύο λέξεις We (εμείς) & Community (κοινότητα) = WIKO!• Παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες! Και ακολουθούν και άλλες! Σε 5 μόνο χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Wiko λειτουργεί σε περισσότερες από 30 χώρες και σχεδιάζει να επεκταθεί σε νέες ηπείρους την επόμενη χρονιά• #2 σε πωλήσεις λιανικής στη Γαλλία με 18% μερίδιο αγοράς• Τα τηλέφωνα Wiko πωλούνται στην Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία• 10 εκατομμύρια συσκευές πωλήθηκαν το 2016, ανάπτυξη μεγαλύτερη του 50% σε μία επιβραδυνόμενη αγορά (με αύξηση μόλις 4%)• 15 εκατομμύρια χρήστες Wiko διεθνώς• 500 εργαζόμενοι παγκοσμίως• #4 στην ΕΕ !Όντας #2 στην Γαλλία μέσα σε 3 χρόνια, #4 στην Ιταλία σε 3 χρόνια, και πρόσφατα #3 στην Πορτογαλία, την Ελβετία και #5 στην Ισπανία και το Βέλγιο(1), η Wiko είναι τώρα #4 στην ΕΕ! [Πηγή: GfK Απρίλιος 2017]• Η Wiko λαμβάνει βραβείο αναγνώρισης από την Google! H Wiko είναι μεταξύ των 9 εταιρειών που έλαβαν το Google Android Awardστην MWC 2017. Με παρόμοιες αποστολές και κοινές βασικές αξίες, και οι δύο εταιρείες τοποθετούν τον καταναλωτή στην καρδιά της εταιρικής τους στρατηγικής και εργάζονται μαζί για τον εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας, κάνοντάς της προσβάσιμη στους πολλούς. Πηγή: Google Inc. 2017• Η Wiko #29 στο Technology Fast 50 στη Γαλλία! Η Wiko αναδείχθηκε #29 στη 16η έκδοση της Deloitte In Extenso’s National Prize List, Technology Fast 50 στη Γαλλία.