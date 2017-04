Τον Μάιο η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή για το 67% του ΟΛΘ

Την εκτίμηση ότι μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου θα έχει πιθανότατα ανακηρυχθεί ο προτιμητέος επενδυτής-πλειοδότης για το 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), διατύπωσε μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Μέλλιος, με αφορμή τη λήξη της σημερινής προθεσμίας για την κατάθεση βελτιωμένων προσφορών από τους τρεις υποψηφίους.



Κατά τον κ. Μέλλιο, θεωρείται βέβαιο ότι βελτιωμένες προσφορές -μόνο ως προς το προσφερόμενο τίμημα, όπως διευκρινίζει, κι όχι ως προς άλλους όρους- θα καταθέσουν και οι τρεις υποψήφιοι. Ωστόσο, πρόσθεσε, κατά πάσα πιθανότητα, η μεταξύ τους αναμέτρηση θα κριθεί τελικά σε έναν τρίτο γύρο προσφορών.



«Πιστεύω ότι δεν αποκλείεται να πάμε και σε τρίτο γύρο προσφορών, γιατί θεωρώ ότι έτσι έχουν προετοιμαστεί οι υποψήφιοι: Τα περιθώρια που έχει ο καθένας να αυξήσει το τίμημα πιστεύω ότι θα τα εξαντλήσει σε τρεις γύρους», σημείωσε ο κ. Μέλλιος, σύμφωνα με τον οποίο αν σήμερα καταθέσουν βελτιωμένες προσφορές και οι τρεις υποψήφιοι -όπως ο ίδιος εκτιμά- τότε αυτές ενδέχεται να αποσφραγιστούν ακόμη και αυθημερόν.



Κατά τον πρόεδρο του ΟΛΘ, «η όλη διαδικασία θα έχει πιθανώς ολοκληρωθεί έως τις 10-11 Μαΐου με την ανάδειξη του προτιμητέου πλειοδότη», ο οποίος αναμένεται να εγκατασταθεί στο λιμάνι στις αρχές ή τα μέσα φθινοπώρου. «Μετά την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή, η σύμβαση πρέπει να περάσει προς έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη Βουλή. Το πιο χρονοβόρο κομμάτι θα είναι, λογικά, αυτό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο εκτιμώ ότι θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες. Άλλος ένας μήνας θα απαιτηθεί για την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οπότε η σύμβαση αναμένεται να φτάσει προς ψήφιση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο», υπογράμμισε.



Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις υποψήφιοι αγοραστές του 67% του λιμένος της Θεσσαλονίκης είναι:



Η κοινοπραξία DIEP- CMA CGM - Ιβάν Σαββίδη



Η πιο πρόσφατη προσθήκη στο σχήμα που συγκρότησαν το γερμανικό fund DIEP (Deutsche Invest Equity Partners GmbH) και ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, ομογενής επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης, μέσω της Belterra Investments LTD, είναι η Terminal Services SAS, μέλος του ομίλου της CMA CGM, τρίτης μεγαλύτερης παγκοσμίως ναυτιλιακής εταιρείας στη μεταφορά containers. O όμιλος CMA CGM, που μεταξύ των άλλων αποτελεί μέλος της τετραμελούς συμμαχίας OCEAN Alliance, στην οποία ανήκει και η Cosco, εξυπηρετεί τα 420 από τα 521 εμπορικά λιμάνια της υφηλίου και ο ενοποιημένος τζίρος του προσεγγίζει τα 22 δισ. δολάρια. O δεύτερος εταίρος του σχήματος, Deutsche Invest Equity Partners GmbH, έχει το επιχειρηματικό στρατηγείο του στο Μόναχο και διαχειρίζεται κεφάλαια που αγγίζουν τα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ βάσει του επιχειρηματικού προφίλ του προσδιορίζεται ως επενδυτικό κεφάλαιο με τοποθετήσεις σε επιχειρηματικές συμμετοχές, αναπτυξιακές δράσεις και διαχείριση ακινήτων, με εστίαση στις αγορές της Γερμανίας, της Κίνας και των ΗΠΑ. Ο, δε, μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, μπήκε στη διεκδίκηση του λιμένος μέσω της Belterra Investments LTD, παραμένοντας σταθερός στη δεδηλωμένη επιδίωξή του για περισσότερες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα.



Η P&O του ομίλου της Dubai Ports World



O όμιλος στον οποίο ανήκει η «The Peninsular and Oriental Stream» (P&O) διατηρεί σταθερό και αναλλοίωτο ενδιαφέρον για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης τα τελευταία σχεδόν δέκα χρόνια, καθώς είχε δώσει το «παρών» και στον προηγούμενο διαγωνισμό για την απόκτησή του, το 2008. Τότε, είχε καταθέσει την τρίτη μεγαλύτερη προσφορά, αλλά πολύ χαμηλότερη από αυτές των Hutchison (που είχε ανακηρυχθεί πλειοδότης) και της Cosco (που τελικά «μπήκε» στο λιμάνι του Πειραιά). Ο όμιλος διαχειρίζεται μερικά από τα μεγαλύτερα λιμάνια και λιμενικές εγκαταστάσεις σε δεκάδες χώρες ανά τον τον κόσμο και συνεργάζεται με τη συμμαχία «THE» Alliance. Συγκεκριμένα, έχει υπό τη διαχείρισή του 65 τερματικούς σταθμούς, με μεγαλύτερη ανάπτυξη σε Ινδία, Κίνα και Μέση Ανατολή, ενώ στη γεωγραφικά «γειτονιά» της Ελλάδας διαχειρίζεται τα λιμάνια της Κοστάντζας στη Ρουμανία και της Γιαρίντσα στη βόρεια Τουρκία, που δυνητικά λειτουργούν ανταγωνιστικά προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.



Η ICTSI



Η International Container Terminal Services Inc είναι εταιρεία με έδρα τις Φιλιππίνες, που κατατάσσεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων διαχειριστών container terminals παγκοσμίως και διαθέτει παρουσία σε 28 λιμάνια, με πολύ ισχυρή παρουσία στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (14 λιμάνια), αλλά και στην Αφρική (τρία) και την Αμερική (επτά). Στην Ευρώπη έχει μικρότερη παρουσία, διαχειριζόμενη τους τερματικούς σταθμούς των λιμένων Gdynia στην Πολωνία (από το 2003) και Ριέκα στην Κροατία (θεωρείται λιμάνι ανταγωνιστικό προς αυτό της Θεσσαλονίκης, στο οποίο η ICTS μπήκε το 2011 από κοινού με την Luka Rijeka d.d με 30ετή σύμβαση παραχώρησης). Η εταιρεία διαχειρίζεται, επίσης, τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Μπατούμι στη Γεωργία. Στη γεωγραφική βάση της, τις Φιλιππίνες, η ICTSI έχει αναλάβει τη διαχείριση εννέα λιμένων, ενώ σημαντική είναι η παρουσία της στη Λατινική Αμερική, όπου έχει τοποθετήσει την εταιρική σημαία της σε Μεξικό, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Κολομβία, Αργεντινή και Ονδούρα.