Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μετά την επιτυχία των ταινιών, Lamborghini: The Man Behind the Legend το 2022 και Ferrari το 2023, ο Ιταλός παραγωγός Andrea Iervolino εργάζεται ήδη για την επόμενη αυτοκινητική βιογραφία του. Η τελευταία του ταινία θα επικεντρώνεται στον ιδρυτή και πρώτο διευθύνοντα σύμβουλο της Bugatti, Ettore Bugatti.

Η ανώνυμη βιογραφική ταινία θα παρακολουθεί τη ζωή του Ettore Bugatti, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την ίδρυση της εταιρείας με τον συνονόματό του το 1909. Η ταινία θα επικεντρωθεί στην άνοδο του κατασκευαστή υπεραυτοκινήτων, στην επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 1900 και στους αγώνες που περιβάλλουν την εταιρεία μετά το θάνατο του γιου του το 1939.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Γαλλία και την Ιταλία το 2025 και η ταινία θα περιλαμβάνει ένα καστ διεθνών ηθοποιών. Ωστόσο, όπως και οι προηγούμενες ταινίες Ferrari και Lamborghini, αυτή θα γυριστεί στα αγγλικά.

«Μετά την επιτυχία των ταινιών μας για τη Lamborghini και τη Ferrari, είμαι ενθουσιασμένος που θα μεταφέρω στην οθόνη άλλο ένα παγκόσμιο είδωλο της αυτοκινητοβιομηχανίας», δήλωσε ο Iervolino. «Η Bugatti θα είναι μια ταινία που θα τιμά το πάθος και την καινοτομία που καθόρισαν έναν από τους πιο εμβληματικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων όλων των εποχών».

Ο Iervolino δεν έχει ακόμη ορίσει σκηνοθέτη ή ανακοινώσει τους πρωταγωνιστές της ταινίας, αλλά μπορούμε να φανταστούμε ότι κάποιο ταλέντο υψηλού επιπέδου θα συνδεθεί με αυτό το έργο. Ο Adam Driver πρωταγωνίστησε στην ταινία του Iervolino για τη Ferrari, την οποία σκηνοθέτησε επίσης ο Michael Mann, ενώ ο Frank Grillo ηγήθηκε της βιογραφίας της Lamborghini.

Να θυμίσουμε πως επίσης ο John Cena πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία Matchbox ενώ και το Netflix κυκλοφορεί μια νέα σειρά για τη ζωή του οδηγού της F1 Aryton Senna.

