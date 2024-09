Του Γιώργου Παλληκάρη

Η 5η από τις 6 Ε.Δ. της ημέρας ήταν το δεύτερο πέρασμα από την Ε.Δ. Άγιοι Θεόδωροι. Όπως και στο πρώτο πέρασμα, έτσι και τώρα δεν έλειψαν οι εκπλήξεις καθώς ο Evans τούμπαρε σε μία κλειστή αργή στροφή, καταφέρνοντας τελικά να τερματίσει λαβωμένος και αρκετά αργοπορημένος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Aghii Theodori has claimed another victim.

Evans rolled over after hitting a banking on the inside of a hairpin.#WRC #AcropolisRally pic.twitter.com/cWyIxcpDQS

— D A N N Y (@Danny10_DotCom) September 7, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ