Το DK's TOUR of MOTION επιστρέφει!

Αν πιστεύεις ότι έχεις όλα όσα χρειάζεται για να βρεθείς μαζί με τους κορυφαίους παγκόσμιους αθλητές και να αγωνιστείς ανάμεσα τους για να διεκδικήσεις μια θέση στο βάθρο του Red Bull Art of Motion, τότε ετοιμάσου, γιατί το DK's Tour of Motion ξεκινά!Ο Δημήτρης "DK" Κυρσανίδης, νικητής του Red Bull Art of Motion για δυο συνεχόμενες χρονιές, ξεκινά για άλλη μια χρονιά το tour του σε πόλεις της Ελλάδας για να συναντήσει τα up-coming ταλέντα της Ελληνικής σκηνής του freerunning! Μέσα από 4 freerunning jams, με καινούρια εμπόδια, o DK θα δώσει το μαγικό εισιτήριο σε 15 με 20 freerunners για να ταξιδέψουν με όλα τα έξοδα πληρωμένα στη Σαντορίνη, όπου θα διαγωνιστούν στην Phase A του Onsite Qualifier στις 4 Οκτωβρίου και με στόχο να περάσουν στο μεγάλο τελικό του Red Bull Art of Motion που θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου.