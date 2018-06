Η Huawei στις κορυφαίες 50 εταιρείες παγκοσμίως

Η συνολική εταιρική αξία των κορυφαίων 100 brands της λίστας του BrandZ™ φτάνει τα $4,4 τρισ. έχοντας αυξηθεί κατά 204% τα τελευταία 12 χρόνια. Η συνολική καθαρή αύξηση στην αξία των εν λόγω εταιρειών πλησιάζει τα $750 δισ. με όλες τις κατηγορίες να παρουσιάζουν άνοδο για πρώτη φορά στα χρονικά της έκθεσης. Οι εταιρείες τεχνολογίας ξεχωρίζουν στην παγκόσμια λίστα, καταλαμβάνοντας τις οκτώ από τις δέκα πρώτες θέσεις με συνολική εταιρική αξία που ξεπερνά το μισό (56%) των κορυφαίων 100 εταιρειών.









Σύμφωνα με την IDC, οι παραδόσεις συσκευών παγκοσμίως το πρώτο τρίμηνο του 2018 ανήλθαν σε 336,1 εκατ. τεμάχια, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 2,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και καταδεικνύοντας την καθοδική πορεία της αγοράς. Παρά τον μικρότερο όγκο συσκευών ωστόσο, η μέση τιμή πώλησης για τα smartphones αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα $374 όπως αναφέρει η GfK.









Η αξία του brand της Huawei αυξήθηκε κατά 22% με την εταιρεία να καταλαμβάνει πλέον την 48η θέση στη λίστα των 100 κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως (Top 100 Most Valuable Global Brands) σύμφωνα με την έκθεση του BrandZ™ που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγες ημέρες. Η ετήσια μελέτη εταιρικών σημάτων που διενεργήθηκε από τις WPP και Kantar Millward Brown, σημειώνει πως η Huawei βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 50 κορυφαία παγκόσμια brands, με το σύνολο των κινεζικών εταιρειών να ξεπερνά για πρώτη φορά αυτό των αμερικάνικων.Οι κινέζικες εταιρείες αποτελούν το υποσύνολο που ξεχωρίζει στη φετινή 13η έκθεση του BrandZ™. Tencent, Alibaba και Huawei αποτελούν ορισμένα μόνο από τα μεγαλύτερα ονόματα των 14 κινεζικών εταιρειών, η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 47% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Ο ρυθμός ανάπτυξης των εταιρειών από την Κίνα μάλιστα, ξεπέρασε εκείνον των εταιρειών από τις ΗΠΑ για πρώτη φορά στην ιστορία της έκθεσης. Είναι η τέταρτη χρόνια που η Huawei συγκαταλέγεται στη λίστα του BrandZ™ με τις κορυφαίες 100 εταιρείες στον κόσμο. Η αξία και η θέση της αυξάνονται σε σταθερή βάση χρόνο με τον χρόνο, απόρροια της εξαιρετικής πορείας των smartphones και των tablets της, καθώς επίσης και της παγκόσμιας επέκτασής της.Η αυξανόμενη επιρροή της Huawei έχει επισημανθεί και σε άλλες έρευνες. Πριν λίγες εβδομάδες, το Forbes παρουσίασε τη λίστα του με τα πιο σημαντικά brands στον κόσμο (Most Valuable Brands of 2018) στην οποία η Huawei ήταν 79η με αξία $8,4 δισ. αποτελώντας μάλιστα και τη μόνη κινέζικη παρουσία. Τον Φεβρουάριο η Huawei ήταν 25η στο Top 500 Global Brand Value του Brand Finance με εταιρική αξία $38,046 δισ.Ως ο τρίτος κατασκευαστής smartphones παγκοσμίως, η Huawei δεν ξεπέρασε απλά την αγορά αλλά αύξησε το μερίδιό της στο 11,7%. Επιπρόσθετα, το μερίδιο της Huawei στη high-end κατηγορία (μοντέλα αξίας άνω των $500) ξεπέρασε το 10%, απόρροια των εξαιρετικών πωλήσεων σε αγορές-κλειδιά όπως αυτές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Το παγκόσμιο λανσάρισμα της σειράς P20 επέτρεψε στη Huawei να καθιερωθεί στη high-end αγορά ανά τον κόσμο, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την επιρροή της.Σύμφωνα με την Ipsos, η αναγνωρισιμότητα του σήματος της Huawei παγκοσμίως και η προτίμηση αγοράς για τα προϊόντα της έφτασαν στο 86%, καθιστώντας την έτσι την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία τεχνολογίας παγκοσμίως την τελευταία εξαετία. Η πορεία της Huawei αντικατοπτρίζεται στην άνοδο μιας σειράς δεικτών που αφορούν μεταξύ άλλων τον ηγετικό ρόλο της στην αγορά της τεχνολογίας, τον σχεδιασμό και την αξιοπιστία.Με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της και τις τεχνολογικές της καινοτομίες που θέτουν εκ νέου τα στάνταρ στην αγορά, η Huawei αλλάζει τα δεδομένα στην παγκόσμια βιομηχανία, καθώς μετατρέπεται σταδιακά σε μία παγκόσμια και εμβληματική εταιρεία τεχνολογίας.Το BrandZ™ Most Valuable Global Brands αποτελεί τη μόνη έκθεση που πραγματεύεται την εταιρική αποτίμηση και συνδυάζει την ανάλυση των οικονομικών και επιχειρηματικών στοιχείων και επιδόσεων κάθε εταιρείας, με συνεντεύξεις τριών εκατομμυρίων και πλέον καταναλωτών, αποτελώντας πλέον τη μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη πλατφόρμα αξίας εμπορικών σημάτων.