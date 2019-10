Formula 1: Θρίαμβος Μπότας στην Ιαπωνία

Στη Mercedes χάρισε για ακόμη μία χρονιά το πρωτάθλημα ο Βάλτερι Μπότας ο οποίος ήταν ο μεγάλος νικητής του γκραν-πρι της Ιαπωνίας.

Ο Φινλανδός οδηγός με μια εξαιρετική απόδοση, άφησε πίσω του τους πάντες και πανηγύρισε στην Ιαπωνία τη δεύτερη του νίκη στη φετινή σεζόν, μετά το Μπακού, χαρίζοντας παράλληλα και τον φετινό τίτλο του πρωταθλητή στη Mercedes.

CHAMPIONS OF THE WORLD! FOR THE SIXTH TIME! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#ATeamComeTrue pic.twitter.com/DLjB8YPUKy