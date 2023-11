Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Οι αρχές στην Κίνα φαίνεται πως δοκιμάζουν ένα πρωτοποριακό σύστημα, για να αποτρέψουν τους οδηγούς από το αποκοιμηθούν πίσω από το τιμόνι. Όπως θα δείτε και στο βίντεο που τράβηξε διερχόμενος οδηγός από τον συγκεκριμένο δρόμο, πολύχρωμα και πολύ δυνατά φώτα λέιζερ “γεμίζουν” τον ουρανό πάνω από τα οχήματα.

Τα συγκεκριμένα φώτα σε χρώμα ουράνιου τόξου είναι ιδιαίτερα έντονα και για την ώρα, μπορούν να ενεργοποιηθούν για συγκεκριμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου, μόνο τις βραδινές ώρες και υπό συνθήκες.

Lasers being used to prevent drivers from falling asleep on Chinese highwaypic.twitter.com/j9cxdFkXBA

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 6, 2023

