Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamborghini Stephan Winkelmann λέει ότι το φαινόμενο «YOLO» που παρατηρήθηκε μετά την πανδημία COVID-19 βοήθησε την εταιρεία να καταγράψει υψηλές πωλήσεις παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μετά την κατασκευή των Aventador και Huracan για πολλά χρόνια, η Lamborghini ανανέωσε τη γκάμα των supercar της με το λανσάρισμα των Revuelto και Temerario, που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Monterey Car Week το περασμένο Σαββατοκύριακο. Παράλληλα και η οικογένεια Urus έχει επίσης μεγαλώσει με το λανσάρισμα της plug-in υβριδικής έκδοσης SE.

Αυτά τα μοντέλα είναι πιο ισχυρά και πιο γρήγορα από αυτά που αντικατέστησαν, αλλά είναι επίσης πιο ακριβά. Παρ’ όλα αυτά, η Lamborghini βρίσκεται σε τροχιά ρεκόρ πωλήσεων για το 2024.

«Από το τέλος της πανδημίας, έχουμε αυτό το φαινόμενο ‘YOLO’ (You Only Live Once – ζεις μόνο μία φορά), το οποίο, παρά την παγκόσμια κρίση στις αγορές και τη γεωπολιτική που αλλάζει συνεχώς , εξακολουθούμε να είμαστε δυνατοί, και ο κόσμος εξακολουθεί να θέλει να αγοράσει αυτά τα αυτοκίνητα, και έχουμε μεγάλο χρόνο αναμονής», δήλωσε ο Winkelmann στο Yahoo! Finance στο Monterey. «Ας σταυρώσουμε τα δάχτυλα, μέχρι στιγμής όλα καλά, η φετινή χρονιά εξελίσσεται με τέλειο τρόπο [καθώς] είχαμε ένα ακόμη ρεκόρ στους πρώτους έξι μήνες του 2024, οπότε αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, και το [πλήρες] έτος 2024 θα είναι ένα πολύ καλό έτος για τη Lamborghini».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Lamborghini παρέδωσε 5.558 αυτοκίνητα σε πελάτες σε όλο τον κόσμο, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 14% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2023. Πέρυσι, η Lamborghini έσπασε για πρώτη φορά το όριο των 10.000 μονάδων, πουλώντας 10.112 οχήματα. Αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η Lamborghini θα μπορούσε να κλείσει το 2024 έχοντας πουλήσει περισσότερα από 11.000 αυτοκίνητα.