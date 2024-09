Ο κόσμος καθοδηγήθηκε και συνεχίζει να καθοδηγείται από τρία διάσημα στοιχεία του ρεαλισμού: «αυτοβοήθεια, κρατισμός και επιβίωση».

Για αιώνες, οι στρατιωτικές συμμαχίες παρέμειναν μια θεμελιώδης πτυχή της κρατικής τέχνης και των διεθνών σχέσεων. Η άνοδος της συλλογικής ασφάλειας απέναντι στις μεγαλύτερες δυνάμεις στην αρχαία Ελλάδα αποτέλεσε το θεμέλιο των στρατιωτικών συμμαχιών και των συμφώνων ασφαλείας. Τα πρώτα τεκμηριωμένα παραδείγματα επίσημων στρατιωτικών συμμαχιών είναι αυτά της Σπάρτης έναντι της στρατιωτικής ισχύος της Αθήνας κατά τη διάρκεια των Πελοποννησιακών Πολέμων. Ωστόσο, η πλειονότητα των ιστορικών στρατιωτικών συμμαχιών είχε αμυντικό χαρακτήρα, δηλαδή σχηματίστηκαν για να αποτρέψουν έναν κοινό εχθρό με μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δική τους επιβίωση.

Στη μεταδυτική εποχή, τα βασίλεια εξελίχθηκαν σε ανεξάρτητα εθνικά κράτη. Η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας έγινε συνεπώς κρατοκεντρική. Κατά συνέπεια, ο σχηματισμός καλά δομημένων, βασισμένων σε συνθήκες στρατιωτικών συμμαχιών έγινε ο κανόνας. Οι συμμαχίες του 19ου και του 20ού αιώνα, όπως οι Τριπλές Συμμαχίες, οι Δυνάμεις του Άξονα και οι Συμμαχικές Δυνάμεις, άνοιξαν το δρόμο για πιο ισχυρές και αποτελεσματικές στρατιωτικές συμμαχίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Η Διεθνής Δύναμη Βοήθειας για την Ασφάλεια (ISAF), αποτελούμενη από 42 χώρες, συστάθηκε για να εισβάλει στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αργότερα, δημιουργήθηκαν πολλαπλές μικρότερες συμμαχίες για την εισβολή στο Ιράκ και τη Συρία κ.λπ. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση Χαμάς-Ισραήλ στην Παλαιστίνη έχει επίσης πολλές χώρες που υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη πλευρά. Οι οικονομικές, στρατιωτικές και τεχνολογικές κυρώσεις θεωρούνται επίσης συλλογική τιμωρητική προσέγγιση και μέσο για την επίτευξη στρατηγικών στόχων μέσω του εξαναγκασμού.

Η μελέτη των στρατιωτικών συμμαχιών έχει παραμείνει θεμελιώδες μέρος της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων. Οι μελετητές έχουν συχνά συζητήσει τη φύση, τη σημασία και τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές επιπτώσεις των επίσημων στρατιωτικών συμμαχιών στην αμφισβήτηση των μεγάλων δυνάμεων.

Σημασία, ρόλος, κόστος και όφελος των στρατιωτικών συμμαχιών

Οι συμμαχίες έχουν παραμείνει στο επίκεντρο της πολιτικής ισχύος- διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Λειτουργούν αποτρεπτικά και αποθαρρύνουν τον πόλεμο. Ωστόσο, οι συμμαχίες σφυρηλατήθηκαν και σφυρηλατούνται επίσης για την επίτευξη των κοινών στρατιωτικοπολιτικών σκοπών της συμμαχίας με την διεξαγωγή πολέμου κατά αντίπαλων δυνάμεων. Τα κράτη συμμετέχουν στις στρατιωτικές συμμαχίες για διάφορους στόχους. Τα ισχυρότερα κράτη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ), καθιστούν συχνά τις στρατιωτικές συμμαχίες μέρος της στρατηγικής τους για «εμπροσθοβαρή άμυνα». Τα μικρότερα κράτη, ωστόσο, συχνά συμμετέχουν στις στρατιωτικές συμμαχίες για να ενισχύσουν τις αμυντικές τους ικανότητες και να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη.

Παρά τα πλεονεκτήματά τους για τη συλλογική ασφάλεια και την αποτροπή έναντι δυνητικών επιτιθέμενων, οι στρατιωτικές συμμαχίες συνοδεύονται και από συνακόλουθες συνέπειες. Η ελεύθερη οδήγηση, ο εγκλωβισμός και η εγκατάλειψη είναι τρία σημαντικά κόστη που συχνά συνεπάγονται οι συμμαχίες. Η ελεύθερη ιππασία παρέμεινε κεντρικό θέμα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ. Συχνά κατηγόρησε τους συμμάχους ότι υπολείπονται σε σχέση με τον αναμενόμενο καταμερισμό των βαρών. Καθώς ο Τραμπ κάνει προεκλογική εκστρατεία για μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, έχουν ήδη διεξαχθεί συζητήσεις σχετικά με την επιβιωσιμότητα του ΝΑΤΟ.

Επιπτώσεις του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας

Δύο γεωστρατηγικά γεγονότα σηματοδοτούν έντονα τη φθίνουσα και την αυξανόμενη αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών συμμαχιών. Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 θεωρήθηκε ότι μείωσε τη χρησιμότητα των στρατιωτικών συμμαχιών μεταξύ των εθνών, καθώς το φάσμα των απειλών μετατοπίστηκε από τους διακρατικούς πολέμους στις ενδοκρατικές συγκρούσεις. Ωστόσο, η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από το κόστος και το όφελος των στρατιωτικών συμμαχιών. Ο απόηχος του Ψυχρού Πολέμου 2.0, έκανε τις στρατιωτικές συμμαχίες να είναι και πάλι στη μόδα. Ωστόσο, οι συμμαχίες αυτές υποστηρίζονται και θα υποστηρίζονται εμφανώς από οικονομικές συμμαχίες.

Οι στρατιωτικές συμμαχίες διαμορφώνουν σημαντικά τη γεωπολιτική και φέρνουν στο πέρασμά τους αυξημένες εντάσεις μεταξύ αντίπαλων μπλοκ ή κρατών. Οι πιο εύστοχα τεκμηριωμένες στρατιωτικές συμμαχίες ήταν οι συμμαχίες κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, δηλαδή η Τριπλή Αντάντ, οι Συμμαχικές Δυνάμεις και οι Δυνάμεις του Άξονα. Ο Ψυχρός Πόλεμος 1.0 είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο αντίπαλων στρατιωτικών συμμαχιών, δηλαδή του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) και του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Και οι δύο συμμαχίες αποτέλεσαν παράδειγμα της διαίρεσης του κόσμου σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, που μάχονταν για την παγκόσμια κυριαρχία. Η θετική πτυχή του Ψυχρού Πολέμου 1.0 ήταν η συνεχής δέσμευση μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον για τον έλεγχο της κλιμάκωσης, ιδίως όσον αφορά τον πυρηνικό τομέα.

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 1.0 σηματοδότησε το τέλος του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Διακεκριμένοι μελετητές της IR, όπως ο John Mearsheimer, προέβλεψαν επίσης το τέλος του ΝΑΤΟ. Όμως, γρήγορα στο 2024, και το ΝΑΤΟ όχι μόνο συνεχίζει να υπάρχει αλλά επεκτείνεται πέρα από το αρχικό του πεδίο εφαρμογής. Αυτό δημιουργεί ένα δίλημμα ασφάλειας για τα κράτη που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Ένα τέτοιο προκλητικό σενάριο προκαλεί μια στρατηγική ανισορροπία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κούρσα εξοπλισμών. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε προληπτικούς στρατιωτικούς ελιγμούς από κράτη που μπορεί να συλλάβουν επιθετική δραστηριότητα, όπως η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Σύγχρονο περιβάλλον και στρατιωτικές συμμαχίες

Η σύγκρουση στην Ουκρανία εγκαινίασε την επιστροφή της πολιτικής ισχύος. Η επιστήμη της IR παραμένει διχασμένη όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη σύγκρουση. Η Ρωσία μπορεί να ισχυριστεί ότι επρόκειτο για μια πράξη προληπτικής και προληπτικής αυτοάμυνας κατά της πιθανής επέκτασης του ΝΑΤΟ στα σύνορά της. Η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι την παρουσιάζουν ως επιθετική κίνηση για την κατάληψη ουκρανικού εδάφους. Ωστόσο, ο John Mearsheimer έχει καταρρίψει αυτόν τον μύθο, χαρακτηρίζοντας την επέκταση του ΝΑΤΟ ως τη βασική αιτία της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης. Η πιο σημαντική συνέπεια αυτής της αντιπαράθεσης ήταν τα πολλαπλά προεπιλεγμένα πλεονεκτήματα για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους. Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ έχουν αναζωογονηθεί. Η σύγκρουση έδωσε νέα πνοή στο ΝΑΤΟ, αφού είχε φτάσει στο ναδίρ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ. Είχε ως αποτέλεσμα την προστιθέμενη ενδοσυμμαχική συνοχή και την ανανέωση των δεσμεύσεων βάσει του άρθρου 5 της αρχιτεκτονικής συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Η δέσμευση αυτή συνοδεύτηκε από αυξημένους αμυντικούς προϋπολογισμούς μεταξύ των εταίρων του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ προέτρεψαν τα μέλη του ΝΑΤΟ να δαπανούν το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα.

Το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα των ΗΠΑ ειδικότερα, και στον κόσμο συνολικά, ευημερεί. Η οικονομία της αντιπαράθεσης έχει λάβει παράξενες διαστάσεις. Ο αγωγός Nord 1 έχει υποστεί ζημιά και ο Nord 2 δεν έχει επιτραπεί να ξεκινήσει την προμήθεια φυσικού αερίου, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να αντικαταστήσουν τη Ρωσία ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου στην ΕΕ. Παρά τις μάχες, το ρωσικό αέριο ρέει μέσω της Ουκρανίας και το Κίεβο εισπράττει δικαιώματα. Η προμήθεια τροφίμων και σιτηρών από τη Ρωσία και την Ουκρανία δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας καταργούνται κατάφωρα από πολλές χώρες, υποδηλώνοντας την υποχώρηση της καταναγκαστικής ισχύος των ΗΠΑ καθώς και τον συμβιβασμό για τα στρατηγικά συμφέροντα. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας δεν μπόρεσαν να διευκολύνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Επιπλέον, η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας παρείχε στο ΝΑΤΟ το σκεπτικό να παρουσιάσει τη Ρωσία ως επιτιθέμενο και να πείσει ουδέτερα κράτη όπως η Σουηδία και η Φινλανδία να ενταχθούν στη συμμαχία. Παρά την αυξανόμενη ανησυχία για την επέκταση του ΝΑΤΟ και τις λανθάνουσες αρνητικές συνέπειες για την παγκόσμια σταθερότητα και το ενισχυμένο δίλημμα ασφαλείας για τη Ρωσία, η συμμαχία εξετάζει την ιδέα της επέκτασης στην Ασία για να αντιμετωπίσει την Κίνα. Το ΝΑΤΟ έχει ήδη ενισχύσει την υποστήριξή του προς την Ουκρανία παρέχοντας στρατιωτική βοήθεια, παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, οι ΗΠΑ διατηρούν εταιρικές σχέσεις ασφαλείας όπως οι QUAD (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ινδία και Ιαπωνία), Squad, I2U2 και AUKUS για να επεκτείνουν περαιτέρω το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στην Ασία, συγκεκριμένα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Στο πλαίσιο του AUKUS, η Αυστραλία αποκτά πυρηνικά υποβρύχια για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη κινεζική επιρροή στην περιοχή. Αυτό έχει προκαλέσει φόβους για άμεση αντιπαράθεση. Θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της ισορροπίας ισχύος στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν ευπρόσδεκτη από τη Γαλλία, καθώς έχει εκτροχιάσει τη συμφωνημένη πώληση πυρηνικών υποβρυχίων στην Αυστραλία.

Η Ρωσία διατηρεί επίσης μια ρύθμιση ασφαλείας γνωστή ως Οργανισμός του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO). Τα μέλη της CSTO συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη Ρωσία, ωστόσο η ρύθμιση παραμένει αδύναμη λόγω εσωτερικών προκλήσεων. Η προσεκτική αντίδραση της CSTO στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ ανέδειξε επίσης τις ενδοοργανωτικές πολυπλοκότητες και περιορισμούς.

Εκτός από τις επίσημες στρατιωτικές συμμαχίες, η Ρωσία είναι μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) και των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική). Αν και πρόκειται για οικονομικές συμμαχίες, συμβάλλουν στην ενίσχυση της ρωσικής διπλωματικής επιρροής, αυξάνουν το κύρος της και τη βοηθούν να επιτύχει τα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά της συμφέροντα. Η Ρωσία μπορεί επίσης να τις αξιοποιήσει για να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και τις προσπάθειες απομόνωσής της.

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας έχει ωθήσει τον κόσμο πίσω σε μια κατάσταση που μοιάζει με τον Ψυχρό Πόλεμο 1.0 και περιστρέφεται γύρω από την πολιτική των μπλοκ. Ενώ τα περισσότερα από τα μικρότερα κράτη αντιστέκονται στο να ενταχθούν στο ένα ή το άλλο μπλοκ, οι μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ συνεχίζουν να τα παρακινούν προσφέροντας εγγυήσεις ασφαλείας μέσω επίσημων στρατιωτικών συμμαχιών, οικονομικής βοήθειας, διπλωματικών πιέσεων, εξαναγκασμού μέσω κυρώσεων κ.λπ. Αρκετά κράτη όπως η Ινδία αποκτούν πρωτοφανή στρατιωτικά και οικονομικά πλεονεκτήματα ευθυγραμμιζόμενα με τις ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την άνοδο της Κίνας, η οποία θεωρείται αμφισβητίας της παγκόσμιας θέσης των ΗΠΑ ως κυρίαρχης δύναμης. Αντίθετα, το Πεκίνο έχει επιλέξει την οικονομική συνεργασία ως μέσο ενίσχυσης της επιρροής του.

Η Κίνα και οι επίσημες στρατιωτικές συμμαχίες

Η Κίνα παραμένει στην αντίθετη πλευρά του φάσματος των στρατιωτικών συμμαχιών. Δεν διατηρεί καμία επίσημη στρατιωτική συμμαχία και δεν συμμετέχει σε καμία. Η αποστροφή της Κίνας για τη δημιουργία επίσημων στρατιωτικών συμμαχιών έχει τις ρίζες της στην ιστορική εμπειρία της χώρας, στην κινεζική στρατηγική κουλτούρα και στις φιλοδοξίες που πλέκονται γύρω από το εμπόριο, τη συνδεσιμότητα και την αμοιβαία επωφελή οικονομική συνεργασία. Η Κίνα βλέπει τις δυτικές στρατιωτικές συμμαχίες ως εργαλεία επέμβασης και ως προσπάθεια εδραίωσης του στρατηγικού ελέγχου.

Από στρατηγική άποψη, οποιαδήποτε επίσημη στρατιωτική συμμαχία με άλλα κράτη θα έθετε δεσμευτικές δεσμεύσεις συλλογικής άμυνας/επίθεσης στην Κίνα, περιορίζοντας έτσι την ελευθερία δράσης της. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως παγίδευση σε ανεπιθύμητες παγκόσμιες συγκρούσεις που μπορεί να μην εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα ή τις επιδιώξεις της Κίνας. [ Resnick and Sworn, «China and the Alliance Allergy of Rising Powers».

Η πρόσφατη 70ή επέτειος των Πέντε Αρχών Ειρηνικής Συνύπαρξης της Κίνας περιγράφει επίσης τη στρατηγική κουλτούρα της Κίνας για την αποφυγή στρατιωτικών αντιπαραθέσεων και την εμπλοκή μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Έργα όπως η Πρωτοβουλία Belt and Road Initiative (BRI) και ο Οικονομικός Διάδρομος Κίνας-Πακιστάν (CPEC) μαρτυρούν το κινεζικό όραμα της δέσμευσης με βάση την κοινή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, την οποία συνήθως αναφέρουν ως συνεργασία win-win.

Η Κίνα προτιμά λιγότερο αυστηρές εταιρικές σχέσεις και στρατηγικές δεσμεύσεις που της επιτρέπουν να ελίσσεται στο τοπίο της εξωτερικής πολιτικής χωρίς περιορισμούς. Η προσέγγιση αυτή παρέχει επίσης στην Κίνα μεγαλύτερη ευελιξία και ευρύτερα πεδία για τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους, προσαρμοζόμενη στο δυναμικό παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον. Αποφεύγοντας τις επίσημες στρατιωτικές συμμαχίες, η Κίνα μπορεί να προβάλλεται ως μια καλοήθης μεγάλη δύναμη.

Συμπέρασμα

Ενώ η παγκόσμια γεωπολιτική έχει υποστεί μαζική μεταμόρφωση μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 1.0, η σημασία των επίσημων στρατιωτικών συμμαχιών παραμένει κεντρική για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Η επέκταση και η ενίσχυση του ΝΑΤΟ και ο σχηματισμός των AUKUS, I2U2, QUAD, Squad κ.λπ. εκδηλώνουν την ίδια διαδικασία σκέψης και στρατηγική. Αντίθετα, οι BRICS, BRI και SCO υπογραμμίζουν τις ευρύτερες προτιμήσεις δέσμευσης της Ρωσίας, της Κίνας και των 150 και πλέον χωρών εταίρων της BRI.

Η Ρωσία και η Κίνα έρχονται σταδιακά πιο κοντά λόγω κοινών συμφερόντων. Ενώ και οι δύο είναι ομόφωνες στην άποψή τους για τη μονομερή και καταναγκαστική αμερικανική προσέγγιση, έχουν αποφύγει να συνάψουν στρατιωτική συμμαχία.

Οι δεσμεύσεις που βασίζονται στην οικονομική συνεργασία παραμένουν ο βασικός πυλώνας της κινεζικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτές συμβάλλουν στην παρουσίαση της Κίνας ως προαγωγού της πρόθυμης συνεργασίας που είναι δεμένη γύρω από την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Η προσέγγιση αυτή αμφισβητεί επίσης τη λογική, την αποτελεσματικότητα και τα οφέλη των στρατιωτικών συμμαχιών που έχουν προκαλέσει καταστροφές μέσω πολέμων.

Το γεγονός, ωστόσο, παραμένει ότι ο κόσμος καθοδηγήθηκε και συνεχίζει να καθοδηγείται από τρία διάσημα στοιχεία του ρεαλισμού: «αυτοβοήθεια, κρατισμός και επιβίωση».