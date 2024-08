Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η πιο διασκεδαστική βόλτα στον κόσμο του αυτοκινήτου, φτάνει στο τέλος της. Για πολλούς από τους σημερινούς λάτρεις των αυτοκινήτων, οι Jeremy Clarkson, James May και Richard Hammond ήταν τα πιο διάσημα και διασκεδαστικά τηλεοτπικά πρόσωπα για πάνω από δύο δεκαετίες.

Η ώρα για το φινάλε ήρθε

Το τελευταίο επεισόδιο του The Grand Tour, «One for the Road», κάνει πρεμιέρα στις 13 Σεπτεμβρίου στο Amazon Prime και ένα νέο teaser μας δίνει μια πρώτη επίσημη ματιά σε όλη τη διασκέδαση που θα ακολουθήσει.

Οι τρεις τους θα διασχίσουν τη Ζιμπάμπουε με τρία αυτοκίνητα που πάντα ήθελαν να αποκτήσουν. Φαίνεται ότι ο Clarkson οδηγεί μια Lancia Montecarlo, ο Hammond ένα Ford Capri και ο May σε ένα Triumph Stag. Το τρέιλερ δεν δείχνει πολλή δράση στο δρόμο, αντίθετα επικεντρώνεται στους τρεις οικοδεσπότες που τόσοι πολλοί από εμάς έχουμε αγαπήσει.

Το Grand Tour έκανε πρεμιέρα το 2016, αφού οι τρεις τους εγκατέλειψαν το Top Gear του BBC. Μία ιστορική εκπομπή που ο Clarkson είχε αναβιώσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τον May να μπαίνει στην ομάδα το 2003. Η εκπομπή διήρκεσε μέχρι που ο Clarkson απολύθηκε από την εκπομπή επειδή χτύπησε έναν παραγωγό, οπότε και οι τρεις μεταπήδησαν στην Amazon.

Ενώ η εκπομπή παρουσίαζε τα τελευταία νέα μοντέλα, ήταν τα ειδικά αφιερώματα όπου το τρίο αγόραζε φτηνά παλιά μοντέλα για να πάει σε μεγάλες περιπέτειες σε συχνά αφιλόξενα μέρη, που εδραίωσαν πραγματικά τη θέση τους ως παρουσιαστές παγκοσμίου φήμης. Έδειξαν στον κόσμο ότι τα αυτοκίνητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μέταλλο και πετρέλαιο.

Όπως λέει ο Clarkson στο τρέιλερ, «Έτσι, για τελευταία φορά, ξεκινάμε». Συντονιστείτε στις 13 Σεπτεμβρίου και ίσως χρειαστεί να πιάσετε το κουτί με τα χαρτομάντιλα. Αυτό είναι το τέλος μιας εποχής.