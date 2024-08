Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το Tesla Model Y μπορεί να έχει χάσει τη δυναμική των πωλήσεών του στην Ευρώπη, αλλά παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές μεταξύ των αγοραστών EV. Η Renault προσπαθεί να του κλέψει λίγη από τη δόξα, με μια “αντιδραστική” διαφήμιση σε διαφημιστική πινακίδα για το νέο Scenic E-Tech στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η διαφημιστική πινακίδα δανείζεται ένα απόσπασμα από το βρετανικό Auto Express, το οποίο χρησιμοποίησε αυτόν τον τίτλο για το γαλλικό EV: “Το νέο Renault Scenic κερδίζει το Tesla Model Y σε τιμή και αυτονομία”. Ωστόσο, η εμπειρία της προβολής της διαφήμισης δεν είναι η ίδια για όλους τους οδηγούς.

Η ψηφιακή διαφημιστική πινακίδα μπορεί να ανιχνεύει τα Tesla που πλησιάζουν και να αλλάζει αυτόματα τον αυθάδη τίτλο με μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένα μηνύματα όπως “This is awkward”, “Elong-ger” και “You’re probably good at other things”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η διαφημιστική πινακίδα βρίσκεται σε έναν δημοφιλή σταθμό φόρτισης στο Λονδίνο, ο οποίος προσελκύει πολλούς ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων.

Το RWD Renault Scenic E-Tech Long Range είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 87 kWh, προσφέροντας αυτονομία 610 χλμ. Αυτό είναι 77 χλμ. περισσότερο από το AWD Tesla Model Y Long Range και 155 χλμ. περισσότερο από το entry-level RWD Tesla.