Τόκιο 2020: Συνεχίζεται η δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ την Τετάρτη (5/8)

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021, 22:12
Τόκιο 2020: Συνεχίζεται η δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ την Τετάρτη (5/8)

Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ 3 και τα διαδικτυακά ΕΡΤ Sports και ΕΡΤ Sports 2 συνεχίζουν την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. την Τετάρτη 5 Αυγούστου η κρατική τηλεόραση θα μεταδώσει αναμετρήσεις και αγώνες από πολλά διαφορετικά αθλήματα.

Aναλυτικά:

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΕΡΤ 1

05:30-07:00 ΠΑΛΗ 53Κ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΑΣΗ "16" /ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)

07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

10:00-10:30 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)

10:30-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 7Η ΜΕΡΑ 20χλμ. ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

12:00-12:50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

12:50-15:00 ΠΑΛΗ 53Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 57Κ. / 86κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)

15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16:00-17:00 (Ε)

17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ

18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)

21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΡΤ 2

00:30-03:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 10ΧΛΜ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

03:00-06:00 ΣΤΙΒΟΣ 7Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)

06:00-06:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

06:30-07:15 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ PARK (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

07:15-09:00 ΒΟΛΕΪ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ) Ε:07:00

09:00-09:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (Ε)

09:30-13:00 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ OMNIUM ΑΝΔΡΩΝ

ΣΠΡΙΝΤ ΑΝΔΡΩΝ ΚΕΪΡΙΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

13:00-15:45 ΣΤΙΒΟΣ 7Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)

15:45-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

23:30 - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ) ΒΑΔΗΝ 50K

ΕΡΤ 3

03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

04:00-05:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

05:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

07:00-07:15 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

07:15-09:15 ΜΠΑΣΚΕΤ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

9:15-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

10:30-10:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

11:00-12:30 ΧΑΝΤΜΠΟΛ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

12:30-14:00 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ BOULDERING (Ζ)

14:00-16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

15:50-17:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)

ΕΡΤ SPORTS

09:30-10:45 ΠΟΛΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

11:00-11:35 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Ζ)

12:30-14:00 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ BOULDERING (Ζ)

15:10-16:20 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ (Ζ)

ΕΡΤ SPORTS 2

09:00-10:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 69-75κ. ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 52-57κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

13:50-15:00 ΠΟΛΟ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

15:00-17:00 ΒΟΛΕΪ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021, 22:13