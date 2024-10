Κλεάνθης Γρίβας

1 Οκτωβρίου 2024

Η «Συμφωνία για Μέλλον» (The Pact of the Future) του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε από 193 κράτη-μέλη του στις 22 Σεπτεμβρίου 2024, είναι ένας οδικός χάρτης για την οικοδόμηση του Ολοκληρωτισμού σε παγκόσμια κλίμακα.

(Resolution adopted by the General Assembly on 22 September 2024 – A/RES/79/1 ).

«Όταν οι άνθρωποι αποδεικνύονται επιλήσμονες της ιστορικής διδαχής σύμφωνα με την οποία «πίσω από κάθε σωτήρα βαδίζει ένας δήμιος» (Samuel Johnson, 1709-1784), με αποτέλεσμα «να καταλήγουν να βάζουν μόνοι τους το κεφάλι τους στον πάγκο του χασάπη, πράγμα που συμβαίνει συχνά στην αιματηρή ιστορία του εγγενώς παράφρονος ανθρώπινου είδους,» (Κλεάνθης Γρίβας).

Με αποτέλεσμα να «ζούμε στην εποχή της προμελέτης και του τέλειου εγκλήματος. Χτες το δίκαζαν, σήμερα αυτό το ίδιο γίνεται νόμος». (Albert Camus, Ο Επαναστατημένος Άνθρωπος)

Μετά την υιοθέτηση της Συμφωνία για το Μέλλον, ο ΟΗΕ είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να ενεργοποιήσει τη λειτουργία μιας Ενιαίας Παγκόσμιας Κυβέρνησης, διαθέτοντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό ελέγχου για όλους τους ανθρώπους, και επιβάλλοντας μια δυστοπική παγκόσμια τυραννία, με βασικά εργαλεία της τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αρρώστιας (ΠΟΥ) και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), φυσικά αμφότερους υπό τις διαταγές του «αόρατου» μαριονετίστα: του μπλοκ των κορυφαίων δισεκατομμυριούχων του στρατιωτικού, βιομηχανικού και φαρμακευτικού συμπλέγματος, και των ελεγκτών της οικονομίας, της πληροφορικής και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμη κι αν διαβάσει κανείς τις 56 σελίδες του ψηφίσματος (πράγμα, αμφίβολο), δύσκολα μπορεί να εντοπίσει τα σκοτεινά σημεία του ολοκληρωτικού εγχειρήματος που «χάνονται» μέσα σε μια ακατάσχετη ανοητο-πολυλογία.

Ο Οδυσσέας Ελύτης, ματαίως προειδοποιούσε:

«Εξόριστε Ποιητή, στον αιώνα σου, λέγε, τι βλέπεις;

– Βλέπω τα έθνη, άλλοτες αλαζονικά, παραδομένα στη σφήκα και στο ξινόχορτο.

– Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας προτομές Αυτοκρατόρων και Στρατηγών.

– Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων.

– Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων».

(‘Αξιον Εστί)

Και ο Μιχάλης Κατσαρός, ματαίως προέτρεπε:

«Μην αμελήσετε, Πάρτε μαζί σας νερό, Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία»

(Θα σας περιμένω)

Παραδομένοι στη «σφήκα και στο ξινόχορτο» της εξουσίας, αμελήσαμε και την προειδοποίηση και την προτροπή, αυτοκαταδικαζόμενοι να βάζουμε χαζοχαρούμενα το κεφάλι μας στον πάγκο του χασάπη.

«Συμφωνία για το Μέλλον». Ήρθε η ώρα της Παγκόσμιας Κυβέρνησης;

Στην Δράση 57 της Συμφωνίας για το Μέλλον αναφέρεται:

«Δράση 57. Θα ενισχύσουμε την διεθνή απάντηση σε περίπλοκα παγκόσμια σοκ. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για μια πιο συνεκτική, συνεργατική, συντονισμένη και πολυδιάστατη διεθνή απάντηση σε σύνθετα παγκόσμια σοκ και τον κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, υπό αυτό το πρίσμα!

Τα σοκ είναι γεγονότα που έχουν σοβαρές διαταραχές και δυσμενείς συνέπειες για ένα σημαντικό ποσοστό χωρών και του παγκόσμιου πληθυσμού, και αυτό οδηγεί σε επιπτώσεις σε πολλούς τομείς, που απαιτούν πολυδιάστατη ανταπόκριση πολλών ενδιαφερομένων και ολόκληρης της κυβέρνησης, ολόκληρης της κοινωνίας. (…)».

Στο “Our Common Agenda Policy Brief 2 “ τον Μάρτιο του 2023 αναφέρεται:

«Ο Γενικός Γραμματέας θα αποφασίσει πότε θα επιβάλλει μια Πλατφόρμα Έκτακτης Ανάγκης ως απάντηση σε κάποιο σύνθετο παγκόσμιο σοκ. Πριν από την απόφαση, ο Γενικός Γραμματέας θα διαβουλεύεται με:

Τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας (κατά περίπτωση)

Τις αρμόδιες εθνικές αρχές και/ή τις περιφερειακές οργανώσεις·

Τις σχετικές οντότητες των Ηνωμένων Εθνών, εξειδικευμένα πρακτορεία, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα πολυμερή ιδρύματα και φορείς που έχουν λάβει εντολή από τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν σε ειδικές τομεακές κρίσεις».

Πρόκειται για ένα αποφασιστικό στάδιο στο δρόμο προς την πλανητική ανελευθερία με την -υπό διαμόρφωση- μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης, που συντελείται με τη συνενοχή όλων σχεδόν των χωρών-μελών του ΟΗΕ. Πρόκειται για ένα μέλλον που βασίζεται στον απόλυτο έλεγχο της ζωής μας, το οποίο έρχεται νωρίτερα από όσο φανταζόμαστε.

Όπως είχε αναφέρει ο βραβευμένος δημοσιογράφος Alex Newman:

«Το σπουδαιότατο θέμα, στο οποίο οι άνθρωποι δεν δίνουν προσοχή είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη συγκεντρώνονται στις 22 Σεπτεμβρίου 2024 σε μια «Σύνοδο Κορυφής του Μέλλοντος», προκειμένου -όπως λένε- να επιφέρουν ριζικές δραστικές μεταρρυθμίσεις στη δομή και τη δύναμη του ΟΗΕ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αρπαγή δύναμης που έγινε ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο ΟΗΕ θα έχει όλη την εξουσία. Λένε ότι η κρίση μπορεί να είναι μια κρίση κλιματική, οικονομική, περιβαλλοντική, υγειονομική, μια κρίση πανδημίας, κρίση μαύρου κύκνου ή ίσως κάτι από το διάστημα.

Οπότε, βασικά, τα πάντα θα μπορούσαν να συνιστούν κρίση και όταν ο Γενικός Γραμματέας κηρύξει μια κρίση, όλη η εξουσία θα περνάει στον ΟΗΕ [που σημαίνει στα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που έχουν δικαίωμα βέτο]. Πρόκειται για μια λευκή επιταγή για την αρπαγή του πλούτου και της κατάργησης των ελευθεριών όλων των ανθρώπων του πλανήτη. Κι αυτό έρχεται σύντομα. Αυτό που έρχεται τον Σεπτέμβριο 2024 στον ΟΗΕ είναι μια αρπαγή εξουσίας ιστορικών διαστάσεων. Ξέρουν ότι ο χρόνος τους είναι λίγος. Αυτή η σύνοδός τους είναι μια σύνοδος κορυφής για ένα τυραννικό μέλλον».

Η πιο πρόσφατη ανάρτησή του Alex Newman:

https://freedomproject.com/2024/09/25/tnr20240925/

Τι είναι η Σύνοδος Κορυφής του Μέλλοντος, σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε.

(ή αλλιώς, «πίσω από κάθε σωτήρα, βαδίζει ένας δήμιος»)

«Η Σύνοδος Κορυφής είναι μια εκδήλωση υψηλού επιπέδου, που φέρνει κοντά τους παγκόσμιους ηγέτες για να σφυρηλατήσουν μια νέα διεθνή συναίνεση σχετικά με το πώς θα προσφέρουμε ένα καλύτερο παρόν και θα προστατεύσουμε το μέλλον.

Αυτή η ευκαιρία που δίνεται μια φορά σε κάθε γενιά χρησιμεύει ως μια στιγμή για να διορθωθεί η διαβρωμένη εμπιστοσύνη και να αποδειχθεί ότι η διεθνής συνεργασία μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις τρέχουσες προκλήσεις καθώς και εκείνες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια ή μπορεί να βρίσκονται ακόμη στον ορίζοντα.

Έχουμε ήδη το «τι είναι» με τη μορφή πολλών υφιστάμενων συμφωνιών και δεσμεύσεων, ξεκινώντας από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και συμπεριλαμβανομένης της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , της Ατζέντας του 2030 , της Συμφωνίας του Παρισιού , της Ατζέντας Δράσης της Αντίς Αμπέμπα και πολλών άλλων.

Η Σύνοδος Κορυφής του Μέλλοντος θα εξετάσει το «πώς» – πώς συνεργαζόμαστε καλύτερα για να επιτύχουμε τις παραπάνω φιλοδοξίες και στόχους. Πώς ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες του παρόντος, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε για τις προκλήσεις του μέλλοντος»

Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για μια «Συμφωνία για το Μέλλον»

Νέα Υόρκη, 2024

20-21 Σεπτεμβρίου — Ημέρες Δράσης • 22-23 Σεπτεμβρίου — Σύνοδος

https://www.un.org/en/summit-of-the-future

Η «Συμφωνία για το Μέλλον» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, η βιώσιμη ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή συνεργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το φύλο, η νεολαία και οι μελλοντικές γενιές και ο μετασχηματισμός της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Αν μπορείτε να υποστείτε τη δοκιμασία μιας 56σέλιδης αφόρητης ανοητο-πολυλογίας, διαβάστε τη Συμφωνία για το Μέλλον (τίνος;) στην ιστοσελίδα του ιδιωτικού ΟΗΕ: https://www.un.org/en/summit-of-the-future.