ΘΑΝΑΤΟΙ: ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΕ 31 ΧΡΟΝΙΑ (1990 - 2020) = 3.885. ΜΟΝΟ ΣΕ 9 ΜΗΝΕΣ ΤΟ 2021 (COVID) = 5.063

Dr. Lee Merritt: Άλμα ΣΟΚ στους θανάτους με τα εμβόλια COVID

Ήρθε η ώρα να ακουστεί η γνήσια επιστήμη ενάντια στην fake-επιστήμη των γυρολόγων των καναλιών

31 Αυγούστου, 2021

Το βίντεο έχει αποσυρθεί από το διαδίκτυο από τη μαφία της BigPharma.

Αλλά μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της EL (el.gr)

https://www.el.gr/ygeia/alma-s-o-k-stoys-thanatoys-me-ta-emvolia-covid/

Ακόμα μία επιστήμων, η γιατρός Dr. LeeMerritt, (AFLDS – Αμερικανοί γιατροί Πρώτης Γραμμής), βραβευμένη χειρουργός σπονδυλικής στήλης και πρώην πρόεδρος της «Ένωσης Αμερικανών Ιατρών και Χειρουργών» σοκάρει με τα στοιχεία για τους θανάτους μετά από τα«εμβόλια»-COVID. (!!!)

Η Dr Lee Merritt σπούδασε ιατρική, ειδικεύτηκε στη χειρουργική και υπηρέτησε επί 9 χρόνια ως ορθοπεδικός χειρουργός στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, στη διάρκεια των οποίων ακολούθησε σπουδές στον τομέα των «βιολογικών όπλων». Ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αριζόνα και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες.

Η γιατρός Dr. Lee Merritt, είναι μια επιστήμων-γίγαντας μπροστά στους νάνους γυρολόγους των Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης, οι οποίοι (επειδή δεν μπορούν να αρνηθούν το μέγεθός της - πώς άλλωστε θα μπορούσαν να το κάνουν;), λένε ότι «για τον κορωνοϊό δεν τα λέει και τόσο… καλά», όπως για παράδειγμα ο «ειδικός» πλαστικός χειρούργος στο Ελλαδιστάν.

Μιλώντας στην Σύνοδο της «Λευκής Ποδιάς», η Dr Lee Merritt αναφέρει μεταξύ άλλων και τις παρενέργειες και τους θανάτους από τα εμβόλια COVID:

«Η μελέτη του Χάρβαρντ [βλέπε, την επεξηγηματική σημείωση στο τέλος] έλεγε ότι στο «Σύστημα Αναφοράς Παρενεργειών των Εμβολίων» (VAERS), αναφέρονται λιγότερες από το 1% των παρενεργειών των εμβολίων.Οπότε κάθε φορά που βλέπετε έναν αριθμό, πρέπει να τον πολλαπλασιάζετε επί 100…

- Μπορείτε όμως να δείτε τις στατιστικές αναλύσεις και το ιστορικό που τις συνοδεύει.

- Μπορείτε να διαβάσετε για το μωρό 2 μηνών που έκανε ένα εμβόλιο και πέθανε αρκετές ώρες αργότερα ή για το βρέφος 6 μηνών που ενώ ήταν απόλυτα υγιές και η μητέρα του που το θήλαζε έκανε τη 2η δόση του εμβολίου της Pfizer και (το βρέφος) εκδήλωσε θρομβοπενία και πέθανε.

- Για τον 29χρονο νοσηλευτικό που έκανε το εμβόλιο επειδή το νοσοκομείο το επέβαλε στο προσωπικό του, και βρέθηκε νεκρός 3 ημέρες αργότερα, στο γραφείο της εφημερίας.

Όταν κοιτάζω στο VAERS, διαπιστώνω αριθμούς (μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες) που σοκάρουν:

•Στα τελευταία 31 χρόνια (1990 -2020), οι θάνατοι από όλα τα εν χρήσει εμβόλια ήταν 3.885, πράγμα που αντιστοιχεί σ’ ένα μέσο όρο 125 θανάτων ετησίως.

•Το 2021, με τον covid, καταγράφηκαν 5.063 θάνατοι. Δηλαδή, από τον μέσο όρο των 125 ετησίως πήγαμε στους 5.063. Αυτό είναι το άλμα!!!

- Επίσης διερεύνησα τα στοιχεία του VAERS σχετικά με τις πνευμονικές εμβολές, τις εγκεφαλικές αιμορραγίες, τα εμφράγματα του μυοκαρδίου ή τις καρδιακές προσβολές, δεδομένου ότι τώρα έχουμε πολλά προβλήματα με θρομβώσεις που δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν θανάτους.

Πνευμονικές εμβολές: Στα 31 χρόνια (1990-2020) είχαν στο VAERS 14 περιπτώσεις. Το 2021, με τα εμβόλια Covid έχουν αναφερθεί 73.

Εγκεφαλική αιμορραγία: Στα 31 χρόνια (1990-2020) είχαν αναφερθεί στο VAERS 39 περιπτώσεις. Το 2021, με τα εμβόλια Covid έχουν αναφερθεί 96.

Εμφράγματα του μυοκαρδίου ή καρδιακές προσβολές: Στα 31 χρόνια (1990-2020) είχαν αναφερθεί στο VAERS 75 περιστατικά. Το 2021, με τα εμβόλια Covid έχουν αναφερθεί 291.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ 31 ΕΤΗ (1990 – 2020) ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΤΟ 2021 (ΕΠΙ COVID) Πνευμονικές εμβολές 14 73 Εγκεφαλική αιμορραγία 39 96 Εμφράγματα μυοκαρδίου ή καρδιακές προσβολές 75 291

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε όλα τα Συστήματα Αναφοράς των παρενεργειών των φαρμάκων και των εμβολίων, μπορεί να αναφέρεται προαιρετικά κάθε υγειονομικός και κάθε πολίτης. Η προαιρετική αναφορά έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται σ’ αυτά τα Συστήματα λιγότερο από το 1% των πραγματικών παρενεργειών των εμβολίων, σύμφωνα με έρευνα του Harvard Pilgrim Health Care:

«Οι παρενέργειες των φαρμάκων και των εμβολίων είναι συχνές, αλλά δεν αναφέρονται. Παρόλο που το 25% των περιπατητικών ασθενών [που παίρνουν φάρμακα] εμφανίζουν κάποια παρενέργεια, στο «Σύστημα Αναφοράς των Παρενεργειών των Εμβολίων» (VAERS) της «Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων» (FDA) των ΗΠΑ, αναφέρονται λιγότερες από το 0,3% όλων των παρενεργειών και μεταξύ του 1-13% των σοβαρών παρενεργειών των φαρμάκων, ενώ οι παρενέργειες των εμβολίων αναφέρονται σε ποσοστό λιγότερο από το 1%».

Τίτλος: «Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS)»– Συμπεριλαμβανόμενο διάστημα: 12/01/2007 έως 09/30/2010»- Lazarus, Ross,MBBS, MPH, MMed, GDCompSci, Michael Klompas, MD, MPH – Εκτελέστηκε από τον Οργανισμό Harvard Pilgrim Health Care, Inc. [The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), U.S. Department of Health and Human Services]

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf