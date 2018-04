Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως τα κατοικίδια είναι η ιδανική παρέα για να βλέπει κανείς σειρές

Με δεδομένο ότι αγάπη μας για τα κατοικίδια έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο-ειδικά ταξί για κατοικίδια στη Βομβάη, αναρρωτική άδεια για σκυλιά στην Ιταλία, παγώνια για ψυχολογική υποστήριξη στην Αμερική- δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι τετράποδοι φίλοι μας (αλλά και τα πουλιά) έχουν καταλήξει να επηρεάζουν πλέον και τις τηλεοπτικές μας συνήθειες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας, τα οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Netflix, το 58% των τηλεθεατών θεωρεί τα κατοικίδιά του ιδανική παρέα για binge-watching.Ας το παραδεχτούμε. Το να βλέπει κανείς σειρές με άλλους έχει και τα αρνητικά του: μπορεί η παρέα σου να σου κάνει spoilers, ή να σε «απατήσει», βλέποντας το επόμενο επεισόδιο στα κρυφά. Τα κατοικίδια όχι μόνο δεν σου παίρνουν το τηλεκοντρόλ από τα χέρια και δεν κρίνουν τα γούστα σου (ΟΚ, ίσως τα κρίνουν λίγο), αλλά είναι ιδανική παρέα και αυτό επειδή σου κρατούν συντροφιά, σου κάνουν αγκαλιές (ένας στους τρεις βρίσκει παρηγοριά στους χνουδωτούς φίλους του μετά από μια στενάχωρη ή τρομακτική σκηνή) και ξέρουν να ακούν (22% των χρηστών έχουν μιλήσει στα κατοικίδιά τους για τη σειρά ή την ταινία που έβλεπαν μαζί).Παρ' όλα αυτά, το “pet bingeing” μπορεί να έχει και απρόσμενες εξελίξεις. Πάνω από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στην έρευνα (37%) έχει αναγκαστεί να ξεβολευτεί προκειμένου να καθίσουν πιο άνετα τα ζωάκια του, το 22% έχει χρειαστεί να τα δωροδοκήσει με λιχουδιές προκειμένου να καθίσουν ήσυχα μπροστά στην τηλεόραση για περισσότερο χρόνο, και μερικοί (12%) έχουν φτάσει στο σημείο να διακόψουν την παρακολούθηση κάποιας σειράς, επειδή έμοιαζε να μην αρέσει στο pet τους.Ποιες είναι λοιπόν οι σειρές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα γαβ, νιάου και τσίου τσίου; Οι ιδιοκτήτες σκύλων έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιλέξουν σειρές με δράση όπως το Narcos ή το Marvel’s Daredevil. Οι ιδιοκτήτες γατιών προτιμούν σειρές επιστημονικής φαντασίας όπως το Black Mirror και το Star Trek Discovery, ενώ όσοι έχουν για κατοικίδια πουλιά, παρουσιάζουν αδυναμία στις κωμωδίες όπως το Orange is the New Black. Και η σειρά που όλους (τους εκπροσώπους του ζωικού βασιλείου) τους ενώνει… Stranger Things (#justiceformews).Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω SurveyMonkey το διάστημα 9-25 Ιανουαρίου, συλλέγοντας πάνω από 50.000 απαντήσεις. Το δείγμα περιλαμβάνει ενήλικες που παρακολουθούν Netflix με τα κατοικίδιά τους σε Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Χιλή, Κολομβία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μεξικό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Νότιο Αφρική, Νότιο Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, ΗΠΑ και Αγγλία.