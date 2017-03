NorthJam 2017

To 3o NorthJam BMX Contest από RideON ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 25 Μαρτίου στο NorthPark στη Θεσσαλονίκη!Riders από Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Σκόπια συμμετείχαν και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την κατάκτηση του επάθλου σε δύο κατηγορίες (Amateur και Pro) αλλά και για το έπαθλο του Best Trick.O κόσμος άρχισε να μαζεύεται από νωρίς το Σάββατο για το ετήσιο ραντεβού των BMX riders, που εδώ και τρία χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά contests στην Ελλάδα.Στην κατηγορία PRO την πρώτη θέση πήρε ο Πάνος Μανάρας, την δεύτερη ο Monster Energy Jason Ευσταθίου και την τρίτη ο Σπύρος Τηνιακός.Στην κατηγορία Amateur την πρώτη θέση πήρε ο Γιώργος Αναστασιάδης, την δεύτερη ο Μιχάλης Μανωλης και την τρίτη ο Κώστας Δέγγλερης .Το έπαθλο του Best Trick κέρδισε ο Φίλιππος Κοσμίδης με ένα οpposite pegs over pegs hard tailwhip.