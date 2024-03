Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το Tesla Cybertruck, τους λίγους μήνες που έχει παρουσιαστεί, αποτελεί μόνιμα ένα από τα πιο hot αυτοκινητιστικά ζητήματα. Είναι τελικά όσο καλό περίμεναν όλοι ή όχι;

Από τη μία αντέχει σφαίρες, από την άλλη βγάζει σκουριά στη βροχή. Από τη μία μπορεί να γίνει «βάρκα» για μερικά λεπτά, από την άλλη κολλάει στην άμμο και το χιόνι.

Η αλήθεια είναι, όπως πάντα, κάπου στη μέση. Το Cybertruck είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Pick-up με απίστευτες ιπποδυνάμεις, φουτουριστικό design και πολλά hi-tech καλούδια. Παράλληλα έχει και αυτό τα μειονεκτήματά του όπως κάθε όχημα και κανείς δεν το αρνείται αυτό.

Αφού το είδαμε να «τρώει» σφαίρες, αφού το είδαμε να κοντράρεται στα ίσα με τα ταχύτερα οχήματα, αφού το είδαμε να τα βρίσκει σκούρα στις λάσπες και τα χιόνια, ήρθε η ώρα να το δούμε να ανεβαίνει για πλάκα την δυσκολότερη, βραχώδη και πιο απότομη διαδρομή στον κόσμο, τη Hells Revenge.

Hells Revenge

Η Tesla αναπτύσσει νέα λογισμικά για το Cybertruck και για αυτό το λόγο δημοσίευσε μερικά βίντεο που δείχνουν στιγμές από τις δοκιμές. Αρχικά, η ομάδα κυκλοφόρησε ένα βίντεο με την απλή ονομασία “Climbing Hell’s Revenge”, όπου βλέπουμε ένα Cybertruck να διασχίζει αργά αλλά σταθερά μια απότομη ανάβαση στο διάσημο μονοπάτι των 10.4χλμ.

Ο Wes Morrill, ο επικεφαλής μηχανικός του Cybertruck μίλησε στα σχόλια κάτω από το βίντεο λέγοντας πως σε λίγο διάστημα οι ιδιοκτήτες των Cybertruck θα μπορούν μέσω OTA να αποκτήσουν το νέο λογισμικό που θα κάνει το όχημα ακόμα πιο δυνατό σε off-road διαδρομές.

We’ve been sharpening the pencil for Off-Road controls and that will come to the fleet in an OTA update. The Trimotor (video hero) is like off-roading in easy mode. The two dual-motor Baja trucks at the end also made it up. And it’s doable without lockers, though takes more… https://t.co/XNqMXxRysM

— Wes (@wmorrill3) March 7, 2024