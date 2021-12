ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-2: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Κλεάνθης Γρίβας

Η Συμμορία του WEF (Νταβός) και οι συνεργοί της

Gates, Fauci, Daszak και άλλοι, κατηγορούνται για Γενοκτονία

Κλεάνθης Γρίβας

29-12-2071

Όλα τα αποσπάσματα που χρησιμοποιούνται, συνοδεύονται από παραπομπή στην πηγή τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ: ΑΠΟ ΤΟ 1812 ΣΤΟ 1941, ΚΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΤΟ 2020

1. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ICC): 6-12- 2021

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

3. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ICC / ΔΠΔ)

6. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Dr. MICHAEL YEADON

7. Dr. REINER FUELLMICH: ΟΙ ΜΕΤΑ-ΝΑΖΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ WEF EKANAN ΛΑΘΗ

8. Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ANDREAS OEHLER

9. KLAUS SCHWAB, ‘GREAT RESET’ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ WEF (ΝΤΑΒΟΣ)

10. ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

11. REINER FUELLMICH: ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΡΕΜΕΒΕΡΓΗ-2

12. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ-2

13. REINER FUELLMICH: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-2

14. ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Δίκη της Νυρεμβέργης (1945-1946)

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ: ΑΠΟ ΤΟ 1812 ΣΤΟ 1941, ΚΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΤΟ 2020

Από τον Ναπολέοντα και τον Χίτλερ στην Συμμορία του Νταβός

Εάν ο Ναπολέων και ο Χίτλερ, που είχαν κατακτήσει ολόκληρη την Ευρώπη, δεν έκαναν το μοιραίο γι’ αυτούς σφάλμα να επιτεθούν στη Ρωσία (στις 24 Ιουνίου 1812 ο πρώτος και στις 21 Ιουνίου 1941 ο δεύτερος), η εικόνα της ευρωπαϊκής ηπείρου και του κόσμου ολόκληρου θα ήταν πολύ διαφορετική από τη σημερινή.

Έρμαια της εξουσιοφρένειας (μήτρα της μεγαλομανίας, της απληστίας και της ψύχωσης της ισχύος) από την οποία έπασχαν, είχε ως αποτέλεσμα τα όνειρα του ενός να θαφτούν στο νησί της Αγίας Ελένης (στις 5 Μαΐου 1821 και του άλλου στα ερείπια του καταφυγίου του στο Βερολίνο (στις 30 Απριλίου 1945), αφήνοντας και οι δυο πίσω τους μια συντρίμμια.

H εξουσιοφρένεια, ως κεντρικό χαρακτηριστικό του εγγενώς σχιζοφρενικού ανθρώπινου είδος και ως μήτρα όλων των σοβαρών ψυχικών διαταραχών (της μεγαλομανίας, της απληστία και της ψύχωσης της ισχύος), διαδραμάτιζε και διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στις καταστροφικές –ατομικές και συλλογικές– συμπεριφορές που μετασχηματίζουν το δώρο της ζωής σε κατάρα.

Αυτή η πυρηνική διαταραχή βρίσκεται πίσω από τις εμφανώς παράλογες παρανοϊκές επιδιώξεις του επαρχιώτη λοχαγού που αυτοαναγορεύθηκε σε αυτοκράτορα, του ανεπάγγελτου σουλατσαδόρου στις βιεννέζικες μπυραρίες που εξελίχθηκε σε Φύρερ και «όργανο της θείας πρόνοιας» και των διεστραμμένων ψυχοπαθητικών «προσωπικοτήτων» της Συμμορίας του Νταβός που αυτοπροβάλλονται ως παγκόσμιοι αναμορφωτές της κοινωνίας και της φύσης των ανθρώπων.

Και, όπως ο Ναπολέων και ο Χίτλερ προηγουμένως, διέπραξαν το μοιραίο γι’ αυτούς σφάλμα που κονιορτοποίησε τις (λογικά, αδύνατο να πραγματοποιηθούν) αρρωστημένες φιλοδοξίες τους, έτσι και οι σημερινοί ομογάλακτοί τους (από την άποψη των κινήτρων και των προθέσεών τους) διέπραξαν το μοιραίο γι’ αυτούς σφάλμα να επιδιώξουν την εφαρμογή των ανεδαφικών σχεδίων τους για παγκόσμια κυριαρχία, αψηφώντας τους νόμους της φύσης.

H Συμμορία του Νταβός μεθόδευσε μια επίθεση εναντίον του παγκόσμιου πληθυσμού με έναν ιό-βιολογικό όπλο που κατασκευάστηκε στα εργαστήρια των σύγχρονων Frankenstein (τον ιό SARS-CoV-2) και επέβαλε διεθνώς ως «αντιμετώπισή» του ένα άλλο βιολογικό όπλο, επίσης εργαστηριακό κατασκεύασμα (τις γονιδιακές θεραπείες που μετονομάστηκαν διαστροφικά σε «εμβόλια»), το οποίο πολλαπλασιάζει την καταστρεπτική ισχύ του πρώτου.

Στη φύση, η βαθμιαία συσσώρευση ποσοτικών αλλαγών όταν υπερβεί ένα ορισμένο κρίσιμο όριο, προκαλεί πάντα την δημιουργία μιας καινούργιας ποιότητας (αρνητικής ή θετικής). Το νερό, με την βαθμιαία αύξηση της θερμοκρασίας του μέχρι και τους 99 βαθμούς, παραμένει νερό και διέπεται από τους νόμους των υγρών. Αλλά, μόλις προστεθεί ένας μόνο βαθμός και φτάσει στους 100 βαθμούς, μετασχηματίζεται σε ατμό (αέριο), μια καινούρια ποιότητα που διέπεται από τους νόμους των αερίων.

Το μοιραίο σφάλμα των σχιζο-εξουσιοφρενών του Νταβός έγκειται στην προσπάθειά τους να επιταχύνουν την εφαρμογή των παγκοσμιοποιητικών σχεδίων τους για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας νεο-φεουδαρχικής κοινωνίας, εξοπλισμένης με εκπληκτικές τεχνολογικές δυνατότητες παρακολούθησης και ελέγχου, που θα έχει δύο κέντρα: την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο.

Η εγκαθίδρυση αυτής της παγκόσμιας νεο-φεουδαρχικής κοινωνίας (που θα αποτελείται από το 0,1% του παγκόσμιου πληθυσμού των σύγχρονων «φεουδαρχών» που θα κατέχουν τον παγκόσμιο πλούτο και από το 99,9% των σύγχρονων «δουλοπάροικων» που δεν θα κατέχουν τίποτα απολύτως), περνάει μέσα από τη μείωση του πληθυσμού, την καταλήστευση του παγκόσμιου πλούτου, την επιβολή ενός απόλυτου ελέγχου σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και ατομικής ζωής (που παύει να υφίσταται ως τέτοια) και την εγκαθίδρυση μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης υπό τον απόλυτο έλεγχό τους.

Οι ψυχο-εξουσιοφρενείς του Νταβός (ως σύγχρονοι Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης) επιδίωξαν την επιτάχυνση της εφαρμογής των σχεδίων τους, χρησιμοποιώντας ένα εργαστηριακά κατασκευασμένο βιολογικό όπλο, του οποίου η συμπεριφορά και τα αποτελέσματα (άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα που είναι αδύνατο να προβλεφθούν και να ελεγχθούν), θα παράγει έναν χείμαρρο παρενεργειών που μόλις ξεπεράσουν ένα ορισμένο κρίσιμο όριο θα στραφούν εναντίον του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και εναντίον των εμπνευστών του (όπως το τέρας του δόκτορος Frankenstein), και θα κονιορτοποιήσουν τους σχεδιασμούς τους, αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια και θάνατο. Μ΄ άλλα λόγια, οι ψυχο-εξουσιοφρενείς του Νταβός θα πνιγούν στο αίμα των θυμάτων τους…

Η ώρα μιας δεύτερης Νυρεμβέργης προβάλλει τώρα στον κοντινό μας ορίζοντα. Και θα είναι πολύ σημαντικότερη από την πρώτη Νυρεμβέργη, από την άποψη της έκτασης των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που θα κριθούν σ’ αυτήν.

1. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ICC): 6-12- 2021

[Το πλήρες κείμενο της Προσφυγής εδώ: https://docdro.id/WUjv6iw ]

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, Top of Form

Bottom of Form

μια γενναία δικηγόρος, η Hannah Rose, ο Dr. Mike Yeadon και άλλοι 5 προσφεύγοντες, κατέθεσαν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC / ΔΠΔ), μια εντυπωσιακή αγωγή 46 σελίδων, με την οποία κατηγορούν τους William Gates III, Melinda Gates, Anthony Fauci, Peter Daszak και άλλα 12 άτομα της Συμμορίας του Νταβός, για κατά συρροή εγκλήματα σε βάρος της ανθρωπότητας, για γενοκτονία, για εγκλήματα πολέμου και για πολυάριθμες παραβιάσεις του Κώδικα της Νυρεμβέργης, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 6, 7, 8, 15, 21 και 53 του Καταστατικού της Ρώμης.

Μεταξύ αυτών που κατηγορούνται περιλαμβάνονται διευθύνοντες σύμβουλοι (CEO) των κορυφαίων εταιρειών πληροφορικής και εμβολίων, διευθυντές «φιλανθρωπικών» ιδρυμάτων, ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF, Davos) και ηγέτες στον τομέα της υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

William Gates: συμπρόεδρος του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates

Melinda Gates: συμπρόεδρος του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates

Anthony Fauci: διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας & Λοιμωδών Νόσων

Klaus Schwab: Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Peter Daszak: CEO της ΜΚΟ EchoHealth,

Albert Bourla: CEO της Pfizer

Stephane Bancel: CEO της AstraZeneca

Pascal Soriot: CEO της Moderna

Alex Gorsky: CEO της Johnson and Johnson

Tedros Adhanhom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ

Boris Johnson: Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου

Christopher Whitty: Επικεφαλής Ιατρικός Σύμβουλος του Ηνωμένου Βασιλείου

Matthew Hancock: νυν υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Περίθαλψης, και πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Sajid Javid: νυν υπουργός Εξωτερικών και πρώην υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Περίθαλψης του Ηνωμένου Βασιλείου.

June Raine: CEO της υπηρεσίας Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου

Ravid Shah: πρώην στέλεχος του Ιδρύματος Gates (από το 2001). Αναγορεύτηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ως «Young Global Leader» (το 2007). Και σήμερα είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Rockefeller, ενός χρηματοδοτικού ID2020 μαζί με το Ίδρυμα Gates.

[ ID2020: https://norberthaering.de/en/power-control/id2020-immunization-passes/ ]

[ ID2020: https://youtu.be/r32OutVAPiw ]

Οι προσφεύγοντες κατέθεσαν την αγωγή τους στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC / ΔΠΔ) της Χάγης για λογαριασμό των θυμάτων και ολόκληρου του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το ΔΠΔ της Χάγης έχει μια μακρά ιστορία τόσο στην παροχή βοήθειας των θυμάτων να απαιτήσουν επανόρθωση για τις βλάβες που έχουν υποστεί λόγω εγκλημάτων πολέμου, όσο και στον καθορισμό κατάλληλων δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Hannah Rose – δικηγόρος και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Dr Mike Yeadon – Διπλωματούχος ερευνητής βιοεπιστημών με πτυχίο βιοχημείας και τοξικολογίας και διδακτορικό στην αναπνευστική φαρμακολογία. Πρώην Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Επιστήμονας του τμήματος ερευνών για την αλλεργία και τις αναπνευστικές νόσους της Pfizer.

Piers Corbyn – αστροφυσικός και ακτιβιστής

Mark Sexton – συνταξιούχος αξιωματικός της αστυνομίας

John O’Loony – διευθυντής εταιρείας κηδειών και ακτιβιστής

Johnny McStay – ακτιβιστής

Louise Shotbolt – νοσοκόμα και ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Προσφυγή:

https://docdro.id/WUjv6iw

Gates, Fauci, and Daszak charged with Genocide in Court Filing:

https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/gates-fauci-and-daszak-charged-with-genocide-in-court-filing/article_76c6081c-61b8-11ec-ae59-7718e6d063ed.html

UK Team File Complaint of Crimes Against Humanity With The International Criminal Court

https://dailyexpose.uk/2021/12/10/uk-team-file-complaint-of-crimes-against-humanity-with-the-international-criminal-court/comment-page-1/

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

Μετά τις θηριωδίες των Ναζί που διαπράχθηκαν κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δίκες εγκλημάτων πολέμου διεξήχθησαν στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, εκτός από την καταδίκη των ενόχων γι’ αυτές τις θηριωδίες, οδήγησαν και στην καθιέρωση ενός συνόλου αρχών, του Κώδικα της Νυρεμβέργης.

Αυτές οι αρχές σήμαιναν ότι κανένας δεν ήταν υπεράνω του νόμου, ανεξάρτητα από τον πλούτο ή την ισχύ του, ακόμη κι αν είναι αρχηγός κράτους. Το γεγονός ότι οι νόμοι μιας χώρας, μπορούν να επιτρέπουν σε κάποιον να δρα εγκληματικά, αυτό δεν τον απαλλάσσει απ’ το να λογοδοτήσει ση δικαιοσύνη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ειδικότερα, τα ιατρικά πειράματα που διεξήγαγαν οι ναζί γιατροί οδήγησαν στη θέσπιση αυστηρών κανόνων και ηθικών αρχών σχετικά με τα μελλοντικά επιστημονικά πειράματα σε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου της υποχρέωσης της απαραίτητης ενημερωμένης συναίνεσης και της ελευθερίας από εξαναγκασμό ή απειλή οποιουδήποτε συμμετέχει σε πειραματικά φάρμακα.

Όλοι γνωρίζουν ότι ένας ασθενής πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, επιβάλλεται νομικά και ηθικά η υποχρέωση να ενημερώνεται πλήρως για τυχόν σημαντικούς πιθανούς κινδύνους, όπως μόλυνση, αιμορραγία, βλάβες ή θάνατο. Και, σε συνέχεια αυτής της ενημέρωσης, εάν συναινεί, υπογράφει ένα «έντυπο συγκατάθεσης». Και όπως όλοι γνωρίζουμε, κάθε φορά που παίρνουμε συνταγογραφούμενα φάρμακα, ενημερωνόμαστε για τους πιθανούς κινδύνους τους από το ένθετο της συσκευασίας τους ή συνήθως και από μια συζήτηση με τον φαρμακοποιό.

Τα εμβόλια –που είναι φάρμακα– δεν θα έπρεπε να εξαιρούνται απ’ αυτή τη νομική και ηθική υποχρέωση. Αλλά, ωστόσο, εξαιρούνται παρανόμως. Ένα άτομο που πρόκειται να κάνει ένα εμβόλιο, σπανιότατα ενημερώνεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι θρόμβων αίματος, αιμορραγίας, εγκεφαλικής θρόμβωσης, μυοκαρδίτιδας και θανάτου. Ωστόσο αυτοί οι κίνδυνοι υπάρχουν. (σημείο 12:58 έως 17:40).

https://rumble.com/vg6dcd-peter-mccullough-interview.html

https://ukfreedomproject.org/resources/open-letter-to-dr-june-raine-chief-executive-mhra/

https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/beyond-ivermectin-censoring-medical-journals/article_b1089af2-4279-11ec-b491-5bcaf600d33c.html

https://www.totalhealth.co.uk/blog/are-people-getting-full-facts-covid-vaccine-risks

3. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

«Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης επιβάλλει στους γιατρούς και τους κατασκευαστές φαρμάκων να τηρούν ορισμένες απαραβίαστες ηθικές και νομικές αρχές. Συνεπώς, οποιοσδήποτε γιατρός ή ερευνητής παραβιάζει κάποια από τις 10 αρχές του Κώδικα της Νυρεμβέργης θα αντιμετωπίζει ποινικές ευθύνες».

(Σημείο 40 της προσφυγής) [ https://docdro.id/WUjv6iw ]

«Πρώτη αρχή του Κώδικα της Νυρεμβέργης είναι η υποχρέωση της ενημερωμένης συγκατάθεσης του ατόμου που θα λάβει θεραπεία ή θα πάρει μέρος σε ένα πείραμα. Το άτομο αυτό πρέπει να ασκεί την ελευθερία της επιλογής του, χωρίς παρέμβαση, είτε μέσω βίας, δόλου, απάτης, απειλής, παρακίνησης ή οποιουδήποτε άλλου είδους δέσμευσης ή εξαναγκασμού».

(Σημείο 42 της προσφυγής) [ https://docdro.id/WUjv6iw ]

«Όταν οι επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας και ο Πρωθυπουργός παρουσίασαν το –πειραματικό– εμβόλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και ξεκίνησαν τον εμβολιασμό των κατοίκων της χώρας, οι εμβολιασθέντες δεν ενημερώθηκαν ότι με την πράξη αυτή θα συμμετείχαν σε ένα ιατρικό πείραμα και ότι η ενημερωμένη συγκατάθεσή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με τον Κώδικα της Νυρεμβέργης. Αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα γενετικό ιατρικό πείραμα σε ανθρώπους που συμμετέχουν χωρίς ενημερωμένη συναίνεσή τους, πράγμα που συνιστά σοβαρή και κατάφωρη παραβίαση του Κώδικα της Νυρεμβέργης, και συνεπώς, σοβαρό αδίκημα».

(Σημείο 43 της προσφυγής) [https://docdro.id/WUjv6iw ]

«Υπάρχει υποχρέωση για συζήτηση υπαρχουσών εναλλακτικών θεραπειών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και των οφελών αυτών των εναλλακτικών θεραπειών. Αυτές οι υπάρχουσες εναλλακτικές θεραπείες δεν συζητήθηκαν ποτέ, παρά το γεγονός έχουν αποδειχθεί ασφαλείς και αποτελεσματικές με ποσοστό επιτυχίας έως και 100%».

(Σημείο 44 της Προσφυγής) [https://docdro.id/WUjv6iw ]

https://www.zerohedge.com/covid-19/indias-ivermectin-blackout-secret-revealed

Μια βασική αρχή του Κώδικα της Νυρεμβέργης απαιτεί από κάθε επιστήμονα ή ερευνητή να είναι προετοιμασμένος να τερματίσει το πείραμα σε οποιοδήποτε στάδιο, εάν υπάρχει λόγος να θεωρήσει ότι είναι πιθανό το υπό πειραματισμό άτομο να οδηγηθεί σε τραυματισμό, βλάβη, αναπηρία ή θάνατο, από τη συνέχιση του πειράματος.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-nuremberg-code#permissible-medical-experiments-1

«Είναι γνωστό ότι οι θεραπείες με «εμβόλια» με mRNA έχουν προκαλέσει θανάτους, τραυματισμούς και σοβαρές βλάβες (συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας και της παράλυσης) σε πολλά άτομα μετά τη χορήγηση του «εμβόλιου». Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση δεν διέταξε οποιαδήποτε έρευνα γι’ αυτό το θέμα. Είναι επίσης αναμφίβολο ότι –δεδομένης της πειραματικής φύσης αυτών των εμβολιασμών– δεν μπορεί να μην υπάρχουν διαθέσιμες πλήρεις αναφορές για τον αριθμό των θανάτων και των βλαβών, που αναμένεται σε μια τέτοια ιατρική διαδικασία προς όφελος του κοινού που συμμετέχει στο πείραμα».

(Σημείο 46 της προσφυγής) [ https://docdro.id/WUjv6iw ]

Υπενθυμίζεται στον αναγνώστη ότι οι ναζί γιατροί έκαναν πειράματα σε ανθρώπους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης χωρίς την ενημερωμένη συγκατάθεση, που οδηγούσαν σε φρικτές βλάβες και στο θάνατο.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nazi-medical-experiments

https://www.pbs.org/wgbh/nova/holocaust/experiside.html

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Η δικηγόρος Rose, για να υπογραμμίσει δραματικά τη σχέση της Νυρεμβέργης με τις φρικτές παρενέργειες και τους θανάτους που διαπιστώνονται σήμερα σε σχέση με το παγκόσμιο πειραματικό πρόγραμμα 'εμβολιασμών' με mRNA, περιέλαβε στην προσφυγή μια Δήλωση από μια ομάδα επιζώντων του Ολοκαυτώματος, που βίωσαν από πρώτο χέρι και τα δύο πειράματα, των τότε των Ναζί και σήμερα του «εμβολίου. Ένα απόσπασμα από τη μοναδική τους δήλωση:

«Εμείς, οι επιζώντες από τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τη συνείδησή μας… Ένα ακόμη ολοκαύτωμα μεγαλύτερου μεγέθους λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια μας. Σας καλούμε να σταματήσετε αμέσως αυτό το ασεβές ιατρικό πείραμα στην ανθρωπότητα. Είναι ένα ιατρικό πείραμα στο οποίο πρέπει να εφαρμοστεί ο Κώδικας της Νυρεμβέργης».

(Σημείο 34α της προσφυγής) [ https://docdro.id/WUjv6iw ]

Δήλωση της επιζώσας του Ολοκαυτώματος Vera Sharav)

«Το σημαντικό μάθημα του Ολοκαυτώματος είναι ότι κάθε φορά που οι γιατροί ενώνουν τις δυνάμεις τους με την κυβέρνηση και παρεκκλίνουν από την προσωπική, επαγγελματική, κλινική τους δέσμευση να μην κάνουν κακό στο άτομο, η ιατρική μπορεί να μετατραπεί από ένα θεραπευτικό, ανθρωπιστικό επάγγελμα σε ένα δολοφονικό εργαλείο… στο Ολοκαύτωμα διαφέρει από όλες τις άλλες μαζικές γενοκτονίες κατά το ότι είναι ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει το ιατρικό κατεστημένο, ολόκληρο το ιατρικό κατεστημένο. Κάθε βήμα της δολοφονικής διαδικασίας επικυρώθηκε από το ακαδημαϊκό, επαγγελματικό ιατρικό κατεστημένο».

(Σημεία 34β και 34γ της προσφυγής) [ https://docdro.id/WUjv6iw ]

Ως άμεσο αποτέλεσμα της εμπειρίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και των Δικών της Νυρεμβέργης, τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν από την Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου να διαμορφώσει τις Αρχές της Νυρεμβέργης, ως βασικά πρότυπα για την αποφυγή των θηριωδιών των ναζί γιατρών στο μέλλον. Δυστυχώς, όπως τόνισε η Hannah Rose, πολλές από αυτές τις δέκα αρχές του Κώδικα της Νυρεμβέργης παραβιάστηκαν συστηματικά κατ’ επανάληψη από το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλές άλλες χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-nuremberg-code#permissible-medical-experiments-1

5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ICC / ΔΠΔ)

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC – ΔΠΠ), εγκαθιδρύθηκε με σκοπό την έρευνα και την επιβολή κυρώσεων για τα προαναφερόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου. Άρχισε να λειτουργεί με πλήρη απασχόληση το 2002. Μέχρι σήμερα, έχει 123 κράτη-μέλη που έχουν συμφωνήσει ρητά ότι δεσμεύονται από το «Καταστατικό της Ρώμης». Μεταξύ των κρατών που δεν συμμετέχουν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του «Καταστατικού της Ρώμης» του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ακόμη και ένα κράτος που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ μπορεί να ασκήσει δικαιοδοσία «με δήλωση που κατατίθεται στον Γραμματέα», πράγμα που σημαίνει ότι οποιοδήποτε κράτος μπορεί να υπόκειται στις δικαιοδοσίες του ΔΠΔ ανάλογα με τις περιστάσεις, ανεξάρτητα απ’ το εάν είναι μέλος του ΔΠΔ ή όχι. Σημειωτέον ότι η ναζιστική Γερμανία δεν είχε συναινέσει σε αντίστοιχη διαδικασία της Κοινωνίας των Εθνών.

Το ΔΠΔ αυτοχρηματοδοτείται ως «δικαστήριο έσχατης ανάγκης», πράγμα που σημαίνει ότι οι αξιώσεις πρέπει να επιβαρύνουν το κράτος καταγωγής του δράστη, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Η βασική αρχή της (μη) ατιμωρησίας που διέπει το ΔΠΔ, σημαίνει ότι κανένας ηθικός ή φυσικός αυτουργός εγκλημάτων πολέμου δεν πρέπει να έχει ποινική ασυλία από τις ποινικές ευθύνες του. Ως εκ τούτου, το ΔΠΔ λειτουργεί ως αμερόληπτος και παντοδύναμος θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως και θα παρεμβαίνει αποφασιστικά όταν διαπιστώνει ότι διαπράττονται κατάφωρες φρικαλεότητες τύπου Νυρεμβέργης, χωρίς συνέπειες.

(Σημείο 2 της προσφυγής στο ΔΠΔ: Τα προηγηθέντα)

«Προσπαθήσαμε να θέσουμε αυτή την υπόθεση μέσω της αγγλικής αστυνομίας και του αγγλικού δικαστικού συστήματος, χωρίς επιτυχία. Δεν καταφέραμε καν να την καταγράψουμε ούτε στην αστυνομία ούτε στο δικαστήριο, παρά τις πολλές προσπάθειές μας... Και γι' αυτό απευθυνόμαστε απευθείας στο ΔΠΔ».

(Σημείο 5 της προσφυγής στο ΔΠΔ: Δεν είναι εμβόλια)

«Τα "εμβόλια" για τον Covid-19 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να ταξινομηθούν ως εμβόλια. Στην πραγματικότητα είναι γονιδιακή θεραπεία (Παράρτημα 8)...

Ο Dr. Mike Yeadon, ένας από τους προσφεύγοντες, δηλώνει ότι το να ισχυρίζεται κάποιος ότι οι ενέσεις για την Covid- 19 είναι ‘εμβόλια’, αποτελεί προσπάθεια παραπλάνησης και χειραγώγησης του κοινού και παραποίηση της έννοιας της κλινικής θεραπείας. Δεν είναι εμβόλια. Δεν αποτρέπουν τη μόλυνση και τη μετάδοση. Είναι ένα μέσο με το οποίο το σώμα σας επιστρατεύεται για να παράγει την τοξίνη που, στη, συνέχεια το σώμα σας φέρεται να συνηθίζει με κάποιο τρόπο να την αντιμετωπίζει. Αλλά, σε αντίθεση με ένα εμβόλιο που αποσκοπεί στο να πυροδοτήσει μια ανοσολογική απόκριση κατά ενός ταντιγόνου, αυτό το δήθεν ‘εμβόλιο’ προκαλεί τη δημιουργία της τοξίνης.

Το mRNA χρησιμοποιεί τον μηχανισμό του κυττάρου για να συνθέσει πρωτεΐνες που υποτίθεται ότι μοιάζουν με την πρωτεΐνη SPIKE του ιού, την οποία χρησιμοποιεί ο ιός για να εισέλθει στα κύτταρα, μέσω του υποδοχέα ACE2. Αυτές οι πρωτεΐνες στη συνέχεια αναγνωρίζονται από το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο δημιουργεί αντισώματα εναντίον τους. Η πραγματική ανησυχία είναι ότι αυτές οι πρωτεΐνες θα μπορούσαν να συσσωρευτούν στο σώμα, ειδικά σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης των υποδοχέων ACE2, όπως οι γονάδες. Εάν το ανοσοποιητικό σύστημα στη συνέχεια επιτεθεί στη θέση όπου επιτελείται η συσσώρευση αυτή, τότε μπορεί να προκληθεί μια αυτοάνοση διαταραχή».

https://docdro.id/WUjv6iw

Η δικηγόρος Hannah Rose βασίστηκε στην τεχνογνωσία του Dr. Michael Yeadon, πρώην Αντιπροέδρου και Επικεφαλής Επιστήμονα της Pfizer, ειδικού στην έρευνα της αναπνευστικής φαρμακολογίας.

6. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ Dr. MICHAEL YEADON

https://rumble.com/vg4inv-michael-yeadon-full-interview-planet-lockdown.html

Ο Dr. Michael Yeadon αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις μας έχουν διογκώσει υπερβολικά την απειλή της COVID-19, μιας νόσου που αντιπροσωπεύει ελαφρώς μεγαλύτερο κίνδυνο από την εποχική γρίπη στα άτομα άνω των 70 ετών, και πολύ μικρότερο κίνδυνο από την εποχική γρίπη στους νεότερους.

(μαρτυρία του Dr. Yeadon, σημείο 31:00)

«Συνεπώς, είναι παράλογο να παίρνονται μέτρα που συντρίβουν την κοινωνία και την οικονομία για κάτι που για όλους σχεδόν τους εργαζόμενους αντιπροσωπεύει ένα κίνδυνο μικρότερο από την εποχική γρίπη. Κι όμως αυτό συμβαίνει.

Δεδομένου ότι αυτός ο ιός για μεν τους ηλικιωμένους (και αυτούς που έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα) αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο λίγο μεγαλύτερο από την εποχική γρίπη, για δε όλους σχεδόν όλους τους άλλους που είναι νεότεροι και σε καλή φυσική κατάσταση, αντιπροσωπεύει έναν σχεδόν μηδενικό κίνδυνο, δεν ήταν καθόλου απαραίτητο να παρθούν τέτοια μέτρα.

«Δεν χρειαζόταν να κάνουμε τίποτα, ούτε lockdowns, μάσκες, μαζικές δοκιμές, εμβόλια. Υπάρχουν πολλά θεραπευτικά φάρμακα που είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά με τα εμβόλια... ένα απ’ αυτά είναι η Ivermectin, ένα φάρμακο χωρίς κοπυράιτ, από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα στον κόσμο, είναι σε θέση να μειώσει κατά 90% τα συμπτώματα σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της θνησιμότητας. Επομένως, δεν χρειάζονται καθόλου τα ‘εμβόλια’, ούτε τα μέτρα που έχουν επιβληθεί».

(μαρτυρία του Dr. Yeadon, σημείο 31:15)

Ivermectin: https://www.amazon.com/Ivermectin-World-Justus-R-Hope/dp/1737415909

https://www.amazon.com/Ivermectin-Freedom-Justus-R-Hope-ebook/dp/B09M95F8NF

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/08/SUMMARY-OF-THE-EVIDENCE-BASE.pdf

Εάν κάποιος εξακολουθεί να έχει την ψευδαίσθηση ότι αυτά τα «εμβόλια»-COVID mRNA έχουν βοηθήσει, τον προτρέπουμε να διαβάσει το παρακάτω άρθρο στο οποίο επιχειρείται μια σύγκριση των χωρών που εφάρμοσαν προγράμματα μαζικού εμβολιασμού με χώρες που δεν εφάρμοσαν τέτοια προγράμματα. Οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμού έχουν θανάτους ανά εκατομμύριο έως και 100 φορές περισσότερους από τις χώρες με μικρότερα ποσοστά εμβολιασμού. Συνεπώς, θα πρέπει πάντα να αμφιβάλλετε για όσα σας λέει η κυβέρνηση.

https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/vaccines-work---for-smallpox-and-measles/article_978543f2-56c2-11ec-af20-5ff179ad7b93.html

• Ο Michael Yeadon δηλώνει ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να ανησυχούν για παραλλαγές, γιατί το ανοσοποιητικό μας σύστημα μπορεί εύκολα να αντιμετωπίσει ΟΛΕΣ τις μεταλλάξεις του ιού SARS-CoV-2. Και εξηγεί ότι 18 χρόνια μετά τον πρώτο ιό SARS, οι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μ’ αυτόν, εξακολουθούν να προστατεύονται από την ανοσία τους. Και ότι αυτή η ανοσία τους επεκτείνεται ακόμη και απέναντι στον ιό SARS-CoV-2, ο οποίος είναι κατά 80% παρόμοιος αλλά κατά 20% διαφορετικός από τον αρχικό SARS.

«Εάν αυτοί που ήρθαν σε επαφή με τον πρώτο ιό SARS, εξακολουθούν 18 χρόνια αργότερα να έχουν ανοσία απέναντι στο νέο ιό SARS-CoV-2, που είναι κατά 20% διαφορετικός απ’ αυτόν, πώς είναι δυνατό να πιστεύουμε ότι ένας τρέχων μεταλλαγμένος ιός που είναι μόνο 0,3% διαφορετικός, θα μπορούσε να αποτελεί απειλή;

(μαρτυρία του Dr. Yeadon, σημείο 35:40)

«Όταν λοιπόν οι κυβερνητικοί επιστήμονες σας λένε ότι μια παραλλαγή που είναι μόνο κατά 0,3% διαφορετική από τον SARS, μπορεί να αποτελέσει απειλή για την υγεία σας, θα πρέπει να ξέρετε ότι σας λένε ψέματα. Αν σας λένε ψέματα, τότε γιατί η φαρμακοβιομηχανία φτιάχνει συμπληρωματικά εμβόλια;».

(μαρτυρία του Dr. Yeadon, σημείο 35:55)

«Αυτό το σημείο θα πρέπει να μας τρομοκρατεί. Γιατί παρόλο που δεν υπάρχει καμιά απολύτως πιθανή αιτιολόγηση για την παρασκευή των ‘εμβολίων’, αυτά κατασκευάζονται. Και οι διεθνείς ρυθμιστικές αρχές των φαρμάκων και των εμβολίων δεν ζήτησαν απ’ τους παρασκευαστές τους να κάνουν τις αναγκαίες κλινικές μελέτες ασφάλειας. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι οι παραλλαγές δεν είναι αρκετά διαφορετικές, ώστε να αποτελούν απειλή για εμάς, επομένως δεν χρειαζόμαστε συμπληρωματικά εμβόλια...

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν παραδοθεί στους παρασκευαστές. Κι αυτό με τρομάζει, γιατί δεν υπάρχει πιθανή λογική ερμηνεία αυτής της παράδοσης. Πιστεύω ότι αυτά τα ‘εμβόλια’ θα χρησιμοποιηθούν για να βλάψουν την υγεία τους πληθυσμού και να προκαλέσουν θανάτους. Δεν μπορώ να δω καμία λογική ερμηνεία αυτού του γεγονότος, εκτός από μια σοβαρή απόπειρα μαζικής μείωσης του πληθυσμού.

Αυτό θα παρέχει τα εργαλεία για να το κάνετε και μια εύλογη άρνηση - επειδή θα δημιουργήσουν μια άλλη ιστορία για κάποιο είδος βιολογικής απειλής, θα μπείτε στη σειρά και θα πάρετε τα συμπληρωματικά εμβόλια και λίγους μήνες ή ένα χρόνο αργότερα, θα πεθάνουν από κάποιο περίεργο, ανεξήγητο σύνδρομο και δεν θα μπορούν να το συσχετίσουν με τα συμπληρωματικά εμβόλια».

(μαρτυρία του Dr. Yeadon, σημείο 37:15)

Το συμπέρασμα του Yeadon είναι ότι: «Το σύστημα των υποχρεωτικών «διαβατηρίων εμβολίων» μπαίνει σε εφαρμογή για κάποιο σκοπό, χρησιμοποιώντας ψέματα. Πιστεύω ότι σκοπός είναι ο πλήρης ολοκληρωτικός έλεγχος, και αυτό συνεπάγεται μια μαζική μείωση του πληθυσμού».

(μαρτυρία του Dr. Yeadon, σημείο 45:40)

«Μην επιτρέψετε να δημιουργήσουν μια παγκόσμια διαλειτουργική σταθερή βάση δεδομένων, γιατί αυτό θα είναι το τέλος της ανθρώπινης ελευθερίας και δεν βλέπω να υπάρχει κανένας τρόπος επανάκαμψης στην προηγούμενη κατάσταση, όταν το σύστημα αυτό τεθεί σε λειτουργία». (μαρτυρία του Dr. Yeadon, σημείο 46:30)

• Ο Michael Yeadon εξήγησε ότι λίγοι άνθρωποι θα ακούσουν τα λόγια του, γιατί αυτή η απάτη διαπράχθηκε σε βάρος του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω λογοκρισίας, φόβου και προπαγάνδας. [Και σημειώνει ότι] «οι δράστες τα έχουν σχεδιάσει όλα αυτά εξαντλητικά και έχουν σκεφτεί πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι άνθρωποι. Και εάν αντιδράσουμε όπως αναμένεται απ’ αυτούς, θα χάσουμε. Γι’ αυτό, Πρέπει να κάνουμε συλλογικά, κάτι το απροσδόκητο, το μη-αναμενόμενο».

(μαρτυρία του Dr. Yeadon, σημείο 48:43).

https://rumble.com/vg4inv-michael-yeadon-full-interview-planet-lockdown.html

7. REINER FUELLMICH: ΟΙ ΜΕΤΑ-ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΤΟΥ WEF ‘EKANAN ΠΟΛΛΑ ΛΑΘΗ’

Ωστόσο, είναι πιθανό ότι οι οργανωτές του μαζικού εγκλήματος έκαναν πολλά λάθη. Η ψύχωση της ισχύος από την οποία διακατέχονται οι παγκόσμιοι συνωμότες, δεν τους επέτρεψαν να προβλέψουν (μεταξύ των άλλων) το ότι θα ακολουθούσε προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC - ΠΔΠ). Ούτε ότι στην προσπάθεια αυτή θα παρεμβάλλονταν ο Dr. Reiner Fuellmich, ένας έμπειρος δικηγόρος με άδεια άσκησης επαγγέλματος στη Γερμανία και την Καλιφόρνια, που ίδρυσε την «Εξεταστική Επιτροπή για τον Κορωνοϊό» (Επιτροπή Corona) του Βερολίνου, η οποία συντονίζει 2.000 χιλιάδες δικηγόρους, γιατρούς και επιστήμονες με παγκόσμια εμβέλεια, που αποσκοπεί να ξεσκεπάσει αυτή τη θανατηφόρα συνωμοσία και να σύρει τους πρωτεργάτες της στα δικαστήρια.

Στην εξαιρετική συνέντευξη που παρατίθεται, ο Dr. Reiner Fuellmich εκθέτει τις ενέργειες του Klaus Schwab και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), γνωστό και ως Νταβός, που έχει ως στόχο του την εγκαθίδρυση μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης, με τον κόσμο να διοικείται από αυτοεπιλεγμένους τεχνοκράτες όπως ο Bill Gates και άλλα μέλη της «Συμμορίας του Νταβός».

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Reiner-Fuellmich-Introduction-English_BestCut:e

Το 1971 ο Schwab ίδρυσε αυτό που επρόκειτο να γίνει το 1987 Παγκόσμιο Οικονομικού Φόρουμ (WEF). Έχει 1.000 μέλη. Γενικά, προϋπόθεση της συμμετοχής μιας επιχείρησης στο WEF είναι να έχει έσοδα άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Ο στόχος του WEF και του Klaus Schwab (και θέμα πρόσφατης συνόδου του WEF) είναι «Η Μεγάλη Επανεκκίνηση» (The Great Reset), που ουσιαστικά σημαίνει μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

Στο βίντεο που ακολουθεί, ακούγεται ο Klaus Schwab να το συζητά με τον Henry Kissinger, το 2017, και ακούγεται ο Kissinger να επαινεί την ομιλία του Κινέζου Σι Τζινπίνγκ και τη διαμόρφωση μιας νέας διεθνούς τάξης.

[Klaus Schwab & Henry Kissinger: https://youtu.be/Apjzjsa8AIg - σημείο 2:50 έως 4:00].

Ο Klaus Schwab συνόψισε τη Συνάντηση του Νταβός του 2017, με την δήλωση: «Τι υπέροχη ευκαιρία να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα μας εδώ με τόσο συγκεκριμένες προτάσεις και ιδέες για το πώς μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια Νέα Παγκόσμια Τάξη».

[Klaus Schwab & Henry Kissinger: https://youtu.be/Apjzjsa8AIg - σημείο 26:40]

8. Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ANDREAS OEHLER

Ο καθηγητής Andreas Oehler του Πανεπιστημίου της Bamberg περιγράφει εύστοχα την ατζέντα του Klaus Schwab και του WEF:

«Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) φαίνεται να είναι ο οργανωτής και ο καθοδηγητής των παγκόσμιων επιχειρήσεων ελέγχου του πληθυσμού, είτε πρόκειται για πανδημίες, βιομετρικές ταυτότητες, μεγάλη επαναφορά ή εταιρικές σχέσεις ‘δημόσιου και ιδιωτικού τομέα’, για το ‘κοινό καλό’ (φασιστικός κορπορατισμός)».

Δείτε το άρθρο του «Οι 4 ιππότες της Αποκάλυψης ταυτοποιήθηκαν, μαζί με την ίδια την Αποκάλυψη». https://live2fightanotherday.substack.com/

Ο καθηγητής Oehler έχει κάνει πολλές μελέτες στους τομείς της πίστωσης, των τραπεζών, των χρηματοοικονομικών και της προστασίας των επενδυτών. Πιστεύει ότι:

«Ο Klaus Schwab και τα μέλη του WEF, συμπεριλαμβανομένου του Bill Gates, σχεδίασαν την πανδημία COVID-19 επιχορηγώντας το Event 201, μια άσκηση προσομοίωσης πανδημίας κορωνοϊού που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 18 Οκτωβρίου 2019. Το WEF είναι υπέρμαχος της ψηφιακής βιομετρικής ταυτότητας για να καταστούν οι κοινωνίες «πιο αποτελεσματικές και παραγωγικές» (και πιο εύκολα ελεγχόμενες)».

[Event 201: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/ ]

Ο καθηγητής Oehler γράφει:

«Το WEF συνεργάζεται με τη συμμαχία ID2020, που χρηματοδοτείται από τα ιδρύματα Gates και Rockefeller για να εκτελέσει ένα πρόγραμμα για την "παροχή ψηφιακής ταυτότητας μέσω εμβολίων". Συγκεκριμένα, η ID2020 βλέπει τον εμβολιασμό των παιδιών ως «στοιχείου εισόδου στην ψηφιακή ταυτότητα». Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε κάνει ή του επιτρέπεται να κάνει ένα άτομο (απασχόληση, ταξίδια, εμπόριο, υγειονομική περίθαλψη...) θα συνδέεται με την ψηφιακή ταυτότητά του ατόμου. Αυτό θα καταργήσει κάθε απόρρητο και θα δώσει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε δραστηριότητα οποιουδήποτε ατόμου στη γη».

https://live2fightanotherday.substack.com/

9. KLAUS SCHWAB, GREAT RESET ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ WEF (ΝΤΑΒΟΣ)

Klaus Schwab, ένας πονηρός έξυπνος –και ίσως διαβολικός– Γερμανός οικονομολόγος και τεχνοκράτης, είναι ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, μιας λέσχης του πλουσιότερου εκατοστημόριο της παγκόσμιας εταιρικής και πολιτικής ελίτ. Είναι ένας «μεσίτης εξουσίας» και ως τέτοιος έχει αναπτύξει στενές σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος με τους σημαντικότερους κατόχους πλούτου στον πλανήτη και στενές –επίσης, αμοιβαία, επωφελείς– σχέσεις με πολλούς πολιτικούς ηγέτες, με σημαντικότερο ανάμεσά τους τον πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping, ο οποίος εκφώνησε μια βασική ομιλία στο Νταβός και επαίνεσε το όραμά του για μια Νέα Παγκόσμια Τάξη.

Στις 25 Ιανουαρίου 2021, ο Klaus Schwab διαβεβαίωσε την υποστήριξή του στον Xi Jinping, τον οποίο προσφώνησε, λέγοντας:

«Κύριε Πρόεδρε (Xi Jinping), πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να συντονίσουμε τις πολιτικές μας και να εργαστούμε, από κοινού, για έναν ειρηνικό και ευημερούντα κόσμο. Καλωσορίζουμε όλοι τώρα, την εξοχότητά του, Xi Jinping, Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας». (σημείο 2:26).

Ο Klaus Schwab θεωρείται ο «εγκέφαλος» της εκστρατείας για την επιβολή των κρυπτονομισμάτων, για την καθολικής ταυτοποίησης του πληθυσμού και για την εγκαθίδρυση μιας μονοκομματικής (φασιστικής) παγκόσμιας κυβέρνησης που θα διοικεί με ολοκληρωτικό τρόπο, από κοινού με την Κίνα.

https://conservapedia.com/Klaus_Schwab

Special Address by Xi Jinping, President of the People's Republic of China | DAVOS AGENDA 2021 : https://youtu.be/fp0HXMlStBA

Για όσους μπορεί να αμφιβάλλουν για αυτό, θα συνιστούσα να διαβάσουν το βιβλίο του Klaus Schwab, The Great Reset. Ένας από τους κύριους στόχους του είναι να διασφαλιστεί απολύτως η ικανότητα παρακολούθησης κάθε ανθρώπου και να μπορεί να ρυθμίζει κάθε συμπεριφορά, ακόμη και σε σημείο πλήρους ολοκληρωτικού ελέγχου. [έχει κυκλοφορήσει σε ελληνική μετάφραση από τις εκδόσεις Λιβάνη]

https://www.amazon.com/COVID-19-Great-Reset-Klaus-Schwab/dp/2940631123

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) «προβλέπει» περιόδους μεγάλης αναταραχής ή καταστροφών ως ιδανικές ευκαιρίες για την εφαρμογή αυτής της επαναφοράς, όπως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008 έτσι και τώρα με την ‘πανδημία’ COVID-19, ο Dr. Reiner Fuellmich πιστεύει ότι δημιούργησε μια τέλεια ευκαιρία για την εκτέλεση του σχεδίου του WEF. Ο παγκόσμιας εμβέλειας δικηγόρος, R. Fuellmich, αναφέρεται στον Klaus Schwab και τους κολλητούς του συλλογικά ως «Mr. Global».

«Ο Klaus Schwab διευκρινίζει στο βιβλίο του The Great Reset, ότι απαιτεί μια Παγκόσμια Κυβέρνηση υπό τον ΟΗΕ, υπό έλεγχο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF). Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η δημιουργία όσο το δυνατόν μεγαλύτερου παγκόσμιου χάους με τη μορφή πανδημιών, πολέμων (και εμφυλίων πολέμων) και φυσικών καταστροφών, έτσι ώστε ο παγκόσμιος πληθυσμός να πειστεί ότι οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν καταρρεύσει και ότι μόνο μια παγκόσμια κυβέρνηση δώσει λύσεις».

»Συγχρόνως, ο Schwab ζητά να μεταφερθεί όλος ο παγκόσμιος πλούτος στον «Mr. Global», ώστε το 2030 κανένας –πλην του Mr. Global– να μην κατέχει τίποτα και υποτίθεται ότι όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Τα μετρητά θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν από ένα ψηφιακό νόμισμα, το οποίο θα κατανέμεται ή θα αφαιρείται από κάθε άτομο στον κόσμο, το οποίο θα μπορεί να εντοπίζεται οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή από διάφορα συστήματα παρακολούθησης. Αυτό πρέπει να γίνεται από μια ενιαία κεντρική παγκόσμια τράπεζα».

(σημεία 32:45 έως 33:56).

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Reiner-Fuellmich-Introduction-English_BestCut:e

10. ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Οι Fuellmich και Oehler περιγράφουν και οι δύο μια σειρά από μαριονέτες που έχουν στρατολογηθεί και εκπαιδευτεί από το WEF για να βοηθήσουν στην εκτέλεση αυτών των σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος του WEF «Young Global Leader», το οποίο ξεκίνησε το 1993. Αυτοί οι άνθρωποι του Young Global Leaders έγιναν στη συνέχεια Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί και Διευθύνοντες Σύμβουλοι. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και ορισμένοι από τους βασικούς παράγοντες της εν εξελίξει επιχείρηση της «πανδημίας» και των «μαζικών εμβολιασμών», όπως οι:

[σε παρένθεση το έτος στρατολόγησής τους από το WEF του Klaus Schwab]

Bill Gates, ιδρυτής της Microsoft (επιλέχθηκε το 1993)

Gavin Newsom, κυβερνήτης της Καλιφόρνια (επιλέχθηκε το 2005)

Pete Buttigieg , υποψήφιος πρόεδρος το 2020 και υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ από το 2021, (επιλέχθηκε το 2019),

Stéphane Bancel, CEO της Moderna (επιλέχθηκε το 2009)

Mark Zuckerberg, ιδρυτής και CEO του Facebook (επιλέχθηκε το 2009)

Sheryl Sandberg, CΕO του Facebook (επιλέχθηκε το 2007)

Sergey Brin & Larry Page, συνιδρυτές της Google (επιλέχθηκαν το 2002 και 2005, αντιστοίχως)

Eric Feigl-Ding, προσωπικότητα του Covid στο Twitter (επιλέχθηκε ως WEF Global Shaper το 2013)

Jacinda Ardern, πρωθυπουργός της Ν. Ζηλανδίας από το 2017 (επιλέχθηκε το 2014)

Greg Hunt, υπουργός Υγείας της Αυστραλίας (επιλέχθηκε το 2003, πρώην διευθυντής στρατηγικής του WEF)

Chrystia Freeland, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καναδά και πρώην CEO του Reuters (επιλέχθηκε το 2001)

Justin Trudeau, πρωθυπουργός του Καναδά (είναι μέλος του WEF αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένος νέος παγκόσμιος ηγέτης)

Angela Merkel, καγκελάριος της Γερμανίας (επιλέχθηκε το 1993, 12 χρόνια πριν γίνει Καγκελάριος)

Jens Spahn, νυν υπουργός Υγείας της Γερμανίας

Philipp Roesler και Daniel Bahr, πρώην υπουργοί Υγείας

José Manuel Barroso, , πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2004-2014 (επιλεγμένος το 1993)

Jean-Claude Juncker, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2014-2019 (επιλεγμένος το 1995)

Emmanuel Macron, πρόεδρος της Γαλλίας από το 2017 (επιλέχθηκε το 2016),

Nicolas Sarkozy, πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, 2007-2012 (επιλεγμένος το 1993),

Sebastian Kurz, πρώην καγκελάριος της Αυστρίας (επιλέχθηκε το 2019)

Matteo Renzi, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, 2014-2016 (επιλεγμένος το 2012)

Jose Maria Aznar, πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, 1996-2004 (επιλεγμένος το 1993)

Ravid Shah, πρόεδρος του Ιδρύματος Rockefeller

https://live2fightanotherday.substack.com/

Τώρα αρχίζουμε να έχουμε μια καθαρότερη αντίληψη για τα πανομοιότυπά σκληρά αυταρχικά και υποχρεωτικά lockdown που εφαρμόστηκαν στην Αυστραλία, την Αυστρία, τον Καναδά και άλλες χώρες, εάν πάρουμε υπόψη τα ονόματα εκείνων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Young Global Leadership του WEF. (σημείο 34:25 έως 34:58).

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Reiner-Fuellmich-Introduction-English_BestCut:e

11. REINER FUELLMICH: ΕΙΜΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΡΕΜΕΒΕΡΓΗ-2

Τώρα, ενάντια στη φαινομενικά απελπιστική κατάστασή μας, ο Reiner Fuellmich δίνει σε όλους μας κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι:

«Σ’ αυτό το πλαίσιο, το οποίο αναγνωρίζουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, έχουν ξεκινήσει πολύ μεγάλες νομικές διαμάχες στην Ινδία, τη Νότια Αφρική, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Γαλλία. Στόχος τους είναι να ασκήσουν διώξεις στους υπεύθυνους με βάση τόσο το αστικό όσο και το ποινικό δίκαιο. Στις αξιώσεις που προβάλλονται περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων του παγκόσμιου πληθυσμού που υπεξαιρέθηκαν από τον Mr. Global… Ειδικότερα, το Αγγλοαμερικανικό Δίκαιο με τα ισχυρά εργαλεία των ομαδικών προσφυγών, της προδικαστικής εξέτασης, και τις ποινικές αποζημιώσεις … παρέχει τα εργαλεία για την απονομή πολύ αποτελεσματικής δικαιοσύνης». (σημείο 35:00).

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Reiner-Fuellmich-Introduction-English_BestCut:e

Ο Reiner Fuellmich αναφέρει ότι έχουν συγκεντρωθεί πολλά και εξαιρετικά αποδεικτικά στοιχεία ότι το τεστ PCR χρησιμοποιήθηκε δολίως για να μεγαλοποιήσει κατάφωρα τον αριθμό των πραγματικών περιπτώσεων COVID και ότι τα δικαστήρια στην Πορτογαλία, την Αυστρία και τη Γερμανία έχουν δημιουργήσει εξαιρετικά «δεδικασμένα» με σχετικές αποφάσεις τους.

Ο Reiner Fuellmich καταλήγει:

«Η ‘Επιτροπή Κορωνοϊού’ του Βερολίνου έχει συγκεντρώσει ήδη πολλά και εξαιρετικά ενοχοποιητικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δήθεν ‘πλανδημία’ του κορωνοϊού δεν είχε ποτέ καμιά σχέση με την υγεία· και ότι οι ενέργειες του Mr. Global στοχεύουν αποκλειστικά στους εξής στόχους:

1. Καταστροφή των περιφερειακών οικονομιών, ώστε να εξαρτηθεί ο πληθυσμός από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού του Mr. Global.

2. Μετατόπιση του πλούτου των πληθυσμών του πλανήτη από τα κάτω προς τα πάνω – στους υπερπλούσιους – του Mr. Global.

3. Μείωση του πληθυσμού –πράγμα που συνιστά γενοκτονία.

4. Εγκαθίδρυση μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης υπό τον ΟΗΕ, η οποία θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του WEF».

(σημεία από 36:13 έως 36:56 της συνέντευξης).

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Reiner-Fuellmich-Introduction-English_BestCut:e

O Reiner Fuellmich μας θυμίζει ότι έχουμε να κάνουμε με μεγαλομανείς και κοινωνιοπαθείς, που στερούνται συνείδησης. Ότι, ενώ τα κυρίαρχα μέσα «ενημέρωσης» μπορούν να λογοκρίνουν το καθετί, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, τη Βραζιλία κ.λπ. και ότι χιλιάδες γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί, νοσηλευτές, δημόσιοι υπάλληλοι και αστυνομικοί αρνούνται το «εμβόλιο».

Όλα αυτά, περιλαμβάνουν στοιχεία αγωνιστικότητας, αλληλεγγύης και σκέψης, καθώς διεξάγεται ένας επικός αγώνας ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο, στο σωστό και το λάθος. Ο Reiner Fuellmich μας υπενθυμίζει ότι όλοι μπορούμε να γελάμε, να κλαίμε και να συναισθανόμαστε, ενώ οι κοινωνιοπαθείς του Mr. Global δεν μπορούν.

Η δικηγόρος Hannah Rose, με την πρώτη προσφυγή της, ζήτησε από το ΔΠΔ να λάβει άμεσα μέτρα μέσω δικαστικής εντολής του (σημεία 128 και 153 της προσφυγής):

«Είναι εξαιρετικά επείγον το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ – ICC) να πάρει άμεσα μέτρα μέσω δικαστικής εντολής, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, για να σταματήσει την εξάπλωση των εμβολιασμών κατά του Covid, την εισαγωγή παράνομων ‘διαβατηρίων εμβολιασμού’ και όλα τα άλλα μέτρα του παράνομου πολέμου [κατά των πολιτών και της κοινωνίας], που αναφέρονται στην παρούσα προσφυγή, ενός πολέμου που διεξάγεται -επί του παρόντος- εναντίον των πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο». [ https://docdro.id/WUjv6iw ]

• Κλείνοντας, ο Reiner Fuellmich ζήτησε να θυμηθούμε την πνευματικότητα. Πρέπει να γιορτάσουμε την ανθρωπιά μας. Όπως εκείνοι στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, που δεν ξεχνούσαν να τραγουδούν και να δοξάζουν τον Θεό μπροστά στις πιο ακραίες αντιξοότητες, έτσι κι εμείς πρέπει να σκύψουμε στις ρίζες μας, στον πολιτισμό, τη θρησκεία και στην αγάπη ο ένας για τον άλλον. Ο Reiner Fuellmich είναι σίγουρος ότι θα επικρατήσουμε. (σημείο 8:40 της συνέντευξης).

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Reiner-Fuellmich-Introduction-English_BestCut:e

«Αυτό είναι το θέμα, ανθρωπιά εναντίον απανθρωπιάς. Είμαστε άνθρωποι. Μπορούμε να γελάμε, να κλαίμε, να τραγουδάμε, να χορεύουμε και να αγκαλιάζουμε. Στην άλλη πλευρά, ο Mr. Global και οι μαριονέτες του δεν μπορούν να κάνουν τίποτα απ’ όλα αυτά. Μπορούν μόνο να προσποιούνται συναισθήματα, χωρίς να έχουν καθόλου ενσυναίσθηση. Γιατί, απλούστατα, δεν έχουν πρόσβαση στην πνευματικότητα.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ ξεκινά με τις λέξεις «Εμείς οι άνθρωποι». Και όταν γκρεμίστηκε το τείχος μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου, το 1989, ήταν ο λαός της Ανατολικής Γερμανίας που το γκρέμισε, φωνάζοντας «Εμείς οι άνθρωποι». Το σπίτι των καρτούν του Mr. Global θα καταρρεύσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Mr. Global και οι μαριονέτες του θα χάσουν αυτόν τον πόλεμο του καλού ενάντια στο κακό – θα ηττηθούν στον τρελό τους πόλεμο ενάντια στη ζωή και την ίδια τη δημιουργία . Δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

• Όπως γράφει ο Dr. Justus R. Hope: «Αφού άκουσα τον Reiner Fuellmich να μιλάει, είμαι κι εγώ σίγουρος. Ο Dr. Pierre Kory μου είπε κάποτε: «Αυτή η κατάσταση φαίνεται παράδοξη: Οι γιατροί ήταν οι ανήθικοι και διεφθαρμένοι που προκάλεσαν αυτό το χάος, και οι ηθικοί δικηγόροι είναι αυτοί που θα μας σώσουν. Ο Dr. Pierre Kory, ως συνήθως, έχει δίκιο. Κάποτε, οι σημερινοί νέοι θα γίνουν ηλικιωμένοι πολίτες. Θα υπενθυμίσουν στην κοινωνία τους τις σημερινές δίκες της Νυρεμβέργης II και το πώς βοήθησαν να σταματήσει η μεγαλύτερη απάτη που έχει διαπραχθεί ποτέ στον κόσμο».

Είναι καιρός να σταματήσουν τα lockdown, οι εντολές εμβολιασμού, η λογοκρισία και η προπαγάνδα. Τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να μεταδίδουν πραγματικές ειδήσεις και να πάψουν να σπέρνουν το φόβο. Στη συνέχεια, οι δημοσιογράφοι θα επιστρέψουν σε αυτό που κάνουν καλύτερα – το σωστό ερευνητικό ρεπορτάζ. Και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα συνεχίσει σίγουρα να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα – να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης τους εν ψυχρώ μαζικούς δολοφόνους του Mr. Glodal.

https://famous-trials.com/nuremberg/1903-doctortrial

Dr. Justus R. Hope: συγγραφικό ψευδώνυμο. Πήρε πτυχίο ιατρικής από το Baylor College of Medicine. Ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στη Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση στο Ιατρικό Κέντρο Irvine του Παν/μίου της Καλιφόρνια. Έχει διδάξει στο Ιατρικό Κέντρο Davis του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (τμήματα Οικογενειακής Πρακτικής και Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης), ασκεί την ιατρική για περισσότερα από 35 χρόνια και διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Βόρεια Καλιφόρνια.

12. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ-2

Από τον Ιούλιο του 2020, η «Ερευνητική Επιτροπή του Κορωνοϊού» στη Γερμανία έχει πάρει καταθέσεις και μαρτυρίες από ένα μεγάλο αριθμό διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων.

Η «Ερευνητική Επιτροπή» με επικεφαλής τον δικηγόρο Dr Reiner Fuellmich, κατέληξε στα εξής:

Η κρίση του κορωνοϊού πρέπει να μετονομαστεί σε «Corona Scandal»

1) Είναι:

• Η μεγαλύτερη υπόθεση αδικοπραξίας που υπήρξε ποτέ.

• Το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκε ποτέ.

2) Στους υπεύθυνοι πρέπει να ασκηθεί:

• Ποινική δίωξη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

• Μήνυση για πρόκληση αστικών βλαβών

3) Θάνατοι:

• Δεν υπάρχει υπερβολική θνησιμότητα του ιού σε καμία χώρα.

• Η θνησιμότητα του κορωνοϊού είναι ίση με αυτή της εποχικής γρίπης.

• Το 94% των θανάτων στο Μπέργκαμο προκλήθηκε από τη μεταφορά ασθενών σε

γηροκομεία όπου μόλυναν ηλικιωμένους με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα

• Οι γιατροί και τα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο πληρώνονταν για να δηλώνουν τους νεκρούς ως θύματα του Covid-19.

• Οι αυτοψίες έδειξαν ότι:

- Όλοι σχεδόν οι Θάνατοι οφείλονται σε σοβαρές προϋπάρχουσες καταστάσεις.

- Όλοι σχεδόν οι Θάνατοι αφορούσαν πολύ ηλικιωμένα άτομα.

- Η Σουηδία (χωρίς κλείδωμα) και η Βρετανία (αυστηρό κλείδωμα) έχουν συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τις ασθένειες και τη θνησιμότητα

- Οι πολιτείες των ΗΠΑ με και χωρίς lockdown έχουν συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τη νόσο και τη θνησιμότητα

4) Υγεία

• Τα νοσοκομεία παραμένουν κενά και ορισμένα αντιμετωπίζουν πτώχευση.

• Οι πληθυσμοί έχουν ανοσία Τ-κυττάρων από προηγούμενα κύματα γρίπης.

• Η ανοσία της αγέλης χρειάζεται τη μετάδοση μόνο στο 15-25% του πληθυσμού και αυτό έχει ήδη επιτευχθεί.

• Μόνο όταν ένα άτομο έχει συμπτώματα μπορεί μια λοίμωξη να μεταδοθεί

5) Δοκιμές (test):

• Πολλοί επιστήμονες την ονομάζουν «πανδημία των test PCR» και όχι «πανδημία του κορωνοϊού»

• Πολλά υγιή και μη-μολυσματικά άτομα μπορεί να είναι θετικά.

• Η πιθανότητα ψευδώς θετικών είναι 89-94% ή «σχεδόν σίγουρη»

• Ο διαβόητος Dr. Drosten ανέπτυξε τη δοκιμή PCR του από έναν παλιό ιό SARS χωρίς να έχει δει ποτέ μου τον πραγματικό ιό της Wuhan (Κίνα)

• Το τεστ PCR δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα σχετικά με λοιμώξεις

• Οι δοκιμές PCR είναι άχρηστες για την ανίχνευση λοιμώξεων

• Ένα θετικό τεστ PCR δεν σημαίνει ότι υπάρχει λοίμωξη ή ότι έχει βρεθεί άθικτος ιός.

• Η ενίσχυση δειγμάτων άνω των 35 κύκλων είναι αναξιόπιστη, αλλά ο ΠΟΥ συνέστησε ενίσχυση στους 45 κύκλους.

6) Παρανομίες:

• Η γερμανική κυβέρνηση επέβαλε lockdown, κοινωνικές αποστάσεις και μάσκες με βάση μία και μόνο γνώμη.

• Το lockdown επιβλήθηκε όταν ο ιός υποχωρούσε ήδη.

• Τα lockdown βασίστηκαν σε ανύπαρκτες λοιμώξεις.

• Ο πρώην πρόεδρος του γερμανικού ομοσπονδιακού συνταγματικού δικαστηρίου αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα των μέτρων για τον κορωνοϊό.

• Ο πρώην δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου Λόρδος Sumption κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε πραγματική βάση για πανικό ούτε και νομική βάση για μέτρα κατά του κορωνοϊού.

• Το γερμανικό RKI (αντίστοιχο των CDC) συνέστησε να μην πραγματοποιούνται αυτοψίες.

• Τα μέτρα κατά του κορωνοϊού δεν έχουν επαρκή πραγματική ή νομική βάση, είναι αντισυνταγματικά και πρέπει να καταργηθούν αμέσως.

• Κανένας σοβαρός επιστήμονας δεν δίνει καμία εγκυρότητα στα διαβόητα πλαστά υπολογιστικά μοντέλα του Neil Ferguson που προειδοποιούν για εκατομμύρια θανάτους.

• Τα εταιρικά μέσα «ενημέρωσης» δεν ανέφεραν τα πραγματικά γεγονότα της λεγόμενης «πανδημίας»

• Η δημοκρατία κινδυνεύει να αντικατασταθεί από φασιστικά ολοκληρωτικά μοντέλα.

• Ο Dr. Drosten (του τεστ PCR), ο Tedros (του ΠΟΥ) και άλλοι έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζονται στον Διεθνή Ποινικό Κώδικα.

• Οι πολιτικοί μπορούν να αποφεύγουν να συνομιλούν με τους τσαρλατάνους και τους εγκληματίες και να ξεκινήσουν –με μεγάλη καθυστέρηση– μια δημόσια επιστημονικής συζήτησης

7) Συνωμοσία:

• Οι πολιτικοί και τα εταιρικά μέσα «ενημέρωσης» καλλιέργησαν σκοπίμως τον πανικό στους πληθυσμούς.

• Τα παιδιά εξαναγκάζονταν να αισθάνονται υπεύθυνα «για τον οδυνηρό και βασανιστικό θάνατο των γονέων και των παππούδων τους» εάν δεν ακολουθούν τους κανόνες για τον κορωνοϊό.

• Τα τεστ PCR είναι ακατάλληλα ως διαγνωστικά εργαλεία και χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του φόβου και τη δικαιολόγηση των lockdown.

• Δεν μπορεί να γίνει λόγος για ένα πραγματικό δεύτερο επιδημικό κύμα.

8) Βλάβες στην υγεία και την οικονομία:

• Στοιχεία αποδεικνύουν μια γιγαντιαία βλάβη της υγείας και της οικονομία των πληθυσμών.

• Τα μέτρα κατά του κορωνοϊού έχουν:

- Οδηγήσει στο θάνατο αμέτρητους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

- Κατέστρεψαν αμέτρητες επιχειρήσεις και άτομα παγκοσμίως.

- Αναμένονται πτωχεύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

- Τα παιδιά απομακρύνονται από τους γονείς τους

- Τα παιδιά τραυματίζονται μαζικά

9) Αποζημιώσεις:

• Πρέπει να υποβληθεί αγωγή στις ΗΠΑ ή τον Καναδά, εναντίον όλων των εμπλεκόμενων παγκοσμίως που συμμετείχαν και συμμετέχουν στο κορωνο-πραξικόπημα.

• Οι εταιρείες και οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να αποζημιωθούν για ζημίες που υπέστησαν και υφίστανται.

Αυτά τα συμπεράσματα μορφοποιήθηκαν χάρη στις μαρτυρίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλαν στην «Επιτροπή για τον Κορωνοϊό» χιλιάδες επιστήμονες και εμπειρογνώμονες σε κάθε τομέα της επιστήμης, που αποδεικνύουν αναμφισβήτητα ότι η «πανδημία Covid-19» είναι μια προγραμματισμένη εγκληματική επιχείρηση.

Χάρη σ’ αυτές τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που κατατέθηκαν, χιλιάδες δικηγόροι και γιατροί έχουν πλέον όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται για να απαιτήσουν την παραπομπή και την καταδίκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), των CDC, της FDA, της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας (PHE, Βρετανία), τη SAGE, τα μέλη της «Συμμορίας του Νταβός» και τους παγκόσμιους ηγέτες, για την απάτη της «πανδημίας Covid», και για εγκλήματα κατά ανθρωπότητας και γενοκτονία.

13. REINER FUELLMICH: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-2

Πριν λίγους μήνες, ο δικηγόρος Reiner Fuellmich μίλησε για τα σχέδια του να μηνύσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (και άλλους ενεχόμενους) για Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας. Ο Reiner Fuellmich είναι ένας από τους σημαντικότερους δικηγόρους στην Ευρώπη, ο οποίος έχει κονιορτοποιήσει δικαστικά εταιρικούς «γίγαντες» (μεταξύ των οποίων την Deutsche Bank, Volkswagen και την Monsanto) για πλήθος έκνομων δραστηριοτήτων τους. Τώρα ηγείται της προσπάθειας να κατατεθεί η μεγαλύτερη ομαδική μήνυση της Ιστορίας, που έγινε γνωστή και ως «ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2».

Μερικά σημεία από τη συνέντευξή του Reiner Fuellmich για την Νυρεμβέργη-2:

• «Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Κερδίσαμε πολλές δίκες και θα κερδίσουμε και πολλές άλλες».

• «Αυτά είναι τα χειρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που έχουν διαπραχτεί ποτέ. Οι λίγοι άνθρωποι που μπορούνε ακόμα να σκεφτούνε από μόνοι τους, περίπου 10 με 20% του πληθυσμού, ξέρουν ότι δεν πρόκειται για ένα θέμα που αφορά έναν ιό ή την υγεία, αλλά στοχεύει στη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού και τον έλεγχο».

• Τα «εμβόλια» για τον κορωνοϊό δεν έχουν σχέση με εμβολιασμό. Είναι μέρος γενετικών πειραμάτων».

Τα λάθη των εμπνευστών της επιχείρησης

• Οι παίκτες που κινούν τα νήματα στο παρασκήνιο κάνουν πολλά λάθη. Για παράδειγμα, ότι οι κατασκευαστές των εμβολίων δεν περίμεναν να εμφανιστούν τόσες πολλές παρενέργειες και θάνατοι.

• Μίλησα με έναν «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος» (Whistleblower), ο οποίος κατέθεσε ότι «αρχικά οι εμπλεκόμενοι σχεδίαζαν να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους το 2050. Αλλά, η ακόρεστη λαιμαργία των ανθρώπων που κρατάνε τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους, τους έκανε να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους πολύ νωρίτερα».

• «Πιστεύω ότι εξαιτίας αυτού, κάνουν τόσα πολλά λάθη... συγκεντρώσαμε τις μαρτυρίες εκατοντάδων γιατρών, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων. Το θέμα είναι τόσο μεγάλο που βρίσκεται έξω από την εμβέλεια των εθνικών δικαστηρίων. Γι’ αυτό θεωρώ ότι θα χρειαστεί ένα ειδικό δικαστήριο, μια Νυρεμβέργη 2. Έχουμε όλες τις αποδείξεις και θα την κάνουμε».

Ποιοι κρατάνε τις τύχες του πλανήτη

• «Οι άνθρωποι που κρατάνε την τύχη του πλανήτη στα χέρια τους είναι μια ομάδα από περίπου 3.000 ιδιαίτερα πλούσια άτομα (στην οποία ανήκει, μεταξύ άλλων, και η κλίκα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός του Κλάους Σβάμπ - The Great Reset). Επιδιώκουν τον ολοκληρωτικό έλεγχο των ανθρώπων. Δωροδοκούνε γιατρούς, προσωπικό νοσοκομείων και πολιτικούς. Οι άνθρωποι που δεν συνεργάζονται, απειλούνται. Χρησιμοποιούν όλες τις δυνατές ψυχολογικές τεχνικές για να χειραγωγήσουν τους ανθρώπους».

Κυρίως πεδίο μάχης είναι η ΕΥΡΩΠΗ

• «Έχω μίλησε και μ' έναν ακόμη μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος (Whistleblower), ο οποίος εξήγησε τον λόγο για τον οποίο η Ευρώπη είναι το κυρίως πεδίο μάχης: «Η Ευρώπη χρεοκόπησε εντελώς. Τα ταμεία συντάξεων έχουν λεηλατηθεί ολοκληρωτικά. Γι' αυτό θέλουν να επιβάλλουν στην Ευρώπη τον έλεγχό τους, προτού καταλάβει ο κόσμος, τι συμβαίνει».

«Τα παλιά μέσα εξαπάτησης πεθαίνουν»

• «Τα ΜΜΕ συμπεριφέρονται σαν να υποστηρίζει η πλειοψηφία των ανθρώπων τα μέτρα κατά του κορωνοϊού. Αυτό σίγουρα δεν αληθεύει. Σχεδόν όλοι, με τους οποίους μίλησα στη Γερμανία, ξέρουν ότι π.χ. δεν βοηθάνε καθόλου τα lockdown, οι μάσκες και οι αποστάσεις. Γι’ αυτό ενημερώνονται από εναλλακτικά μέσα. Τα παλιά μέσα εξαπάτησης πεθαίνουν», είπε.

Η συμβουλή του

• «Διαδώστε τα δεδομένα και την αλήθεια όσο το δυνατόν πλατύτερα και μη σπαταλάτε την ενέργειά σας σε ανθρώπους που θέλουνε πάση θυσία να εμβολιαστούν. Δεν μπορούμε να τους σώσουμε όλους. Πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν».

• Σε άλλη συνέντευξη, δικηγόρος Reiner Fuellmich μίλησε για την απάτη των Τεστ και για την μήνυση εναντίον του Drosten στο πλαίσιο της Νέας Νυρεμβέργης.

https://www.facebook.com/watch/?v=1428128850864346

14. ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

(Α) ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ πήρε άδεια να προχωρήσει στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα λάβει χώρα στο Οντάριο του Καναδά. Το επίσημο έγγραφο διαδικασίας μπορεί να βρεθεί εδώ . Η υπόθεση αυτή δεν θα είχε γίνει δεκτή εάν δεν υπήρχε το πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει ο Dr Reiner Fuellmich και η ομάδα του στην «Ερευνητική Επιτροπή για τον Κορωνοϊό».

Οι νομικές διαδικασίες, που έχουν ξεκινήσει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά, στρέφονται κατά των:

«Πάπας Φραγκίσκος, Αγία Έδρα, Πόλη του Βατικανού,

Βασίλισσα Ελισσάβετ, Ηνωμένο Βασίλειο,

Global Vaccine Alliance (GAVI): σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ιδρύθηκε το 2000)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)

Ίδρυμα Bill & Melinda Gates

Justin Trudeau, πρωθυπουργός του Καναδά

Dr. Theresa Tam, επικεφαλής της υπηρεσίας δημόσιας υγείας, Καναδάς

Christine Elliot, αναπλ. πρωθυπουργός και υπουργός Υγείας του Οντάριο Jim Watson, δήμαρχος της Οτάβα, Καναδά

Υπουργός δικαιοσύνης του Καναδά

Υπουργός δικαιοσύνης του Οντάριο».

Αυτή είναι φυσικά μόνο η αρχή, δεδομένου ότι ενεργοποιούνται περισσότερες παρόμοιες νομικές διαδικασίες σε όλο τον κόσμο.

(Β) ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ περιγράφεται στο ακόλουθο δελτίο τύπου της δικηγόρου Melinda C. Mayne και της Kaira S. McCallum, η οποία προεδρεύει ως Justice of the Peace (JP) στα δικαστήρια του Κεντρικού Λονδίνου και τα δικαστήρια του Crown τα τελευταία 20 χρόνια, η οποία έχει σπουδάσει και φαρμακολογία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

«Αίτημα για έρευνα» της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμβούλων της, για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και παραβιάσεις του κώδικα της Νυρεμβέργης, που επιδόθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη, στις 20 Απριλίου 2021.

Στις 20 Απριλίου 2021, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, καταθέσαμε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) στη Χάγη, μια «Αίτηση Διερεύνησης» (από 27 σελίδες) ζητώντας να διερευνηθούν οι καταγγελίες μας για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και παραβιάσεις του Κώδικα της Νυρεμβέργης, από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τους συμβούλους της. Η «Αίτηση Διερεύνησης» έγινε δεκτή από το ICC και οι καταγγελίες διερευνώνται.

Πιστεύουμε ότι έχουμε καταθέσει επιτακτικούς λόγους για τους οποίους η κυβέρνησή μας και οι σύμβουλοί της είναι ένοχοι για τις παραπάνω κατηγορίες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε αυτό το στάδιο δεν απαιτείται να καταθέσουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε (τα οποία καλύπτουν αρκετές εκατοντάδες σελίδες), αλλά περιοριζόμαστε σε 30 σελίδες κατ' ανώτατο όριο, ως περίληψη του αιτήματός μας.

Το ICC θα επανεξετάσει το «Αίτημα για Έρευνα» και θα αξιολογήσει εάν θεωρεί ότι υπάρχει λογική βάση για να προχωρήσει σε έρευνα σχετικά με την «Καταγγελία», σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το Καταστατικό της Ρώμης.

Το ICC δεν παρέχει χρονοδιάγραμμα σχετικά με την αποδοχή, ούτε φυσικά υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα αποδεχθεί τελικά το «Αίτημα για Έρευνα» για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι είναι περιορισμένη η ικανότητά του να διεξάγει έρευνες.

Ενημερώσεις θα παρέχονται όταν και όταν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.

Melinda C. Mayne LPC LLM MBA GDLA

Kaira S. McCallum JP BSc

(Γ) ΜΙΑ ΤΡΙΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ αφορά ναι η δίωξη που ασκήθηκε στα δικαστήρια από τον Michael O'Bernicia, ο οποίος μήνυσε το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου και τους διεφθαρμένους επιστημονικούς συμβούλους τους για απάτη, προδοσία και γενοκτονία.

●●●

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

για να βοηθήσετε να τερματιστεί αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας:

• Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες και διαδώστε τες στους πολιτικούς, τα μέσα ενημέρωσης, τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες/ές.

• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της επιτροπής Covid στη διεύθυνση: https://corona-ausschuss.de/

• Εάν έχετε υποστεί βλάβη εξαιτίας αυτού του εγκλήματος: Αναφέρετε τη βλάβη, τα εμπλεκόμενα άτομα και όσο περισσότερες λεπτομέρειες γίνεται, στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.securewhistleblower.com/