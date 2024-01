Του Γιώργου Παλληκάρη

Θέλετε να αποκτήσετε ένα μοντέρνο, οικονομικό και αξιόπιστο αυτοκίνητο αλλά προβληματίζεστε με προκαταβολές, έξοδα, διαδικασίες και δάνεια; Η Ford μέσω των προγραμμάτων Leasing της, έχει την λύση και την παρουσιάζει με απλά μαθηματικά και χωρίς ψιλά γράμματα. Δείτε πόσο απλά και γρήγορα μπορείτε να αποκτήσετε τόσο το Ford Kuga όσο και το ηλεκτρικό Mustang Mach-E.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ford Kuga ST-Line X: Plug-in Hybrid με 225 άλογα, από 319 ευρώ το μήνα, για 48 μήνες και με μηδενικό εταιρικό φόρο

Εάν αναζητάτε ένα όχημα το οποίο θα μπορεί να σας βγάλει ασπροπρόσωπους σε κάθε πρόκληση χωρίς να κοστίζει μία περιουσία, σας έχουμε την απάντηση. Ο λόγος για το Ford Kuga, το SUV που συνεχίζει να σπάει τα ταμεία σε όλη την Ευρώπη (3 συνεχείς χρονιές best seller υβριδικό) προσφέροντας ένα all around πακέτο, το οποίο μάλιστα ενισχύεται ακόμα περισσότερο στην ελληνική αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επιβλητικό και κομψό, εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις και το πάτημά του στον δρόμο με τον μπροστινό σπορ προφυλακτήρα της ST-Line X έκδοσης να δίνει μία επιθετική πινελιά. Κάτι στο οποίο συμβάλλουν τόσο και οι μεγάλοι αεραγωγοί ενώ η κυψελοειδής μάσκα αποτελεί το σήμα κατατεθέν της σχεδίασης. Με ζάντες αλουμινίου, απόσταση από το έδαφος στα 16εκ. και δύο απολήξεις της εξάτμισης στο πίσω μέρος, το Ford Kuga επιβάλλεται στον χώρο και είναι όσο σπορ χρειάζεται, χωρίς να κουράζει.

Το έξυπνο σύστημα μετάδοσης κίνησης του Kuga Plug-In Hybrid έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ευελιξία, με αμιγώς ηλεκτρική συνολική αυτονομία 57-67 km και κατανάλωση ενέργειας από 14,4-15,9 kWh/100 km, το οποίο επιτρέπει πολλές μετακινήσεις με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, το 80% των μετακινήσεων καθημερινά, είναι κάτω από τα 60χλμ. με αποτέλεσμα 8 στις 10 χρήσεις του μοντέλου να είναι αποκλειστικά ηλεκτρικές, με μηδενικούς ρύπους. Η τεχνολογικά προηγμένη αρχιτεκτονική του συστήματος κίνησης συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων που λειτουργεί στον κύκλο Atkinson για μέγιστη οικονομία, ηλεκτροκινητήρα και γεννήτρια, καθώς και μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 14,4 kWh. Η μέγιστη ισχύς της προηγμένης μονάδας κίνησης ανέρχεται στους 225 ίππους, με το νέο Kuga Plug-In Hybrid να προσφέρει κατανάλωση καυσίμου από μόλις 1,4 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 από 22 g/χλμ. Η μπαταρία για να φορτίσει πλήρως από παροχή 230 volt χρειάζεται μόλις 6 ώρες. Βέβαια, μπορεί να φορτιστεί και εν κινήσει μέσω της τεχνολογίας αναγεννητικής πέδησης που ανακτά την κινητική ενέργεια η οποία συνήθως χάνεται στο φρενάρισμα.

Παράλληλα, η έκδοση ST-Line X προσφέρει μία άκρως εντυπωσιακή σουίτα συστημάτων ασφαλείας και ψυχαγωγίας που παίρνουν από τον οδηγό όλο το άγχος της οδήγησης και προσφέρουν σε όλους τους επιβάτες ηρεμία και σιγουριά. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι διαθέτει: πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνη υψηλής ανάλυση 12,3, σύστημα Ford SYNC 3 με οθόνη αφής 8”, ενσωματωμένο Μodem (FordPass Connect), κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός & πίσω, σπορ ανάρτηση & σπορ δερμάτινο τιμόνι, αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα κλιματισμού κ.α.

Ford Mustang Mach-E RWD: Με 269 άλογα, 389 ευρώ το μήνα για 48 μήνες

Η Ford προσφέρει, ένα από τα καλύτερα ηλεκτρικά οχήματα στον κόσμο, σε πακέτα Leasing τα οποία παρέχουν ελάχιστη δαπάνη κεφαλαίου, σταθερό μίσθωμα και πάντα με την εγγύηση της Ford.

Η ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E «πατώντας» στην πλατφόρμα που είναι ειδικά φτιαγμένη για ηλεκτρικά οχήματα, από τη μία μεγιστοποιεί το χώρο για πέντε επιβάτες και τις αποσκευές τους, από την άλλη καταφέρνει να ενσαρκώσει άριστα το σπορ πνεύμα της Mustang. Διαθέτει μακρύ και δυναμικό καπό, η σχεδίαση των ώμων του αμαξώματος είναι μοναδική, οι επιθετικοί εμπρόσθιοι προβολείς είναι ξεχωριστοί και, το σήμα κατατεθέν, τα πίσω φώτα με τα τρία ανεξάρτητα στοιχεία δίνουν το παρών. Από τη μία μεγιστοποιεί τον χώρο για πέντε επιβάτες και τις αποσκευές τους, από την άλλη καταφέρνει να ενσαρκώσει άριστα το σπορ πνεύμα της Mustang.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές φόρτισης. Για φόρτιση στο σπίτι, μπορείς απλώς να συνδέσεις την Mustang Mach-E στην κανονική παροχή ρεύματος. Εναλλακτικά, το προαιρετικό Ford Wallbox προσφέρει ταχύτερη φόρτιση στο σπίτι, για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπορείς ακόμα και να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή FordPass για smartphone ώστε να διαχειριστείς τα προγράμματα φόρτισης στο σπίτι. Το FordPass μπορεί επίσης να εντοπίσει δημόσια σημεία φόρτισης κατά μήκος της προγραμματισμένης διαδρομής , τα οποία μπορείς να στείλεις στο σύστημα πλοήγησής σου.

Επιπλέον παρέχεται πρόσβαση στο FordPass Charging Network, με περισσότερα από 155.000 δημόσια σημεία φόρτισης σε όλη την Ευρώπη καθώς και στο δίκτυο φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) υψηλής ταχύτητας IONITY, με πολλά σημεία φόρτισης σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές τοποθεσίες.

Η Ford Mustang Mach-E είναι αμιγώς ηλεκτρική και διαθέτει εκδόσεις για όλες τις ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα προσφέρεται σε πισωκίνητες (RWD) και τετρακίνητες εκδόσεις (AWD), με έναν και δύο ηλεκτροκινητήρες. H πρώτη από αυτές εφοδιάζεται με μπαταρία 75,7 kWh και η δεύτερη με αντίστοιχη 98,8 kWh. H έκδοση της Mustang Mach-E με κίνηση στους πίσω τροχούς και την standard range μπαταρία αποδίδει ισχύ 269 ίππων και μέγιστη ροπή 430 Nm, με την αντίστοιχη εκδοχή του μοντέλου με την extendedrange μπαταρία να αποδίδει 294 ίππους. Οι τετρακίνητες εκδόσεις της νέας Mustang Mach-E αποδίδουν 269 και 351 ίππους, με τη μέγιστη ροπή να διαμορφώνεται και στις δύο περιπτώσεις στα 580 Nm. Στην κορυφή των εκδόσεων βρίσκεται η τετρακίνητη έκδοση GTμε 487 ίππους και 860 Nm ροπής.

Η ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E είναι οδηγοκεντρική και ταυτόχρονα απαλλάσσει τον οδηγό από το άγχος της φόρτισης, καθώς παρέχει αυτονομία μέχρι και 600χλμ. σε μικτό κύκλο, χάρη και στην εξαιρετική επίδοση της ανάκτησης ενέργειας.

Δες όλες τις λεπτομέρειες για το Kuga εδώ και για την Mustang Mach-E εδώ.