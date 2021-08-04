Τόκιο 2020: Συνεχίζεται η δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ την Τετάρτη (5/8)

Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ 3 και τα διαδικτυακά ΕΡΤ Sports και ΕΡΤ Sports 2 συνεχίζουν την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. την Τετάρτη 5 Αυγούστου η κρατική τηλεόραση θα μεταδώσει αναμετρήσεις και αγώνες από πολλά διαφορετικά αθλήματα.
Aναλυτικά:
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
05:30-07:00 ΠΑΛΗ 53Κ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΑΣΗ "16" /ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-10:30 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)
10:30-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 7Η ΜΕΡΑ 20χλμ. ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
12:00-12:50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:50-15:00 ΠΑΛΗ 53Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 57Κ. / 86κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:30-03:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 10ΧΛΜ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
03:00-06:00 ΣΤΙΒΟΣ 7Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:00-06:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
06:30-07:15 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ PARK (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:15-09:00 ΒΟΛΕΪ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ) Ε:07:00
09:00-09:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (Ε)
09:30-13:00 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ OMNIUM ΑΝΔΡΩΝ
ΣΠΡΙΝΤ ΑΝΔΡΩΝ ΚΕΪΡΙΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
13:00-15:45 ΣΤΙΒΟΣ 7Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
15:45-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
23:30 - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ) ΒΑΔΗΝ 50K
ΕΡΤ 3
03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
04:00-05:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
05:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:00-07:15 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
07:15-09:15 ΜΠΑΣΚΕΤ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
9:15-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
10:30-10:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-12:30 ΧΑΝΤΜΠΟΛ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
12:30-14:00 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ BOULDERING (Ζ)
14:00-16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
15:50-17:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
09:30-10:45 ΠΟΛΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
11:00-11:35 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Ζ)
12:30-14:00 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ BOULDERING (Ζ)
15:10-16:20 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
09:00-10:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 69-75κ. ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 52-57κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:50-15:00 ΠΟΛΟ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
15:00-17:00 ΒΟΛΕΪ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)