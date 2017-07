Η Rakuten Viber εξαγόρασε την Chatter Commerce

Η Rakuten Viber, μία από τις κορυφαίες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων στον κόσμο, ανακοίνωσε εχθές την εξαγορά της Chatter Commerce, της start up εταιρείας που δημιούργησε το ShopChat, το πρώτο πληκτρολόγιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω κινητών συσκευών. Η εξαγορά είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης τετράμηνης περιόδου λανσαρίσματος του Instant Shopping του Viber στην αγορά των ΗΠΑ. Από την έναρξη της υπηρεσίας, τον Μάρτιο του 2017, υπολογίζεται ότι το 30% των χρηστών του Viber στις Η.Π.Α. έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το νέο εργαλείο. Η Rakuten Inc., ο ιαπωνικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου και μητρική εταιρεία της Rakuten Viber είχε επενδύσει στη Chatter Commerce κατά τον πρώτο γύρο της χρηματοδότησής της.Αναγνωρίζοντας ότι τα ψώνια είναι μια κοινωνική δραστηριότητα, η Rakuten Viber πραγματοποιεί τολμηρά βήματα προς την επανεξέταση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω φορητών συσκευών δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να ψωνίζουν απευθείας μέσα από τα παράθυρα των συνολικών με τις επαφές τους. Το Instant Shopping έφερε στους χρήστες του Viber μια νέα εμπειρία αγορών μέσω chat, που τους επιτρέπει να ψωνίζουν online, παρέα με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, όπως εάν πήγαιναν μαζί για ψώνια σε φυσικά καταστήματα. Με το Instant Shopping οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να μοιράζονται προϊόντα, να συζητούν για αυτά ή ακόμη και να επικοινωνούν απευθείας με τα αγαπημένα τους brands.Οι επτά μηχανικοί της Chatter Commerce που έχουν τη βάση τους στο Σαν Φρανσίσκο θα ενταχθούν στην ομάδα της Rakuten Viber. Ο Zephrin Lasker, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Chatter Commerce, θα αναλάβει καθήκοντα ως Global Head of E-commerce της Rakuten Viber. Από αυτή τη θέση, ο Lasker θα κατευθύνει την παγκόσμια στρατηγική της εταιρείας για το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω φορητών συσκευών, εστιάζοντας στην επέκταση σε νέες αγορές και στη διερεύνηση νέων τεχνολογιών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την εμπειρία των χρηστών στο Viber."Δημιουργήσαμε την Chatter Commerce γιατί πιστεύαμε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τα εργαλεία για να κάνουν πολύ περισσότερα στις συνομιλίες τους από αυτά που μπορούν σήμερα", λέει ο Lasker. "Το καινοτόμο όραμα της Rakuten Viber εκτείνεται πέρα από τις μικρές λεπτομέρειες βελτιστοποίησης των χαρακτηριστικών στις οποίες οι περισσότερες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων επικεντρώνονται σήμερα. Στόχος της Rakuten Viber είναι να επεκτείνει αποφασιστικά τον ρόλο των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων"."Αυτή η επένδυση αποτελεί ένα νέο βήμα στο ταξίδι μας προς τη μετατροπή του Viber σε μια πλατφόρμα επικοινωνίας που προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες. Θέλουμε οι εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες μας σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν υπηρεσίες μεγαλύτερης αξίας, διατηρώντας ταυτόχρονα τη συνολική εμπειρία εντός της εφαρμογής απλή και χωρίς προβλήματα. Η τεχνολογία της Chatter Commerce θα υποστηρίξει ενεργά το όραμά μας καθώς η ομάδα του ανθρώπινου δυναμικού της ταιριάζει απόλυτα στην κουλτούρα καινοτομίας που μας χαρακτηρίζει», σημείωσε ο Djamel Agaoua, CEO της Rakuten Viber.