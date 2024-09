Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το μεσημέρι της Κυριακής, ολοκληρωνόταν η 3ήμερη Έκθεση Αυτοκινήτου στο Τορίνο. Κατά την «παρέλαση» των αυτοκινήτων μπροστά σε χιλιάδες θεατές που είχαν μαζευτεί για να θαυμάσουν τα οχήματα στην Piazza San Carlo, ο οδηγός μιας αγωνιστικής Lancia Rally 037 έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο πλήθος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Una vettura da rally, una #LanciaDelta, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo ed è finita sulla folla che stava dietro le transenne di piazza San Carlo. Quindici persone ferite, cinque delle quali sono state condotte in ospedale. pic.twitter.com/eAg7PwT4Hn

— Fanpage.it (@fanpage) September 15, 2024