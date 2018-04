COSMOTE Mobile Internet: Ρεκόρ κίνησης δεδομένων το Πάσχα

Νέο ρεκόρ στην κίνηση δεδομένων κατέγραψε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE το φετινό Πάσχα, αφού ακόμη περισσότεροι συνδρομητές επέλεξαν να ανταλλάξουν εορταστικά μηνύματα μέσω Internet και να μοιραστούν τις καλύτερες στιγμές των διακοπών τους στα social media. Η συνολική κίνηση mobile data, από τη Μ. Παρασκευή έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, έφτασε τα 1,4 petabytes, σημειώνοντας 41% αύξηση συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.Σύμφωνα με στοιχεία της COSMOTE, το τετραήμερο 6/4-9/4, πάνω από το 60% της συνολικής κίνησης mobile data έγινε μέσω δικτύου 4G/4G+, σημειώνοντας αύξηση 80%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Συγκεντρώνοντας το 22% του συνολικού όγκου κίνησης δεδομένων, το Instagram αναδείχθηκε και πάλι το πιο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ακολούθησε το YouTube με 21% και το Facebook με 14%.Βάσει της κίνησης δεδομένων, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι Έλληνες και ξένοι εκδρομείς ανέδειξαν την Κέρκυρα ως τον πιο δημοφιλή Πασχαλινό προορισμό και ακολούθησαν η Πάτρα, ο Βόλος, τα Χανιά, η Χαλκίδα και τα Καλάβρυτα. Βάσει στοιχείων roaming, οι ξένοι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τους περισσότερους να προέρχονται από τη Γερμανία και την Αγγλία, ενώ ακολούθησαν Ιταλία, Κύπρος, Ρουμανία και Βουλγαρία.Στην εντυπωσιακή αύξηση της κίνησης δεδομένων συνέβαλαν η συνεχής επέκταση των δικτύων κινητής COSMOTE σε όλη τη χώρα, αλλά και η προσφορά GIGA NOW για 5GB με €0,90 για όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.Τα τελευταία δύο χρόνια, η μέση ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου COSMOTE έχει αυξηθεί κατά 50%, ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη των 4G / 4G+ δικτύων COSMOTE ξεπερνά το 98% και 92% αντίστοιχα, καθιστώντας το δίκτυο COSMOTE Νο1 στην Ελλάδα. Αυτό επιβεβαίωσε για μία ακόμη χρονιά, η διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων P3 Communications, η οποία απένειμε στην COSMOTE την πιστοποίηση «Best in Test» για τις καλύτερες υπηρεσίες φωνής και Mobile Internet στην Ελλάδα.Για τις αυξημένες ανάγκες των πελατών της αυτό το Πάσχα, η COSMOTE προσέφερε σε όλους τους συνδρομητές συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής COSMOTE, οικιακούς και εταιρικούς, 5GB mobile Internet, για 7 ημέρες, μόνο με €0,90. Με τα πακέτα GIGA NOW η COSMOTE απαντά στην αυξημένη ζήτηση των συνδρομητών για περισσότερο mobile internet, με τον πιο οικονομικό τρόπο. Συνολικά σε επίπεδο τετραετίας, η μέση χρέωση ανά GB έχει μειωθεί κατά σχεδόν 75%.