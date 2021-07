Τόκιο 2020- Θετικός στον κορωνοϊό ο Ολλανδός κωπηλάτης Φιν Φλόριιν

Ο Ολλανδός κωπηλάτης Φιν Φλόριιν βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, μετά από τον αγώνα στο σκιφ, σύμφωνα με την ομοσπονδία κωπηλασίας της Ολλανδίας (KNRB) σε δημοσίευση στο Twitter.

Ο 21χρονος Φλόριιν συμμετείχε στην έκτη προκριματική σειρά, μένοντας ωστόσο εκτός προημιτελικών. Βρίσκεται σε καραντίνα και δεν θα συμμετέχει πλέον στο τουρνουά και στη διαδικασία των ρεπεσάζ, όπως ανακοίνωσε η KNRB.

«Δεν ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος με τον αγώνα μου, αλλά έλπιζα να πάω καλύτερα στον επαναληπτικό αγώνα», δήλωσε ο Φλόριιν, του οποίου ο πατέρας ήταν Ολυμπιονίκης.

«Τώρα τελείωσαν όλα σε μια στιγμή. Πραγματικά δεν μπορώ να πω περισσότερα για αυτό.»

Η υπόθεσή του έρχεται μετά, από ένα μέλος της αποστολής της ολλανδικής ομάδας κωπηλασίας, καθώς και δύο άλλους Ολλανδούς αθλητές, επίσης θετικούς στον κορωνοϊό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Πιέτερ φαν ντεν Χούγκενμπάντ, επικεφαλής της Ολλανδικής Ολυμπιακής αντιπροσωπείας, δήλωσε ότι έγιναν τα πάντα για να αποφύγουν κρούσματα.

«Δυστυχώς, μια νέα μόλυνση. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε λόγια για αυτό. Ένας νεαρός αθλητής που έκανε το ντεμπούτο του εδώ και πρέπει να το σταματήσει αμέσως.»

Finn Florijn is positief getest en in quarantaine gegaan. De skiffeur kwam vrijdag nog uit in de heats van de skiff en zou zaterdag een herkansing varen, maar kan zijn toernooi niet vervolgen.



Lees meer via: https://t.co/mhPVMHLoLB Foto: @MerijnSoeters pic.twitter.com/eJFKOzyZIK