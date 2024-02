Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη να εξοπλίσει την αστυνομία της με ηλεκτρικά περιπολικά και ήδη έκανε την αρχή. Η συμφωνία με την Lucid Motors φαίνεται πως έχει κλείσει, παρά το γεγονός πως η συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά στην αξία των μετοχών της και τις μειωμένες πωλήσεις.

Το πρώτο αστυνομικό όχημα της Lucid παρουσιάστηκε στις 4 Φεβρουαρίου στην Παγκόσμια Έκθεση Άμυνας στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα το ηλεκτρικό περιπολικό, εκτός από το ανάλογο βάψιμο και εξοπλισμό, διαθέτει στην οροφή και αστυνομικό drone. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το επάνω περίβλημα ανοίγει, επιτρέποντας την εκτόξευση του drone και το χειρισμό του μέσα από το αυτοκίνητο.

Μια φωτογραφία του οχήματος δημοσιεύθηκε στο X (πρώην Twitter) από το τοπικό μέσο ενημέρωσης Saudi Project. Ακολούθησε ένα πιο αποκαλυπτικό βίντεο του περιπολικού της αστυνομίας, που ανέβηκε στο X από το Υπουργείο Εσωτερικών της Σαουδικής Αραβίας.

