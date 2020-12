ΕΜΒΟΛΙΑ-FRANKENSTEIN: ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κλεάνθης Γρίβας

Τα μέσα μαζικής προπαγάνδας και αποβλάκωσης κατά κανόνα αποσιωπούν τα θέματα της ασφάλειας και της έλλειψης διαφάνειας γύρω από τα πειραματικά εμβόλια mRNA της Moderna και της Pfizer [αλλά και του -διαφορετικής τεχνολογίας- εμβολίου της Astra Zeneca, κ.α.], ενώ οι ενδιαφερόμενοι γίνονται όλο πιο πλουσιότεροι.

Παρατίθενται δύο αποκαλυπτικά δημοσιεύματα: Το πρώτο από την Children's Health Defense Team (που προεδρεύεται από τον Robert F. Kennedy, Jr.) και το δεύτερο από το Ινστιτούτο Price).

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. CHD : PFIZER ΚΑΙ MODERNA ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

2. PRICE INSTITUTE : 7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επιλογή κειμένων - Εισαγωγικό σημείωμα:

Κλεάνθης Γρίβας

25 Δεκεμβρίου 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Οι ανακοινώσεις των ανταγωνιζόμενων εταιρειών Pfizer και Moderna για ένα «πολλά υποσχόμενο» εμβόλιο COVID-19, εκτοξεύουν τα παγκόσμια χρηματιστήρια και πυροδοτούν μια χιονοστιβάδα «θετικών» ειδήσεων που, αποφεύγουν επιμελώς, κάθε ερώτηση σχετικά με την ασφάλεια και τη διαφάνεια των εμβολίων.

• Στις 9 Νοεμβρίου 2020, η Pfizer ανακοίνωσε (με αυτοδιαφημιστικό Δελτίο Τύπου), ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της BNT162b2 COVID, ήταν «αποτελεσματικό πάνω από 90% ».

• Στις 16 Νοεμβρίου 2020, η Moderna ανακοίνωσε (επίσης με Δελτίο Τύπου) ότι το δικός της εμβόλιο mRNA-1273 COVID ήταν 94,5% αποτελεσματικό. (!)

• Στις 18 Νοεμβρίου 2020, η Pfizer κάνει ρελάνς στον πλειστηριασμό ανακοινώνοντας (με Δελτίο Τύπου) ότι το «εμβόλιό» της είναι «αποτελεσματικό σε ποσοστό 95% » (!).

• Με βάση τα όσα σχετικά αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, τα όσα αναφέρονται παρακάτω και τα όσα θα αναφέρονται όλο και πιο συχνά από δω και πέρα σε σχέση με το ζήτημα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων-Frankenstein, θεωρώ να σκόπιμο να επαναλάβω μια Σύσταση στους ιθαγενείς «Μαθητευόμενους Μάγους», την οποία καταχώρησα στη ΖΟΥΓΚΛΑ στις 17 Δεκεμβρίου 2020 («Εμβόλια-Frankenstein: Προαιρετικά και στους Αστυνομικούς της Νέας Υόρκης»):

https://www.zougla.gr/apopseis/article/emvolia-frankenstein-proeretika-ke-gia-tous-astinomikous-tis-neas-iorkis

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΩΡΙΟΥΣ «ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ»

Αφήστε ήσυχα τα παιδιά και τους νέους για να υπάρξει ελπίδα για ένα κάποιο μέλλον μετά την ολοκλήρωση της τελετουργικής δολοφονίας του παρόντος.

Αφήστε ήσυχους τις γυναίκες και τους άνδρες της Υγείας, της Άμυνας και της Αστυνομίας. Χρειάζονται στην κοινωνία για τη διαχείριση του όλο και πιο ζοφερού παρόντος μας.

Εάν θέλετε μπορείτε να πειραματιστείτε (α) με τη συνομοταξία των επαγγελματιών πολιτικών, (β) των δουλοπρεπών αυλικών τους, (γ) των παντός είδους τηλεοπτικών προπαγανδιστών –παρουσιαστών και μαϊντανών που είναι με το αζημίωτο ερωτευμένοι με τα εμβόλια-Frankentsein, και (δ) των «ειδικών» μονάδων καταστολής. Η απουσία τους μάλλον θα μας ανακουφίσει.

Κλεάνθης Γρίβας

1. PFIZER ΚΑΙ MODERNA : ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Children's Health Defense Team

Οι σχετικές ανακοινώσεις της Pfizer και της Moderna έγιναν με τη μορφή Δελτίων Τύπου [δηλαδή, διαφημιστικών ανακοινώσεων]. Καμιά από τις εταιρείες δεν παρείχε τα δεδομένα στα οποία βασίζονται οι ισχυρισμοί τους. Τα ποσοστά αποτελεσματικότητας 90% (που ανακοίνωσε Pfizer) ήταν αρκετά για να κάνουν τη Wall Street και τα περισσότερα μέσα προπαγάνδας να πανηγυρίσουν. Και μόνο ένα δημοσίευμα στη STATNEWS επεσήμανε τί δεν είχαν πει οι παρασκευάστριες εταιρείες :

«Kαι τα δυό εμβόλια βρίσκονται σε φάση δοκιμών εν εξελίξει. Και καθώς οι δοκιμές συνεχίζονται, τα ποσοστά αποτελεσματικότητας θα μπορούσαν να μειωθούν, γιατί «συμβαίνει συχνά ένα εμβόλιο να αποδίδει λιγότερο καλά στον πραγματικό κόσμο από ό,τι στο πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής … καμία εταιρεία δεν μπορεί να πει ακόμη εάν το εμβόλιό της θα παρέχει προστασία και πόσο καιρό θα διαρκεί αυτή, γιατί αυτό μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με την πάροδο του χρόνου, καθώς θα εμβολιάζονται μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων».

Και οι δύο εταιρείες πήραν άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης (Emergency Use Authorization – EUA) από την Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ για τα πειραματικά εμβόλια τους.

Η άδεια EUA επιτρέπει στους κατασκευαστές εμβολίων να παρακάμπτουν την τυπική υποχρέωση του ελέγχου της ασφάλειας των προϊόντων τους και της συμμόρφωσής τους με τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων παρασκευής εμβολίων, και αποτελεί μια επιβράβευση που απονέμεται αποκλειστικά στα πρώτα εμβόλια COVID που θα εγκριθούν από την FDA.

Οι ανακοινώσεις των εταιρειών προκάλεσαν απότομες αυξήσεις στις τιμές των μετοχών τους.

• Την περασμένη εβδομάδα, ο Albert Bourla, διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, αύξησε την περιουσία του όταν πούλησε μετοχές της Pfizer αξίας 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων την ίδια ημέρα που η εταιρεία του ανακοίνωσε την «αποτελεσματικότητα 90%».

• Την ίδια μέρα με την ανακοίνωση της Moderna (16/11/2020), η μετοχή της αυξήθηκε κατά σχεδόν 15%. Σύμφωνα με τη STATNEWS: «Κάθε Τρίτη, ο κορυφαίος γιατρός της Moderna Tal Zaks κερδίζει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια, πουλώντας τις μετοχές που κατέχει και κερδίζοντας περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια από την αρχή της πανδημίας».

• Τα νέα των παρασκευαστών των εμβολίων αύξησαν επίσης και τις τιμές των μετοχών εταιρειών που επωφελούνται από το άνοιγμα της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών, των κρουαζιερόπλοιων και των τραπεζών.

Πάρα πολλοί έπαινοι, ελάχιστες ερωτήσεις

Όλη η διαφημιστική εκστρατεία για τα «εμβόλια» της Pfizer και της Moderna αφορούσε (α) το πόσο γρήγορα θα είναι έτοιμα, (β) πόσα δισεκατομμύρια δόσεις θα είναι διαθέσιμες, (γ) ποιοι θα είναι οι πρώτοι που θα τα πάρουν, (δ) πώς θα μας επαναφέρουν στην «κανονικότητα», και δεν δόθηκε καθόλου προσοχή στα ζητήματα της ασφάλειας και της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητάς τους.

Σύμφωνα με τη Mary Holland, καθηγήτρια νομικής στο Παν/νιο της Νέας Υόρκης και γενική σύμβουλο του οργανισμού Children’s Health Defenseς Υγείας (CHD), αυτό αποτελεί τεράστιο λάθος:

«Το να φανταστεί κανείς ότι το μη-εξουσιοδοτημένο εμβόλιο COVID της Moderna, το οποίο αναπτύσσεται σε μερικούς μήνες, θα είναι ασφαλές, αποτελεί ευσεβή πόθο. Υπάρχει λόγος που οι κατασκευαστές των εμβολίων επιμένουν στην απαλλαγή τους από την υποχρέωση της καταβολής αποζημίωσης για βλάβες και θανάτους από τα εμβόλιά τους».

Η Mary Holland αναφέρεται στο γεγονός ότι οι κατασκευαστές εμβολίων, που είναι ήδη απαλλαγμένοι από την ευθύνη για πρόκληση βλαβών από τα παιδικά εμβόλια σύμφωνα με τον Εθνικό Νόμο για Βλάβες από Εμβόλια κατά την Παιδική ηλικία του 1986 , τον Μάρτιο 2020 απαίτησαν και πήραν πρόσθετη επέκταση της προστασίας τους και για τα εμβόλια COVID που προορίζονται για όλες της ηλικίες, μέσω της ειδικής «Δήλωσης» με βάση το «νόμο περί δημόσιας ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης» (PREP) για ιατρικά αντίμετρα κατά του COVID -19.

Στην πραγματικότητα, όπως επεσήμανε η Holland, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) οι αξιωματούχοι αναμένουν υψηλό αριθμό παρενεργειών, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Υπηρεσίας για τα Προϊόντα Ιατρικής και Υγειονομικής Περίθαλψης, η οποία «απαιτεί να εφοδιαστεί επειγόντως» με ένα εργαλείο λογισμικού για την επεξεργασία του αναμενόμενου μεγάλου όγκου των παρενεργειών του «εμβολίου COVID-19. (Adverse Drug Reaction)»

Γιατί τόσα πολλά μυστικά;

Η ασφάλεια και η διαφάνεια των εμβολίων συμβαδίζουν. Και η Moderna έχει χαμηλή βαθμολογία και στα δύο. Η Moderna ιδρύθηκε το 2010, μετονομάστηκε το 2016, και ακόμη δεν έχει παράγει ούτε ένα εμπορικό εμβόλιο. Παρόλα αυτά, η Moderna κατάφερε να συμμετέχει στην επιχείρηση Operation Warp Speed (OWS), μια εξαιρετικά μυστική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που κυριαρχείται από στρατιωτικούς, οι περισσότερα από τους οποίους δεν έχουν καμιά εμπειρία στην υγειονομική περίθαλψη ή στην παραγωγή εμβολίων. Η συμμετοχή της στην OWS σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι πληρώνουν ένα μεγάλο μέρος του κόστους για την ανάπτυξη του εμβολίου της Moderna. Όπως ανέφεραν οι New York Times:

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών παρείχε στη Moderna 1 δισεκατομμύριο δολάρια για το σχεδιασμό και τη δοκιμή του εμβολίου της. Ερευνητές του δημόσιου ομοσπονδιακού οργανισμού «Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας» (ΝΙΗ) επέβλεπαν μεγάλο μέρος της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών δοκιμών. Η Moderna έλαβε επίσης επιπλέον 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια με αντάλλαγμα 100 εκατομμύρια δόσεις ΕΑΝ το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό».

Σύμφωνα με το Public Citizen, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH) κατέχουν ποσοστό 50% στο εμβόλιο mRNA-1273 της Moderna, το οποίο βοήθησαν να αναπτυχθεί στο πλαίσιο του “Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων – NIAID”, που διευθύνεται από τον Δρ. Anthony Fauci. Στην πραγματικότητα, όπως ανέφερε το Public Citizen τον Ιούνιο 2020:

«Η Moderna επωφελήθηκε σημαντικά από την ομοσπονδιακή [κρατική] υποστήριξη. Όπως γράψαμε στο The People's Vaccine, η κυβέρνηση των ΗΠΑ [δηλαδή, οι φορολογούμενοι] παρείχε εκατομμύρια δολάρια στη Moderna ήδη από το 2013 για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας mRNA της. Εν τω μεταξύ, τα NIH ανέπτυξε επίσης νέες μεθόδους για την στοχοποίηση των πρωτεϊνικών ακίδων του κοροναϊού.

Όταν ο νέος κοροναϊός εμφανίστηκε στο Wuhan στα τέλη του 2029, τα NIH συνεργάστηκαν με τη Moderna για να σχεδιαστεί και να δοκιμαστεί ένα εμβόλιο. Η Βιοϊατρική Αρχή Προηγμένης Έρευνας (Biomedical Advanced Research Development Authority - BARDA) παρείχε στη Moderna επιπλέον 483 εκατομμύρια δολάρια για την περαιτέρω ανάπτυξη του εμβολίου και την αύξηση της παραγωγής.

Παρά των πακτωλό των χρημάτων των φορολογουμένων για την ανάπτυξη εμβολίων από τη Moderna και από άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στην επιχείρηση «Operation Warp Speed» (OWS), στο πρόγραμμα και στις συμβάσεις μεταξύ των κατασκευαστών εμβολίων και της κυβέρνησης των ΗΠΑ κυριαρχεί η έλλειψη διαφάνειας.

Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο 2020 ο οργανισμός Children’s Health Defense (CHD) ανέφερε ένα συμβόλαιο μεταξύ του NIAID (Fauci) και του υποψήφιου εμβολίου της Moderna.

Η σύμβαση, (την οποία κατάφερε να πάρει από τα «Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας –ΝΙΗ– η δημοσιογράφος Emily Kopp του Congress Quarterly με την επίκληση του «Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης»), είναι διατυπωμένη με τρόπο που δημιουργεί πολλά ερωτήματα σχετικά με τον Fauci, την διαφάνεια και τις υφιστάμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Σύμφωνα με ένα άλλο συμβόλαιο του «Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων» (NIAID) που διευθύνεται από τον Fauci από το… 1984, το Πεντάγωνο υποχρεώνεται να αγοράσει 500 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου COVID της Moderna έναντι 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ταχύτητα έναντι Ασφάλειας

Το εμβόλιο mRNA-1273 της Moderna (όπως και το εμβόλιο της Pfizer), χρησιμοποιεί τεχνολογία RNA συνθετικού αγγελιοφόρου mRNA (ένα είδος γενετικής μηχανικής), η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ προηγουμένως και, συνεπώς, δεν παρέχει καμιά αποδεδειγμένη ασφάλεια στην χρήση των εμβολίων.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιχείρησης Operation Warp Speed (OWS), οι κατασκευαστές εμβολίων σπεύδουν να προωθήσουν αυτή την μη-δοκιμασμένη και μη-αποδεδειγμένη τεχνολογία στην αγορά σε χρόνο ρεκόρ.

Σύμφωνα με το Horizon, το περιοδικό έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τεχνολογία αυτή λειτουργεί ως εξής:

«Για να παρασκευάσουν ένα εμβόλιο mRNA, οι επιστήμονες παράγουν μια συνθετική εκδοχή του mRNA που χρησιμοποιεί ένας ιός για να δημιουργήσει τις μολυσματικές πρωτεΐνες του. Αυτό το mRNA μεταφέρεται στο ανθρώπινο σώμα [μέσω ενός «οχήματος»], τα κύτταρα του οποίου το διαβάζουν ως «οδηγίες» για τη δημιουργία αυτής της ιικής πρωτεΐνης, και δημιουργούν μερικά από τα μόρια του ιού. Στη συνέχεια, το ανοσοποιητικό σύστημα ανιχνεύει αυτές τις ιικές πρωτεΐνες και αρχίζει να παράγει μια αμυντική απόκριση σε αυτές».

Επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ μέχρι τώρα εμβόλια mRNA, είναι αδύνατο να προβλεφθεί ποιες και τι είδους μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρενέργειες ή βλάβες θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση τους.

• Ο Tal Brosh, επικεφαλής της Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων στο Νοσοκομείο Samson Assuta Ashdod, δήλωσε στην Jerusalem Post ότι:

«Tα εμβόλια mRNA έρχονται με μοναδικούς και άγνωστους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων τοπικών και συστημικών φλεγμονωδών αντιδράσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτοάνοσες καταστάσεις».

• Η Jerusalem Post ανέφερε επίσης ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε από το «Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Βιοτεχνολογίας» (τμήματος των NIH), στο οποίο επισημαίνεται ότι:

«Άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται με εμβόλια mRNA περιλαμβάνουν τη βιοκατανομή και την επιμονή της επαγόμενης έκφρασης ανοσογόνου, πιθανή ανάπτυξη αυτοδραστικών αντισωμάτων και τοξικές επιδράσεις οποιονδήποτε μη-φυσικών νουκλεοτιδίων και συστατικών του συστήματος παροχής».

Ο ρόλος της Πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG)

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ειδήσεις απουσιάζει κάθε αναφορά στο ότι στο εμβόλιο mRNA-1273 της Moderna ενυπάρχει και ένας ακόμη πιθανός κίνδυνος που συνδέεται με το γεγονός ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η διείσδυση του δραστικού συστατικού του εμβολίου στα κύτταρα, χρησιμοποιείται ένα «όχημα» (ένα «σύστημα φορέα») που βασίζεται σε νανοσωματίδια και περιέχει μια συνθετική χημική ουσία που ονομάζεται πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) .

Υπολογίζεται ότι περίπου 7 στους 10 Αμερικανούς (το 70%) μπορεί να έχει ήδη αποκτήσει ευαισθησία στην PEG, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αποτελεσματικότητα του εμβολίου και αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών.

• Αυτό ήταν γνωστό στην Moderna από το 2018. Σε δήλωση που κατέθεσε το 2018 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος της εταιρείας είπε στους επενδυτές ότι:

«H χρήση της PEG στα εμβόλιά της εταιρείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές παρενέργειες σε μία ή περισσότερες από τις κλινικές δοκιμές μας».

• Τον Ιούνιο του 2020, ο οργανισμός Children’s Health Defense (CHD) ανέφερε την ιστορία του Ian Haydon, ο οποίος ήταν μεταξύ 15 εθελοντών στην ομάδα υψηλών δόσεων για τη δοκιμή εμβολίων COVID της Moderna. Ο Haydon είχε επιλεγεί από τη Moderna για τις δοκιμές του πειραματικού εμβολίου της, με βάση την εξαιρετικά «καλή υγεία» του.

«Μέσα σε 45 ημέρες, τρεις συμμετέχοντες (το 20% των εθελοντών, συμπεριλαμβανομένου του Haydon) αντιμετώπισαν «σοβαρές» παρενέργειες σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Moderna, πράγμα που σημαίνει παρενέργειες που απαιτούν νοσηλεία ή ιατρική παρέμβαση.

Σε λιγότερο από 12 ώρες μετά τον εμβολιασμό, ο Haydon υπέφερε από μυϊκούς πόνους, έμετο, πυρετό 39,5 C (103,2 F) και απώλεια της συνείδησης… Ο Haydon περιέγραψε την κατάστασή του λέγοντας «ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αισθανθεί πιο άρρωστος».

Η Moderna εξαίρεσε τον Haydon από τις περαιτέρω δοκιμές της και δήλωσε (το στερεότυπα επαναλαμβανόμενο) ότι «η ασθένειά του ήταν απλώς μια θλιβερή σύμπτωση που δεν σχετίζεται με το εμβόλιο».

• Τον Αύγουστο 2020, ο οργανισμός Children’s Health Defense (CHD) έστειλε επιστολές στον Dr. Jerry Menikoff, διευθυντή του Γραφείου Προστασίας Ανθρώπινων Ερευνών, του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και στον Fauci, διευθυντή του NIAID, αναφέροντας τις ανησυχίες του σχετικά με τη χρήση της PEG στο εμβόλιο mRNA-1273 της Moderna.

• Στην επιστολή προς το Menikoff, ο οργανισμός CHD έγραψε ότι:

«Η χρήση της PEG σε φάρμακα και εμβόλια είναι όλο και πιο αμφιλεγόμενη λόγω του ότι είναι καλά τεκμηριωμένη η συχνότητα της εμφάνισης ανεπιθύμητων αντιδράσεων που σχετίζονται με την PEG, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η αναφυλαξία και το αναφυλακτικό σοκ που είναι απειλητικά για τη ζωή».

• Στην επιστολή της προς τον Fauci, οργανισμός CHD τον προέτρεπε:

«Να ζητήσει από τη Moderna να ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες στην κλινική δοκιμή για τους μοναδικούς κινδύνους που σχετίζονται με την PEG η οποία υπάρχει στο εμβόλιο mRNA1273 της εταιρείας, το οποίο χρηματοδοτείται από το NIAID».

Όσο περνούν οι εβδομάδες οι αυξανόμενες αναφορές για τις παρενέργειες των εμβολίων mMRA-COVID, ίσως τα κυρίαρχα μέσα «ενημέρωσης» (που μέχρι τώρα εστιάζουν αποκλειστικά στα πιθανά «οφέλη» των εμβολίων mRNA) θα αναγκαστούν να αναφερθούν και στους κινδύνους και στην έλλειψη διαφάνειας γύρω απ’ αυτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ( TI EINAI H PEG ): Τα PEGs (συντομογραφία της πολυαιθυλενογλυκόλης ) δεν είναι ένα μόνο συστατικό αλλά πολυμερή μίγματα διαφόρων χημικών ουσιών που δημιουργούν μια υγρή, κολλώδη ένωση. Συνήθως συνοδεύονται από έναν αριθμό (π.χ. PEG 2, 7 , 75) που αντιπροσωπεύει το μοριακό βάρος της συγκεκριμένης ένωσης.

Στη βιομηχανία των καλλυντικών χρησιμοποιούνται διάφορα PEGs με μικρό μοριακό βάρος (σε ενώσεις με λιπαρά οξέα και λιπαρές αλκοόλες για να διεισδύουν ευκολότερα στην επιδερμίδα), για λίπανση της επιδερμίδα, για να κάνουν αφρό τα σαμπουάν, για να διατηρούν σταθερά ενωμένα τα διαφορετικής σύστασης υλικά μιας κρέμας και, το κυριότερο, χρησιμοποιούνται ως «μεταφορείς» άλλων ενεργών συστατικών (λόγω της ιδιότητάς τους να διαπερνούν τον δερματικό φραγμό) που τα βοηθούν να φτάσουν στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Αυτό σημαίνει, ότι δημιουργούνται προβλήματα διαφόρου σοβαρότητας, όταν η σύσταση των PEGs στη φόρμουλα των καλλυντικών έχει προσμίξεις άλλων τοξικών ή καρκινογόνων ουσιών (π.χ. βαριά μέταλλα).

Στα καθαριστικά σπρέι φούρνων χρησιμοποιούνται PEGs, διαφορετικής δομής και μοριακού βάρους σε σχέση με αυτή των καλλυντικών. Και στα αντιψυκτικά χρησιμοποιείται, μια διαφορετική ουσία, η τοξική αιθυλενογλυκόλη [EG])

https://skingurus.gr/ingredients-a-to-z/show/?ing=91

2. PRICE INSTITUTE: 7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

WESTON A. PRICE FOUNDATION, INSTITUTE, ΗΠΑ

17 Δεκεμβρίου 2020

https :// www . westonaprice . org / covid -19- vaccines - important - points /

(οι πηγές παρατίθενται στο τέλος του κειμένου)

1. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:

Οι κατασκευαστές εμβολίων ισχυρίζονται ότι τα εμβόλια Covid-19 εμβόλια είναι 95% «αποτελεσματικά». Αλλά η FDA επιτρέπει στις εταιρείες «να ορίσουν» την αποτελεσματικότητα ως «πρόληψη των ήπιων συμπτωμάτων» [της νόσου].

Οι μελέτες τους δεν έχουν σχεδιαστεί για να ανιχνεύουν τη μείωση της αποτελεσματικότητα των εμβολίων τους σε ότι αφορά σοβαρές ασθένειες, νοσηλείες ή θανάτους. [1, 2]

British Medical Journal ( BMJ ) – Forbes

Για τα άτομα που αναπτύσσουν σοβαρά συμπτώματα, το εμβόλιο δεν αποτελεί θεραπεία. Αντ 'αυτού, διατροφική και οξειδωτική υποστήριξη μπορεί να βοηθήσει στο να κρατηθεί η ασθένεια από το να εξελιχθεί "υπερπολλαπλασιαστικά". [3]

Science , Public Health Policy , and the Law

2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Οι συμμετέχοντες σε κάθε δοκιμή εμβολίου Covid-19 έχουν αναφέρει ανεπιθύμητες ενέργειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται υψηλός πυρετός, ρίγη, μυϊκοί πόνοι και πονοκέφαλοι. [4, 5, 6]

New England Journal of Medicine – Scientific American – The Defender

Μερικοί από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ακόμη και σοβαρές αντιδράσεις που απαιτούσαν νοσηλεία και επεμβατική θεραπεία.

Σύμφωνα με την FDA (Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων), οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: σύνδρομο Guillain-Barré, οίδημα του εγκεφάλου, μυϊκή αδυναμία και παράλυση, σπασμούς και επιληπτικές κρίσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, ναρκοληψία, σοκ, καρδιακές προσβολές, αυτοάνοσα νοσήματα, αρθρίτιδα και πόνο στις αρθρώσεις, πολυσυστημικό φλεγμονώδες σύνδρομο στα παιδιά, και θάνατο. [7]

FDA (Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων, ΗΠΑ)



Ορισμένοι από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν υποστεί αναφυλακτικό σοκ μετά τη λήψη μίας δόσης του εγκεκριμένου εμβολίου.[8]

CBS News, 9 Δεκεμβρίου 2020



3. ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19:

Ένα ενημερωτικό έγγραφο της FDA για το εμβόλιο της Pfizer που δημοσιεύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 αποκάλυψε 43% περισσότερες ύποπτες περιπτώσεις Covid-19 διαπιστώθηκαν στην ομάδα που έκανε το εμβόλιο από ό, τι στην ομάδα πήρε εικονικό φάρμακο, εντός επτά ημερών από τον εμβολιασμό. [9]

FDA . https://www.fda.gov/media/144245/download

4. ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ:

• Οι κατασκευαστές εμβολίων Covid-19 προστατεύονται από κάθε ευθύνη και εάν κάποιος υποστεί βλάβη από τα προϊόντα τους, δεν μπορεί να μηνύσει. [10]

Public Readiness and Emergency Preparedness Act . COVID -19 PREP Act Declarations

• Οι κατασκευαστές θα αποζημιωθούν πλήρως, ακόμη και αν όλες οι προσπάθειές τους για τη δημιουργία εμβολίων Covid-19 προκαλέσουν βλάβες και δεν πάρουν κανονική έγκριση και άδεια χρήσης [από την FDA]. [11]

Journal of Translational Autoimmunity

5. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤOYN TA ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

• Ο Δρ. Anthony Fauci, διευθυντής του «Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων» (NIAID) που υπάγεται στα «Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), αναγνωρίζει ότι τα εμβόλια μπορούν να αποτρέψουν τα συμπτώματα, αλλά δεν θα εμποδίσουν την εξάπλωση του ιού, και έτσι ώστε όσοι κάνουν το εμβόλιο θα πρέπει να εξακολουθούν να φορούν μάσκες, να εφαρμόζουν την πρακτική της κοινωνικής αποστασιοποίησης και να αποφεύγουν τα πλήθη.[12, 13]

Finance , 26/10/2020 - CNBC, 16/11/ 2020



6. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ:

Σύμφωνα με την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση του CDC, το «ποσοστό θνησιμότητας μόλυνσης» (IFR) για την Covid-19 είναι λιγότερο από 1 τοις εκατό για τους ανθρώπους ηλικίας 69 και νεότερους, και 0,003% IFR για τα παιδιά και τους εφήβους.[14]

CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ). 10/09/2020

7. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ:

Δύο εξέχοντες γιατροί, συμπεριλαμβανομένου του πρώην επικεφαλής του επιστημονικού προσωπικού της Pfizer, προειδοποιούν ότι τα Covid-19 εμβόλια περιέχουν μια πρωτεΐνη-ακίδα που ονομάζεται syncytin-1, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για το σχηματισμό του πλακούντα.[15] Εάν το εμβόλιο ενεργοποιεί μια ανοσολογική απάντηση σε αυτή την πρωτεΐνη, θα μπορούσε να οδηγήσει σε γυναικεία στειρότητα, αποβολή ή γενετικές ανωμαλίες.

Dr. Wolfgang Wodarg & Dr. Michael Yeadon: « Υπόμνημα » στην European Medicines Agency, 1/12/2020

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Doshi P .: «Θα σώσει ζωές το εμβόλιο covid-19; Οι τρέχουσες δοκιμές δεν έχουν σχεδιαστεί για να μας το πουν». British Medical Journal - BMJ . 2020;371:m4037.

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037.

2. Haseltine WA .: «Πρωτόκολλα των εμβολίων Covid-19 αποκαλύπτουν ότι οι δοκιμές έχουν σχεδιαστεί για να πετύχει». Forbes, 23 Σεπτεμβρίου 2020.

https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/09/23/covid-19-vaccine-protocols-reveal-that-trials-are-designed-to-succeed/?sh=5da0663d5247.



3. Brownstein D , Ng R , Rowen R et al .: «Μια νέα προσέγγιση για τη θεραπεία της covid-19 με τη χρήση θρεπτικών και οξειδωτικών μέσων». Science, Public Health Policy, and the Law . 2020;2:4-22.

https://ozonewithoutborders.ngo/wp-content/uploads/2020/07/Novel-Approach-to-Covid-19.pdf.



4. Jackson LA, Anderson EJ, Rouphael NG et al.: « Ένα εμβόλιο mRNA κατά του SARS-CoV-2 – προκαταρκτική έκθεση ». New England Journal of Medicine . 2020;383(20):1920-1931. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483.



5. Allen A, Szabo L.: «Τα NIH (Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας) "ανησυχούν πολύ " για σοβαρές παρενέργειες στη δοκιμή εμβολίου για τον κορωνοϊό». Scientific American, 15 Σεπτεμβρίου 2020. https://www.scientificamerican.com/article/nih-very-concerned-about-serious-side-effect-in-coronavirus-vaccine-trial/.



6. Mayer A.: «Κορυφαίοι υποψήφιοι εμβολίων COVID μαστίζονται από ανησυχίες για την ασφάλειά τους». The Defender , 13 Νοεμβρίου 2020.

https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-candidates-safety-concerns/?itm_term=home.

7. FDA (Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων, ΗΠΑ): Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολίων και Συναφών Βιολογικών Προϊόντων, Παρουσίαση Συνάντησης 22 Οκτωβρίου 2020, #16. https://www.greenmedinfo.com/blog/covid-19-vaccine-bombshell-fda-documents-reveal-death-21-serious-conditions-possi1.



8. Reals T.: « To Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποιεί εναντίον της χορήγησης του εμβολίου της Pfizer σε άτομα επιρρεπή σε σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις». CBS News, 9 Δεκεμβρίου 2020. https://www.cbsnews.com/amp/news/covid-vaccine-pfizer-shot-uk-warning-people-with-history-of-significant-allergic-reactions/#app.



9. FDA : https://www.fda.gov/media/144245/download, σελ. 42.

10. Νόμος για την ετοιμότητα και την προπαρασκευή έκτακτης ανάγκης. Διασαφήσεις του νόμου PREP Act για την COVID-19. [Public Readiness and Emergency Preparedness Act. COVID-19 PREP Act Declarations].

https://www.phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/default.aspx.

11. Lyons - Weller J .: «Η παθογονικότητα priming πιθανότατα συμβάλλει στη πρόκληση σοβαρών ασθενειών και στη θνησιμότητα της COVID-19 μέσω αυτοανοσοποίησης». Journal of Translational Autoimmunity . 2020;3:100051.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7142689/.

12. Khemlani A.: «Fauci: Τα πρώτα εμβόλια COVID-19 θα προλαμβάνουν μόνο τα συμπτώματα, δεν θα μπλοκάρουν τον ιό». Yahoo! Finance, October 26, 2020. https :// finance . yahoo . com / news / fauci - vaccines - will - only - prevent - symptoms - not - block - the - virus -195051568. html .

13. Scipioni J.: «Ο Δρ Fauci λέει ότι οι μάσκες και η κοινωνική αποστασιοποίηση θα εξακολουθούν να απαιτούνται μετά από τον εμβολιασμό για την Covid-19 – Ιδού γιατί». CNBC, 16 Νοεμβρίου 2020. https://www.cnbc.com/2020/11/16/fauci-why-still-need-masks-social-distancing-after-covid-19-vaccine.html.



14. CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ΗΠΑ): «Σενάρια σχεδιασμού πανδημίας COVID-19». Ενημερώθηκε στις 10/09/2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html.



15. Dr . Wolfgang Wodarg και Dr . Michael Yeadon : « Υπόμνημα/πρόταση για διοικητική/ρυθμιστική δράση σχετικά με την επιβεβαίωση των τελικών σημείων της αποτελεσματικότητας και της χρήσης των δεδομένων σε σχέση με τις ακόλουθες κλινικές δοκιμές». Αναφέροντες: Dr . Wolfgang Wodarg και Dr . Michael Yeadon ., Υποβλήθηκε στην European Medicines Agency , 1 Δεκεμβρίου 2020.